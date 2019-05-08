【東京景點】淺草一日遊攻略：雷門順路玩到晴空塔　食巨型菠蘿包

淺草地區是訪日遊客必來的重大觀光景點，雷門、神社、晴空塔到上野周邊一帶雖然總是擠得水洩不通，但是唯有這一帶才能體驗到繁華的東京都市裡保有少數的「江戶下町文化」與貼近庶民生活的樣貌。 淺草曾經是中下級武士居住地，經過時代的演變，現在已經成為商家、美食林立的商店街，再加上周邊的上野與晴空塔，很適合安排來一場一日遊行程哦！

東京地鐵路線圖（東京Metro官網）

交通： 淺草雷門位在東京Metro銀座線、都營地下鐵淺草線、東武伊勢崎線、Tsukuba Express筑波線四條線路的「淺草站」。 晴空塔位在東武晴空塔線「東京晴空塔站」與東京Metro半藏門線「押上（晴空塔前）站」。 大家可依照自己投宿的飯店位置選擇適合的1日券等交通方式。

淺草玩什麼？從雷門一路玩到淺草花屋敷 遊樂園

說到淺草的象徵絕對就是「雷門」了。942年由平公雅創建，據說是在鎌倉時代才遷移至此，以雷門為正門、建於628年東京最古老的寺院「淺草寺」，每年有約3000萬人到此參拜，是早期江戶文化發展的中心非常繁榮，現在周邊也保留了許多當時的下町文化氣息，新舊結合充滿許多特色。與雷門合影後沿著「仲見世通」商店街，品嘗日式點心人形燒、復古玩具後來到淺草寺參拜並求張籤紙看看運勢吧！

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大家知道淺草寺旁其實還有個淺草神社嗎？雖然與淺草寺相鄰，但是這兩個可是不一樣的哦！淺草寺是在628年於隅田川發現佛像為契機所創立，發現者為一對漁夫兄弟，因此後來淺草神社將這對兄弟作為神來祭拜；而後「土師真中知」也因為發現佛像正是觀音菩薩，因此也被淺草神社作為神來祭拜。淺草神社內一共祭祀了這三個神，稱為「三社大人」衍伸出而後淺草神社重大的節日「三社祭」。

逛完了雷門與淺草寺，在兩側還有淺草神社、淺草花屋敷 遊樂園、花月堂美味大菠羅麵包等也不容錯過。

店 名：淺草花月堂 本店 營業時間：9:00至賣完為止 地 址：東京都台東区浅草2-7-13

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淺草花屋敷於1853年（嘉永6年）開設，是日本最早的遊園地。於1947年（昭和22年）重建，公園占地面積5800平方米。園內有第一架國產兼日本現存最古老的雲霄飛車。

店 名：淺草花屋敷 營業時間：10:00～18:00 地 址：東京都台東区浅草2-28-1 票 價： 門 票：成人 1,000日幣（含稅）、兒童及老人500日幣（含稅）、學齡前兒童免費；遊樂券：每張100日幣（含稅），1,000日幣（含稅）可購買11張

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三社祭

每年五月份舉辦的三社祭是淺草最為重要的祭典，相傳起源自1312年，已有長達七百年以上的悠久歷史，堪稱是東京最大規模的祭典。祭典總共會舉行三日，當地居民深信，越是激烈搖晃神輿就越能大振神威，在三社祭的三天舉辦期間，所有神輿唯有在「町內神輿連合渡御」上才會齊聚一堂，從淺草神社周遭的四十四座町內共集結將近一百座的神輿。

若想參拜淺草神社自有的三座神輿，就必須等到祭典最終日，屆時這三座神輿將從淺草神社境內出發，男人們也會將神社境內擠得人滿為患，激烈爭奪著抬轎棍。

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浴衣體驗

想體驗穿著浴衣走在日本街頭嗎？來到日本許多人都會想體驗穿著日本的服飾：「和服與浴衣」。在淺草就有許多商家看中了這樣的商機紛紛在此據點，只要出發前先在網路上預約，便可以在店家巧手下梳化打扮一番，穿著美麗的浴衣走在充滿濃郁風情的淺草享受不一樣的下町文化囉！

淺草文化觀光中心

逛完了淺草寺別急著離開，在雷門對面有一棟高高的大樓「淺草文化觀光中心」，這是台東區的遊客服務中心，以「搜尋、展示、協助」為理念，提供日、英、中、韓四國語言服務，但是這樣有什麼特別的嗎？觀光中心有提供免費WiFi，在1樓、2樓還有提供免費的插座可以充電，8樓有可以眺望晴空塔、淺草寺的免費觀景區，若想省錢不想到晴空塔觀景台消費的話，這裡也是很不錯的選擇哦。

店舖資訊： 淺草文化觀光中心 9:00～20:00 （觀景台至～22:00） 東京都台東區雷門2-18-9

隅田川

隅田川是荒川支流之一，全長23.5公里。在隅田川兩旁散步是在地人假日休閒的好去處，夏日的隅田川花火大會更是聞名全球！西元1732年為了將肆虐江戶的流行疾病退散，於是在隅田川的兩國橋附近施放大型花火，漸漸地轉變成民間盛事，號稱東京最大的煙火大會。每年7月舉行、施放將近兩萬發的煙火，與東京灣大華火祭和神宮外苑煙花大會被稱為東京三大煙花大會。

晴空塔

最後來到東京地標之一的「晴空塔」，若是從淺草一路玩到東京晴空塔的話可以選擇搭乘都營地鐵淺草線、晴空塔穿梭巴士或是步行20分鐘左右前往。2012年落成的東京晴空塔不但成為世界第一高塔，也成為近年東京熱門的觀光景點之一。晴空塔園區包含了購物商場、餐廳、辦公大樓、水族館、天文館等等，這些設施與東京晴空塔又合稱為「東京晴空鎮」（Tokyo Skytree Town）。

店舖資訊 東京晴空塔 08:00～22:00 ※部分店家營業時間不同

在晴空塔的340樓（Floor 340，表示離地340公尺）345 樓與350樓為晴空塔天望甲板（TEMBO DECK），這裡有空中餐廳、咖啡店與可以感受超高景致震撼力的玻璃地板，再往上來到第445樓與450樓天望回廊 TEMBO GALLERIA，這裡是晴空塔的最高點「晴空佳境」，可以盡情享受空中散步與絕佳的夜景。

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免費熊貓巴士

免費熊貓巴士是一台穿梭在上野到淺草間的可愛接駁車，在淺草寺雷門的右手邊即有一個站牌。巴士的內外裝都非常吸睛可愛，車上的電視除了播報站名之外，也會以圖片的方式介紹沿途的景點哦。

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