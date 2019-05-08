【日本便利店】LAWSON限定星之卡比藥妝　初夏新色、遊日必買！

日本便利店販賣的商品種類繁多，很多人去日本旅遊都一定會逛逛，出發前買飯團作早餐、晚上回酒店前亦可以買宵夜。其實除了美食之外，便利店都是個掃藥妝的好地方！日本便利店三大龍頭之一的LAWSON將會推出期間限定的星之卡比藥妝，款款都超可愛，粉絲們小心買到破產啊！

星之卡比無處不在，今次來到了日本LAWSON！（圖片來源：bpnavi.jp）

粉絲必買！期間限定發售

日本LAWSON不時跟其他品牌合作推出聯乘商品，今次竟然來到大家的「童年玩伴」—星之卡比！由5月25日起，大家就可以在住日本全國的LAWSON買到以星之卡比為主題的一系列彩妝，一共推出7款超可愛的化妝品，包括眼影胭脂盤、胭脂粉餅、唇頰兩用胭脂、唇膏、潤手霜等產品，每一款的包裝都充滿春夏色彩，加上星之卡比，超吸晴！

不過要買到心水產品一點都不容易，因為這個系列的彩妝將以抽獎形式發售，只須付780日圓就可以抽獎一次，分A~F號獎品，還有特別大獎，如果大家想抽到心水產品，相信除了靠運氣之外，也要有足夠的財力了。

按圖查看星之卡比彩妝

星之卡比彩妝無論包裝還是配色都超有初夏的感覺！（圖片來源：bpnavi.jp）