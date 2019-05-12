【台灣旅遊】綠光點點成海！盤點全台10個勁靚賞螢火蟲、郊遊熱點

人與人溝通是透過言語說話的方式，再不然還可以利用肢體語言，這也是全世界共通的語言。而昆蟲不會言語也無法身體表達，只能尋求別的方法來傳遞訊息，就像螢火蟲，最吸引人的就是牠們所發出的神秘光芒，每年春末夏初就可以看見他們美麗的光影，現在跟着小編一起靜靜觀賞這美麗夜景吧！

1. 新北三峽五寮尖

新北五寮尖一直是以險峻陡峭為名的登山景點，不少愛好挑戰山區景點的人都會來征服它，這裡其實也是一處相當熱門的賞螢景點，沿着五寮尖登山步道走就會看見一個廢棄的「永達礦場」，平常可是會有不少攝影師在這裡卡位呢！

1. 新北三峽五寮尖（max__630_IG）

2. 新北汐止翠湖

這裡是新北著名的桐花步道，同時也是賞螢的好去處，每年到了四、五月的入夜時分，就有好多螢火蟲飛舞，一閃一閃的光點忽上忽下，教人看得陶醉。

2. 新北汐止翠湖（waynechu_photography IG）

3. 新北坪林山區

新北坪林區在2018年入選全球百大綠色旅遊地，也是包種茶的故鄉，由於坪林區是水源保護區，在環境不受污染的情況下，延伸出美麗的生態環境，除了有全台最長的觀魚步道、春季返鄉的白鷺鷥外，4月至5月中旬還會有火金姑在步道四周螢光閃閃。

3. 新北坪林山區（chien_lan_IG）

新竹燒炭窩賞桐步道、新竹內灣、大雪山林道、東勢林場、台南關子嶺…按圖看其餘7個台灣熱門賞螢地▼

+ 3 + 2

溫馨提示：人在外地，行山至緊要量力而為。計劃路線前，要清楚評估自己能力及作出充足準備。

延伸閱讀：

台南打卡勝地+私房美食大更新！揭密最火熱的2019台南一日遊景點

【 新北景點｜九份 】誰說九份不好玩？突破對九份的舊印象！吃喝玩樂一次滿足

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】