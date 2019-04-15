【日本東京】別只去新宿澀谷！自由之丘必吃美食、必買雜貨大盤點

比起新宿、澀谷的繁華，我一向更喜愛東京小區的寧靜與平和，走在無人的街道上發掘到一家喜歡的小店，那份驚喜的感覺是滿是連鎖店的大商場無法找到的。而最有趣的地方是，在東京這個小小的都市中，每個地區竟然有著如此分明的特色與氛圍，像是文青的高円寺、懷舊的巢鴨，這次我就來到訪優雅的自由之丘。 記得多年前來到自由之丘，馬上便愛上這個地方。沒辦法，整個街道上都是雜貨與甜點，有哪個女生會不愛呢？ 這裡的商店大概花一整天也逛不完，而這次我就先精選一些我常到訪的愛店，大家來跟著我走走吧！

1. 在Rusa Ruka品嚐美味鬆餅

第一站先來這間隱藏版鬆餅專門店Rusa Ruka！距離車站約10分鐘步程，走著走著會發現自己走在無人的住宅街道上，整個範圍只有它一間店鋪，名符其實的「隱藏起來」。

店內很大，有著時尚舒適的氛圍。平日的中午雖然不用排隊，但顧客也不少，當然全場都是女生。

這裡主要提供鬆餅，甜鹹的也有，而最著名的就是厚焼きフライパンケーキ（厚燒鍋鬆餅），大部分顧客都點這個。顧名思義，這是模仿繪本裡的圖畫，以整個鐵鍋子呈上厚厚的鬆餅，外表非常吸引！鬆餅還會附上香草雪糕、鮮忌廉、果醬及芝士讓你可自行組合味道，這樣一份鬆軟香甜的鬆餅對一個女生來說，當午餐也足夠有餘，會讓你吃到超滿足！

2. 在La vita歐風建築拍照

在自由之丘你會看到很多好看的房子，有著滿滿的歐陸風情。不過隨便在別人的家門前拍照不太好，那麼可以到La vita這個經典打卡點！就在鬆餅店約3分鐘的步程，一座紅磚房子特別顯眼。這裡原本有一條小河跟船來模仿威尼斯河，這次去時小船被蓋著了，不過古典風的建築還是很好拍（單是這條橋就可以拍上數十張吧！）所以建議你平日到訪，因為週末人流有點多會容易拍到路人，還有記得帶個旅伴來當攝影師囉？

3. 搜索可愛又平價的雜貨

這裡真的太多雜貨店了，無法一一介紹，而且不少價錢也貴得讓草根的我無法下手？ 不過到處逛逛的話還是找到些實惠的商店。

重點推介4間雜貨店，可愛的商品讓你無法下手也要下手！（點擊圖片）▼▼▼

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4. 買些好吃的手信回家

自由之丘不只有很多咖啡廳與甜品店，也有很多食品商店。

想買獨特又美味的手信？來這3間商店，你一定滿意！（點擊大圖）▼▼▼

5. 來杯打卡咖啡與麵包休息一下

逛了一大堆商店累了又有點餓了？為你介紹近期最熱門的打卡咖啡店なんとかプレッツ！在IG上常常看到這個扁扁的咖啡瓶子，就是這裡最熱賣的皇家牛奶咖啡（ロイヤルミルクコーヒー）！味道分無糖與加糖，買了一瓶無糖嚐嚐看，的確很重牛奶味道，伴著咖啡甘香，很易入口。重點是拿著它在店門前拍照放到網路上分享（抱歉我拿得超難看的？），一切就值回票價了！

另外，這裡的號角麵包也很受歡迎，有朱古力、抹茶、雞蛋，還有加上「大人」兩字的會沒有那麼甜，麵包小小一個，可以多買幾個回去試試！

6. 走進少女夢幻甜點世界－甜點森林

如果你想一口氣吃不同款式甜點，最後多介紹你一個好去處！這個名為Sweets Forest的地方，是一個甜點美食廣場！走過這道聖誕氣氛濃厚的階梯（不是聖誕也是這個模樣的），便會看到一些可愛裝飾與粉紅色的店面。內有8家商店，每家出售不同款式甜品，像是可麗餅、蛋糕、布丁等等。有些需要在店內吃，有些則可在廣場的座位吃，所以你可以同時買幾家的甜點來品嚐。在這裡，就算跟旅伴想吃的東西不同也不用吵架，一起分著吃吧！

在自由之丘看著日本太太在喝下午茶及拖著小狗散步，自己也好像會沾染一些優雅的氣質，不期然放慢腳步。如果你像我一樣喜歡甜點及雜貨的話，在這裡一定會逛到不捨得離開！不過這次就先介紹到這裡，下次再來為大家分享我的甜點收藏清單吧！

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