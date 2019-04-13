【日本京都】金閣寺、清水寺以外推薦景點　精選5大必去寺廟神社

對於一直在現代都會生活的人來說，古色古香的京都有種讓人著迷的魅力，走在古典的大街小巷中會感覺特別放鬆，每一個街角、每一家寺廟都想要拍照好好留念。我常常笑說在京都的寺廟或神社就好比便利商店一樣無處不在，當中15家還是世界文化遺產，每一家都有其特點，值得到訪。但很多遊客卻只認識總是水洩不通的金閣寺與清水寺，所以這次就由曾在京都生活的我來為大家推薦5家寺廟與神社吧！

1. 北野天滿宮

北野天滿宮以梅花最為知名，這座建於平安時代的神社，擁有1000年以上歷史。如果你對日本文化有點認識，你會知道天滿宮是供奉「學問之神」菅原道真的神社，而北野天滿宮還是發源地，所以特別適合學生或考生來拜拜，祈求學業進步或考試順利。雖然歷史悠久，這座神社仍然保留着精緻的設計，門上的金黃裝飾十分搶眼。

如果你在2月至3月時份來訪，一定不可錯過這裏的梅苑。苑內種滿50品種、1500株梅花，綻放時一片鮮艷的粉紅，好不漂亮！每年公開時期不同，通常在2月末至3月初，在2月25日還有梅花祭可與舞妓一起參與茶會。參觀梅苑收費大人800日幣，附有一杯茶及和菓子。如果你不想付費，在梅苑外也有好幾棵梅花可以欣賞，當然沒苑內壯觀就是了。

交通方式： 離北野天滿宮最近的電車站是京福電氣鐵道北野線的「北野白梅町站」，但因需要走約10分鐘，還是建議大家坐公車前往。你可從京都車站搭乘50號或101號，直接來到北野天滿宮門前。另外，北野天滿宮跟金閣寺距離很近，只有約20分鐘步程，腳力夠好的話可以一併去參觀。

2. 平安神宮

平安神宮坐立於充滿文化氣氛的地區中，毗隣京都國立近代美術館、京都市美術館，適合各位喜愛藝術的文青來訪。來到這裏，首先會被它的大鳥居搶去目光，鮮紅的鳥居會引領你走到神宮前。

同樣建於1000年前的平安時代，平安神宮供奉着恆武天皇以及孝明天皇，可惜在1976年曾因火災而焚毀部分建築，後來經過重建再現於大家的眼前。因此，平安神宮的建築仍有着豔麗光鮮的色彩，紅色的宮殿與地下白色的砂石形成強烈對比，非常漂亮。這裏人流不多，所以你可以在這着好好拍照（推薦給一眾穿和服觀光的女生！）

在平安神宮旁有一個傳統日本庭園，是由著名園藝師「小川治兵衛」打造，園內有各式美麗的花朵與植物，四季的景色都饒富趣味。這着還是京都的著名賞櫻景點之一，春天開滿一片枝垂櫻，滿天粉紅紛飛的場面如夢似幻。

交通方式： 離平安神宮最近的電車站是地下鐵東西線「東山站」，需要走約10分鐘。如果坐公車前往，可從京都車站搭乘5號、100號、110號在「岡崎公園 美術館･平安神宮前」下車，再走約5分鐘。

3. 圓光寺

圓光寺是我剛好經過進去看看，然後一去便愛上的寺廟！圓光寺是由日本戰國時代大將軍「德川家康」所建立，當時作為僧侶的學校所用，在寺內保存着很多珍貴的文獻與書籍。

這裏有著莊嚴、端莊的氛圍，踏進園內一片枯山水庭園（由細沙碎石鋪砌的園林景觀）景色展現眼前，把你吸引在這個白色的世界中。每一顆砂石都仿佛是經精心巧妙的安排，從不同角度看都是一番新景象。這裏無比的寧靜，我到訪時庭園幾乎只有我一位訪客，能獨享如此景色真是感覺侈奢，也感覺特別放鬆。

寺內有數棵櫻花樹，在2月就偷偷搶先緻放。這裏在秋天以紅葉聞名，華麗的紅葉與白色庭園交織的風景，想像一下也覺美不勝收。

交通方式： 你可使用叡山電鐵的叡山線在「一乗寺站」下車，走約15分鐘；或是從京都車站搭乘5號公車，在「一乗寺下り松站」下車，走約10分鐘。順帶一提，一乗寺是京都的著名拉麵激戰區，在參觀前後可一試京拉麵的滋味。

4. 伏見稻荷大社

這家作為外國人最喜愛的觀光景點第一位的神社，雖然已經很有名，但還是要推薦一下，因為初次來到時絕對會被那延綿不斷的鳥居所震撼到！伏見稻荷大社是日本所有稻荷神社的總本宮，有超過1300年歷史，佔地整個稻荷山的範圍。這裏供奉稻荷神，以保佑農作豐收、生意興隆、交通安全聞名，而稻荷神的使者是狐狸，所以你在境內可看到很多狐狸裝飾，也可以寫狐狸祈願，或是品嚐狐狸最愛的「豆皮」美食！

神社有指引帶領你到千本鳥居的入口（跟着人走應該也會到），這些鳥居都是信者為了祈求「心願能實現」或感謝「心願已實現」已贈送，目前已累積約1萬座。你可以沿着鳥居走走登山徑，聽說走畢全程要花一小時多，但因為景色幾乎都一樣，所以我走了第一段便折返了。一整排鳥居佇立於面前確實很壯觀，穿過這條紅色隧道時有種會通往異世界的感覺，但因為遊客很多，如果你不是一大早就到訪，很難拍到沒有人的畫面。

交通方式： 你可利用JR奈良線於「稻荷站」下車，或是利用京阪本線到「伏見稻荷站」走5分鐘。用電車前往會比較方便，但如果你購買了公車一日券之類的也可利用5號公車在「稻荷大社前站」下車，再走約7分鐘。

5. 八坂神社

八坂神社位於熱鬧的祇園地區中，所以又名祇園神社，每年它都會舉辦盛大的祇園祭，訪客眾多且香火鼎盛。八坂神社中供奉數位神祇，其中「素戔鳴尊」和「奇稻田姫命」一對恩愛的夫婦，而「大國主」也是而結緣聞名，所以這裏又是祈求姻緣、戀愛的聖地，一場來到別忘記拜拜及寫繪馬許個願！

從四條通穿過宏偉的西樓門，境內最受注目的絕對是掛滿燈籠的舞殿，有很多日本情侶來這裏舉辦婚禮，所以或許會在舞殿看到傳統日式婚禮。雖然在白天看也很特別，但在晚上點燈後更是好看，燈籠在黑夜中發出明亮的燈光，耀眼而感覺夢幻。

各位女士一定要到美御前社去拜拜美神「多岐理毘売命」、「多岐津比売命」及「市杵島比売命」，然後沾沾「美容水」來保佑美貌常駐。男士的話，如果不在意美顏，那就在疫神社拜拜，祈求疫病遠離好了。（笑）

交通方式： 你可利用京阪電氣鐵道JR奈良線於「京阪祇園四条站」下車，走5分鐘就到，或是從京都車站搭乘206號公車，在「祇園站」下車便到。八坂神社剛好在清水寺、錦市場等著名景點之間，你可以從清水寺沿着二年坂走到，參觀完神社再到錦市場購物及品嚐小吃。

京都的寺廟與神社真是數之不盡，這次列出較易前往，也方便安排行程的5個地方。逛過最著名的金閣寺與清水寺後，也來這些地方看看吧～

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