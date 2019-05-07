【HelloKitty45歲】晴空塔開生日會　超多打卡位、限定餐飲＋商品

原來今年Hello Kitty已經45歲了！Sanrio著名吉祥物Hello Kitty可說是老、中、青三代的喜歡的超級偶像，為了慶祝45歲生日這項盛事，Hello Kitty將會在東京晴空塔舉行生日派對，更誠邀大家抽空出席，作為粉絲的你一定要去參加啊！

Hello Kitty45歲雲上生日會

今年來到Hello Kitty誕行的45週年，日本已經持續舉行了一系列的慶祝活動，現在終於來到重頭戲—Hello Kitty45歲生日會！為隆重其事，今年Hello Kitty會在東京的晴空塔舉行名為「ハローキティ 雲の上のアニバーサリー in 東京スカイツリー」的生日派對，屆時所有Sanrio角色都會出席，Kitty還邀請大家參加這個生日會，粉絲們千萬不要錯過啊！

Hello Kitty還寫了邀請函誠邀大家去她的生日派對呢！（圖片來源：tokyo-skytree）

超多打卡位！與Kitty留倩影

在Hello Kitty的雲上生日派對由5月7日至7月18日期間舉行，晴空塔內會佈置成Sanrio的風格，裝潢夢幻又可愛，而且場內還佈置了多個打卡位，讓粉絲們跟Kitty拍照留倩影。當中最吸引的就非晴空塔的最高點「晴空佳境」莫屬，該處會有超巨型的Hello Kitty，兩旁還有一眾來跟Hello Kitty慶生的Sanrio角色，再加上鮮花的佈置，超靚啊！

按圖查看Kitty打卡位

下次去東京旅行，一於參加Kitty的生日會啦！（圖片來源：tokyo-skytree）

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期間限定Kitty餐飲＋商品

想參加這次生日會的方法非常簡單，粉絲們只需要購買晴空塔的入場券，不用額外加錢就能免費參與Hello Kitty這場華麗的生日派對！而且生日會期間晴空塔340樓天望甲板樓層的「SKYTREE CAFE」會推出期間限定的Kitty餐飲，場內亦會有活動限定的週邊商品，粉絲們一定要捧場啊！

按圖查看限定餐飲＋商品

將可食用的花「edible flowers」灑在義大利麵上，最上面還有Hello Kitty和東京晴空塔，用來慶祝Kitty45歲生日就最適合不過了。（圖片來源：tokyo-skytree）

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