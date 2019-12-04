【東京】享受日式慢活！吉祥寺一日遊：井之頭公園、吉卜力美術館

如果你是生活雜貨迷、古著控，那麼你對東京吉祥寺絕對不陌生！究竟吉祥寺到底有什麼魅力，讓逛過的人都說下次絕對想再來！井之頭恩賜公園、吉卜力美術館，這次就讓KKday為你揭秘吉祥寺總攻略的必吃、必逛，以及怎麼安排路線最順路！

吉祥寺距離東京市區大約20分鐘，說遠不遠、說近也不近（Kkday）

吉祥寺距離東京市區大約20分鐘，說遠不遠、說近也不近，連續幾年蟬聯東京人認為「最理想居住地第一」，到底是什麼魅力讓吉祥寺極受東京人擁戴？從市區綠地井之頭公園到超級好逛的生活雜貨用品、二手店，就讓小編一次告訴你 吉祥寺總攻略 的必吃、必去、必逛！

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1. 吉祥寺怎麼去？

前往吉祥寺主要的交通方式為京王電鐵、JR，由於吉祥寺位在JR的中央線（快速）和中央・總武線上，所以從東京、新宿、秋葉原都可以直通，若是想從澀谷出發也可以選擇搭乘京王電鐵。

京王電鐵：從「澀谷站」搭乘井之頭線直達「吉祥寺」站。

JR：從「東京」、「新宿」搭乘中央線（快速）到「吉祥寺」，或是從「秋葉原」搭乘中央・總武線至「吉祥寺」

因為吉祥寺車站離井之頭公園、吉卜力美術館都很近，所以常常會有人選擇將這三個景點排在一起。建議路線為「吉卜力美術館→井之頭公園→吉祥寺」（Kkday）

2. 一日遊路線安排

因為吉祥寺車站離井之頭公園、吉卜力美術館都很近，所以常常會有人選擇將這三個景點排在一起。建議路線為「吉卜力美術館→井之頭公園→吉祥寺」，因為澀谷、吉祥寺、下北澤都位在京王電鐵的井之頭線，所以有時間了話也能三個地點排在一起玩，可以購買「京王電鐵一日券」較划算（當天能無限次數乘坐京王線、井之頭全線）。

另外，吉祥寺的逛街地點以吉祥寺車站為中心，可以分為北口與南口，幫大家大致列出北口與南口分布的景點、逛街地點。

北口：吉祥寺商店街SUNROAD、口琴橫丁、伊勢丹、PARCO、B-company、天音鯛魚燒、くりこ庵 南口：丸井百貨(0101)、井之頭公園、NEW YORK JOE EXCANGE、キラリナ京王吉祥寺 (Kirarina)、RAGTAG

3. 吉祥寺周遭景點

▼▼按圖放大，看看這兩個來到吉祥寺不能錯過的景點。兩個景點距離不遠，可以安排一天內完成▼▼

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4. 吉祥寺必吃

▼▼▼按圖放大，看來到吉祥寺不能錯過的3大人氣小食▼▼▼

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5. 吉祥寺必逛

【藥妝：松本清、SUNDRUG、OS DRUG】

如果你的行程裡有吉祥寺，就千萬不要在東京市區的其他地方買藥妝！吉祥寺的藥妝店普遍來說會比其他地區的便宜，而且松本清、SUNDRUG、OS DRUG三家店都可以在吉祥寺找到，所以要比價也不會太困難！

【商店街：吉祥寺商店街、口琴橫丁（ハモニカ横丁）】

吉祥寺商店街SUNROAD位在吉祥寺車站的北口，所有好逛、好買的藥妝都位在吉祥寺商店街，許多服飾配件都可以在這裡挖到超好的價格，一不下心就會下手買太多！

而口琴橫丁位在吉祥車站的對面（北口），由許多店家組成中央通、朝日通、仲間日通、のれん小路(暖簾小路)、祥和會通5條窄巷，此條商店街是由二次大戰後興起，因此街道保留了昭和時代的風味，其中中央通聚集了許多居酒屋、串燒店；仲間日通主要以活用品店、藥店、雜貨為主的街道；而大家到吉祥寺必吃的牛肉丸則是位在祥和會通。

吉祥寺商店街地址：日本〒180-0004 Tokyo, Musashino, 吉祥寺本町１丁目-１５-１ 口琴橫丁地址：日本〒180-0004 Tokyo, Musashino, 吉祥寺本町1 Chome−31−6, ムサシノ第1ビル 營業時間：依照各店家而有所不同

【百貨公司：キラリナ京王吉祥寺 (Kirarina)】

Kirarina是京王集團旗下的百貨公司，於2015年開幕，整家百貨公司最特別的地方在於，除了有許多日本服飾品牌之外，這裡根本是日本雜貨的大本營！像是Salut、本系土、Marche de Bleuet等日系雜貨品牌幾乎都在這裡齊聚一堂。 有在關注日本雜貨的你錯過就太可惜了！

除了有許多日本服飾品牌之外，這裡根本是日本雜貨的大本營！（Kkday）

地址：東京都武藏野市吉祥寺南町2-1-25 營業時間：10:00-21:00 交通：吉祥寺南口出來即可看到。

【二手店、生活雜貨：NEW YORK JOE EXCHANGE、RAGTAG、B-company】

除了Kirarina是日本雜貨的集中地之外，來到吉祥寺生活雜貨迷們必朝聖的地點就是B-company，家飾擺設、地毯、餐具、抱枕等生活用品，基本款的樣式中又兼具巧思和個性的設計，居家型的小單品更是價格低廉又不失質感，CP質極高！

如果你是熱愛日系古著的人，那麼來趟吉祥寺也覺得不會讓你失望！NEW YORK JOE EXCHANGE就是一家讓你買到就是賺到的二手店家，雖然價格低廉但是二手衣的處理、清潔卻一點也不隨便，摸起來的感覺與新的不會有太大的差別。

NEW YORK JOE EXCHANGE就是一家讓你買到就是賺到的二手店家，雖然價格低廉但是二手衣的處理、清潔卻一點也不隨便，摸起來的感覺與新的不會有太大的差別。（Kkday）

吉祥寺總攻略 也偷偷告訴大家這裡的日系品牌也不少，加上每月的第一個週日New York Joe Exchange的下北澤店與吉祥寺店都會推出店內全部商品半價的特惠活動！

同樣身為二手雜貨的人氣店家RAGTAG以收購名牌、潮流物品為主，所以相對價格也會較高，店內每樣商品都是經過精心的整理過才上架，可是許多熱愛潮流服飾的旅者必逛的店家之一。

NEW YORK JOE EXCHANGE 地址：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-15-14（座標：35.701369, 139.578289） 營業時間：12:00-20:00 交通：吉祥寺南口，步行約10分鐘。

RAGTAG 地址：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-8-6カーサカルム吉祥寺1F（座標：35.701844, 139.578702） 營業時間：11:00~20:00 交通：吉祥寺南口，步行約5-7分鐘。

B-company 地址：〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 2F（座標：35.703111, 139.578810） 營業時間：10:00-22:00 交通：吉祥寺車站內。

【本文獲「KKday」授權轉載。】