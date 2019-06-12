【沖繩】七大必食琉球甜品　人氣PABLO「紫薯芝士撻」味蕾大享受

去到沖繩度假放鬆，重點除左欣賞無敵大海景，享受美食都好重要嫁！甜品控注意喇！今日小編要為大家推薦沖繩7大必食甜品，例如係國際限定嘅Pablo紅芋芝士塔、網紅必去嘅Smoothies店、港川外人住宅嘅oHacorte水果塔，仲有瀨長島必食嘅雪糕等，店家資訊同交通都有齊，一齊出發到沖繩品嚐甜品啦！

雪鹽雪糕

沖繩嘅雪鹽係非常出名，你當然唔可以錯過用當地雪鹽做成嘅雪糕啦！甜甜嘅霜淇淋帶著微鹹，口感特別但唔會有衝突，雪糕同雪鹽意外地係perfect match！另外，店鋪都提供其他口味嘅鹽調味料俾你加喺雪糕上面，例如係抹茶鹽、柚子鹽等，為雪糕添加更多變化。

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【商店：塩屋（國際通松尾店）】 地址：沖繩縣那霸市松尾2-1-3 營業時間：10:00 – 22:00 交通：乘搭單軌列車至「縣廳前站」步行6分鐘

【商店：塩屋（平和通店）】 地址：沖繩縣那霸市牧志3-2-59 營業時間：9:30 – 21:00 交通：乘搭單軌列車至「牧志站」步行9分鐘

oHacorte 水果Tart

oHacorte甜品店嘅水果Tart出名到被譽為沖繩必食嘅甜品！水果塔以當造嘅新鮮水果製成，所以每個季節都會推出唔同甜品，而且每一款都係當日限定發售嫁。除左用玻璃櫃展示嘅水果塔色彩繽紛、造型滿分之外，Tart嘅直徑固定係7cm，睇得出店家對口味同外觀都落足功夫！有好嘢當然要happy share啦！你當場享用好味嘅水果塔之後，亦可以買啲餅乾同常溫蛋糕番屋企。oHacorte嘅檸檬蛋糕選用沖繩特產嘅檸檬，外層檸檬糖霜酸酸甜甜，裡面蛋糕香味十足，一於帶佢返香港做手信啦！

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【商店：oHacorte（松尾分店 國際通）】 地址：沖繩縣那霸市松尾1-9-47 營業時間：10:00 – 19:00 詳細資訊：oHacorte官網 交通：乘搭單軌列車至「縣廳前站」步行5分鐘

【商店：oHacorte 港川本店 外人住宅】 地址：沖繩縣浦添市港川2丁目17-1 #18 營業時間：11:30 – 19:00 詳細資訊：oHacorte官網

Kurtos kalacs 煙囪捲

Kurtos kalacs係間國際知名嘅麵包店，店鋪最熱銷嘅就係夢幻煙囪捲！酥脆外皮加上芝士內餡，係啖啖幸福滋味啊～另外，二樓亦有咖啡廳，攰喇可以上樓坐休息一下。

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【商店：Kurtos kalacs】 地址：沖繩縣那霸市松尾2-1-2 營業時間：10:00 – 22:00 交通：乘搭單軌列車至「縣廳前站」步行10分鐘

Pablo紅芋（紫薯）芝士Tart

相信大家對Pablo嘅半熟芝士Tart都唔陌生～濃濃嘅芝士配上紮實嘅口感，真是味蕾一大享受啊～所以，來到沖繩，你唔可以錯過當地限定口味嘅紅芋芝士Tart！小編原本以為芝士同紫薯唔係特別夾，但估唔到層次分明嘅口感反而令人想一啖接一啖呢～

【商店：Pablo 國際通店】 地址：沖繩縣那霸市松尾2丁目8-19 營業時間：11:00 – 23:00 詳細資訊：Pablo官網 交通：乘搭單軌列車至「牧志站」步行7分鐘

Vita Smoothies 沙冰

Vita Smoothies嘅沙冰都係用當地大量嘅蔬果所製成，不但健康，外觀仲繽紛可愛，因此深得當地人喜愛，仲好IG-able添！店內嘅沙冰係即叫即製，非常新鮮～附上菜單，俾大家參考。最上面張相係紅芋香蕉口味（菜單左邊數落尼第6個）。而下面依杯係莓果香蕉口味嘅沙冰（菜單左邊第2個）。

按圖看更多Vita Smoothies好飲兼好啱喺IG打卡嘅靚靚沙冰吧，睇到都流曬口水▼▼▼

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【哪裡買：Vita Smoothies】 地址：沖繩縣那霸市牧志2-17-17 營業時間：10:30 – 20:00 詳細資訊：Vita Smoothies粉專 交通：乘搭單軌列車至「美榮橋站」步行1分鐘

沖繩手作意式雪糕 yukuRu

位於瀨長島嘅意式雪糕店yukuRu，最有特色嘅就係沖繩限定口味嘅各種意式雪糕，例如紫薯、菠蘿口味等等，由於採用最新鮮嘅食材製成，所以每天嘅菜單都會有小調整～

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【商店：yukuRu】 地址：沖繩縣瀨長島7號店鋪 營業時間：10:00 – 21:00 電話：098-996-1577 交通：沖繩單軌電車的赤嶺站、久茂地百貨（Palette kumoji）皆有免費接駁車可以直達瀨長島！接駁巴士班次請點這，或是可以參加一日遊行程到瀨長島

Calbee 炸薯條

最後小編要推薦嘅係Calbee即炸薯條，即炸薯條嘅口感食落同買番屋企嘅好唔同啊！食落感覺好似係蕃薯薯條加強版，甚至仲有沖繩限定嘅紅芋口味，紅芋薯條食落偏甜，再加上撒上糖粉都幾好味！

【商店：Cablee ＋ 】 地址：沖繩縣那霸市牧志3-2-2 營業時間：10:00-21:00 電話：+81 98-867-6254 詳細資訊：Calbee＋官網 交通：乘搭單軌列車至「牧志站」步行5分鐘

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