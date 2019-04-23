【沖繩手信】日本沖繩必買5種特產　天然黑糖　沖繩泡盛　雪鹽

天氣漸熱，又快將踏入沖繩旅遊旺季，而沖繩的手信非常有特色，很多都是沖繩限定特產，不買手信帶回家給朋友家人實在對不起自己！今次就為大家搜集了沖繩必買的5種特產手信，絕不能錯過。

01｜沖繩黑糖



沖繩黑糖是沖繩最有名氣的特產之一，要去沖繩的話都一定要試當地黑糖，而當地的雪糕店、快餐店都一定有沖繩黑糖味道的商品！在當地天然精製的「純黑糖」，代表只將甘蔗榨汁煮乾，保留了所有的礦物質等營養成分，沒有經過任何的精鍊加工，絕對天然。有說黑糖的女性體質十分有好處，有經期前後飲食黑糖水有助補血，所以到沖繩買定黑糖給女同事、女朋友、老婆或母親大人都絕對適合。

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沖繩的黑糖產地大多圍繞八重山群島附近的離島，四面環海而且環境乾淨，有機甘蔗吸收了海風和雨水帶來的海中礦物質，所以營養價值甚高。（圖片來源：izumi_kumi@IG）

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02｜傳統沖繩湯麵

去到沖繩就見到很多餐廳都有「沖繩麵」這款地道食物，沖繩麵又叫「沖縄そば」在日文中亦是蕎麥麵的意思，但沖繩麵的原料並沒有使用蕎麥粉，反而用上小麥粉及雞蛋製造。而沖繩蕎麥麵的麵條有不同的粗幼及形狀，如粗麵、細麵、寬扁麵等等，食落口感類似香港吃到的蛋麵，湯底多數用豚肉熬成，再加入鰹魚湯。而想將沖繩湯麵帶回家，最好去便利店入手同樣湯底製成的杯麵裝，當手信與朋友分享！

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這款「楚辺そば」是最常見到的沖繩湯面杯麵裝，可見到麵條的外表像香港的蛋麵，較粗身。（圖片來源：churarangram@IG）

03｜沖繩Family mart 限定泡盛

泡盛是沖繩特有的酒，一般泡盛酒精含量由25%至30%不等，如果想選擇較易入口、酒精濃度沒那麼高的泡盛，可選擇Family mart入手輕量清爽版的果汁泡盛，還加入多款獨特口味，例如有車厘子、青梅、香檸、黑咖啡口味，更易入口！

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Family Mart有數款果汁泡盛，最啱不喜歡高酒精，又想試試當地特產的女孩子嘗試。（圖片來源：machiko_310@IG）

04｜沖繩雪塩

沖繩由眾多島嶼組成，四周環海又有豐富海水資源，因此產鹽業十分有名。當中宮古島雪鹽（雪塩）最為出名，製作時將海水過濾、蒸發、萃取製成，由於質地十分細緻白淨又滑順，又稱作雪鹽，而很多遊客都會當成手信買回家，十分健康有益。

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宮古島出產的雪鹽在2008年曾經過測定，證實含有18種礦物質，曾獲列入健士力世界紀錄大全擁有最多礦物質的鹽！ （圖片來源：anrine910070.pixnet.net）

05｜金楚糕

金楚糕是沖繩的傳統食品，將豬油、雞蛋、麵粉、砂糖再加上紅糖燒製而成；相傳早在琉球王國時期，已經有這種傳統菓點，食落與口感似餅乾，但味道較甜。

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金楚糕除傳統加入紅糖，為配合客人口味也有不少新鮮元素，包括紫薯、花生、綠豆、海鹽味等等。（圖片來源：cranberry900@IG）

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