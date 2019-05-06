【SkyHopBus】日本京都推觀光開篷巴士　一日任搭玩盡11個景點

說到香港的特色，雙層巴士一定是其中一項，很多遊客來港更會專程乘搭雙層巴士穿梭香港的街道，體驗香港獨有的風味。原來現在京都也可以坐得到雙層巴士了！最近京都新推出雙層觀光巴士「SKY HOP BUS京都」，巴士將去勻11個觀光熱點，下次去京都可以考慮坐巴士，以另一個角度遊京都。

這個觀光巴士除了是雙層之外，還要是開篷式，可說是遊京都的新體驗呢！（圖片來源：kyoto.travel）

全新體驗！京都新出雙層觀光巴士

很多人飛大阪旅行，都會預留幾日時間到京都觀光，拜訪一下這個千年古都。雖然京都的交通都算方便，但打算去多個景點，就要出發前準備好最方便的路線，如果不想花時間查路線、又要不想東奔西走來轉車換線，不妨考慮乘搭京都新推出的雙層觀光巴士「SKY HOP BUS京都」。

雙層觀光巴士分1日券及2日券兩款，如成人1 日券售價3500日圓，即約245港元，可全日無限任搭「SKY HOP BUS京都」觀光巴士，於途經的11個人氣景點都可以自由上落，非常方便！遊客可預先於官網購買車票。

下次遊京都可以考慮坐雙層巴士，沿路還可以賞花呢！（圖片來源：kototraveler@twitter）

語音導覽帶你深度遊京都

雙層觀光巴士「SKY HOP BUS 京都」已於4月13日開始在京都市內通行，主要經由京都人氣景點，每日由早上9點至下午5點運行，隔半小時一班車，共有17個班次，非常方便！此外，如果想深入了解京都各景點的文化歷史，可以使用巴士內的語音導覽，更設有中文、英文、日文、韓文、西班牙文、法文及德文7種語言，大家可以在旅程中邊聽導覽聽觀光，就好像有個私人導遊陪你深度遊京都一樣！

按圖查看巴士路線圖及班次詳情

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