【日本黃金週】十連休3大人潮熱點　逼爆東京、針都插唔入！

每年5月頭都是日本的黃金週，今年適逢新天皇繼位有一連10日放假，很多日本人都趁這個長假期出門旅行，加上海外的遊客，日本國內多個景點都人如潮湧，不少網友都在twitter呻這個黃金週日本簡直逼到爆！以下3大景點更是重災區之一！

日本今個黃金週真的每個地方都超多人啊！（圖片來源：9VjO0XPsSUj3HMZ@twitter）

01｜東京竹下通

由原宿站一出來，就會到達日本年輕人的「蒲點」竹下通。短短350公尺米的商店街集合了日本時下最流行的事物，而且商品夠潮又夠便宜，所以吸引很多年輕人來逛街。平日竹下通已經很多人，到了黃金週十連休人潮更是多得插針不入，完全是人逼人的狀況！有日本網友更笑言本來打算扮JK（女高中生）去竹下通飲珍奶掃街，但真的太多人了只好去明治神宮。

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竹下通是日本年輕人的「蒲點」。（圖片來源：THE__FURY__@twitter）

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02｜淺草寺雷門

東京人逼人的景點又怎會只有一個這麼少呢！淺草寺可說是旅客到東京必去的景點，日本黃金週期間除了外國旅客之外，還多了很多從其他地區「上京」旅行的日本人，再加上淺草必玩的卡丁車，整條路都擠得水洩不通，一眼看過去人頭都差點擋住「雷門」兩個字！

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今個黃金週淺草寺都難逃一劫。（圖片來源：marisamekirisa@twitter）

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03｜茨城縣國營常陸海濱公園

今年粉蝶花比往年遲了半個月才開，直到4月底至5月頭都可以欣賞到最盛開、最漂亮的粉蝶花，而這段粉蝶花滿開的時間正好撞正黃金週，日本人當然會趁假期一家大細去賞花啦！茨城縣的國營常陸海濱公園是賞粉蝶花的勝地，而且地點在於東京近郊，所以今個黃金週超多人湧入海濱公園，造成另一個「人海奇景」！

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本來打算去賞粉蝶花的藍色花海，現在就變成人海了。（圖片來源：b5npt2ak6k2yxc1@twitter）

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如果大家不想去日本都要人逼人，記得汲取教訓，下年去旅行要避開日本的黃金週啊！