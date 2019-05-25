【宮古島美食】15間餐廳食足七日：難忘大啖椰子蟹、炭燒宮古牛

除了定番的沖繩本島，不少人也喜愛離島輕旅行，享受天海一色的絕景或浮潛樂趣。若從下地島機場出發探訪宮古群島，包含當中最大的宮古島、距離不遠的伊良部島皆非常方便。當然更不容錯過的，就是島上的在地食堂、居酒屋裡的燒肉、壽司、蕎麥麵、海鮮等美食啦！

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想到星沙、海灘、透明海水、夜晚繁星點點的日本度假首選，許多人腦中第一處就會浮現出沖繩，還有包含周邊的特色小島旅遊。

在這些南國的島嶼中如宮古島、下地島、伊良部島、石垣島等，不但各自有著在地風情、自然絕景與滿溢的人情味，還有許多令人念念難忘的特產，像是能夠品嚐到知名黑毛和牛品種，銷魂的宮古牛燒肉、牛排、握壽司，以及阿古豬料理、新鮮海產、季節島野菜、古謝麵、家庭料理、歷史悠久的泡盛、古酒等。

不過，在那麼多店家選擇裡，到底哪些才是真正連當地人都愛光顧的地方呢？以下就跟著我們精心準備的美食地圖和網羅最道地的資訊，在美好的旅程中一路吃到底吧！

跟著清單來場宮古島美食巡禮

1. 大啖椰子蟹，又能被沙灘海景療癒的——鄉土料理 海鮮悟空

想要從窗邊眺望雪白的沙灘、一邊享受澎湃的海鮮佳餚嗎？來到當地居酒屋「海鮮悟空」，抓好時間不但能欣賞到夕陽染紅海水的絕景，還可以品嚐到號稱為海邊王者的椰子蟹！

甲殼內濃厚鮮味與充滿彈性的肉質，甘味與旨味滿點；還有光看就叫人直流口水的宮古牛御膳，內容包含了宮古牛排、烤伊勢龍蝦、刺身、海葡萄、島豆腐等菜色相當豐富，而其他特色一品料理還有像是夜光貝刺身、紅芋天婦羅、墨汁炒麵、女性大人氣的蘆薈軍艦壽司、各式泡盛等。午餐時段的價位也不貴，人氣菜單有宮古牛肉炒野菜、海鮮丼、海鮮咖哩蕎麥麵等。帶著悠閒放鬆的心情來這裡，品嚐美食與感受宮古島氛圍再好不過！

地址：沖縄県宮古島市平良下里246番地 營業時間：11：30～15：00（L.O. 13：45）／17：20～22：00（L.O. 21：30）／星期日只營業晚市 公休日：不定休

2. 大口品嚐炭火燒宮古牛滋味，還可以順路逛街血拼的——燒肉 火神 （Kagami）

想要大口吃肉，享受漂亮又均勻的宮古牛油花被炭火烤的滋滋作響、鮮嫩與嚼勁平衡的恰到好處的元氣料理？來到「燒肉 火神」，絕對會引起你對肉類的食慾。除了不同部位外，還有內臟類如大腸、小腸、肝臟等，以及肉質充滿彈力的阿古豬和雞肉可選擇。讓肉汁充滿在口中緊接著扒一口白飯，真是最幸福的瞬間！

為了講究健康，店內也有提供各式野菜、沙拉、泡菜組合，讓人完全不會感到膩，豐富的菜單選擇有特選燒肉定食、針對給小朋友的兒童餐等，附近也有像是DAISO大創、西松屋、AEON集團的Max Valu大型超市、各式店舖和購物中心，非常方便你在用餐前或飯後加上逛街的行程喔！

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地址：宮古島市平良松原548-1 營業時間：17：00～23：00 公休日：星期四

3. 能一次享受夢幻宮古牛握壽司與新鮮魚料理的——割烹 寿し正

想要一嚐島上厲害的壽司嗎？以沖繩料理為中心的日本和食，由自家經營的「割烹 寿し正」，就像是回到家裡一般的親切氛圍、樸實又溫馨，不但受到當地人的喜愛，也有許多日本人到訪宮古島旅遊時會特別前往光臨。就像是默默對店家的品質保證，來這裡準沒錯！

使用島產新鮮食材的菜單品項當中，不但能吃到多樣化的魚貝類壽司、鐵火卷、鮪魚丼、各式刺身、定食、天婦羅、炒苦瓜等家常菜，還有輕灑上雪鹽提味的宮古牛握壽司，入口即化的油脂好吃到令人想流淚，搭配上啤酒或泡盛更是美味加乘！

地址：沖縄県平良市西里284 營業時間：17：00～23：00 公休日：不定休

4. 店家自豪、美味的肉質，價格親切的炭火燒肉首選——燒肉屋

簡單又直接的店名「炭火燒 燒肉屋」，就好像歡迎著所有人來大口吃肉補充體力吧！這裡不但有著令人驚喜的品質，從細節當中也能感受到店家準備食材的用心。以木頭為基調又明亮的內部裝潢，上班族、學生、情侶等都很喜歡來這裡之外，同時也備受帶著小朋友、一同前來用餐的媽媽們和女性顧客的歡迎。有著登記書證明的宮古牛不但新鮮美味，也能讓人吃的安心。優質燒肉，並使用自家精米、鹽、島產季節野菜等，從主菜到配菜一點都不馬乎；在店裡也可以看到棒球選手與日本藝人的簽名。看著眼前烤著熟度剛好的燒肉，有誰會想錯過這個令人難以抗拒的美味？

地址：沖縄県宮古島市平良字西里992-2 營業時間：星期一至六 17:30～00:00 ／ 星期日 17:30～23:00 公休日：不定休

5. 唇齒留香的軟嫩排骨與Q彈麵條，當地人激推的——古謝そば屋

既然來到了宮古島，怎能說沒有吃過傳統沖繩麵？這間排隊美食名店絕對值得你花時間等待！特製的古謝麵軟硬適中又彈牙，帶甘甜的湯頭和燉到軟而不爛的排骨肉，入口後明亮清爽的感覺，搭配的恰到好處。推薦你可以先享受原本的風味，然後嘗試加一點點泡盛辣椒做變化，不少人都沈醉在這種帶點酒香和微辣的深度當中，一試成主顧呢！除了單點湯麵之外，這裡最受歡迎的菜單就是加上炊飯、漬物小菜和飲料的套餐，因為另一個讓人驚艷的重點，就是那碗吸飽高湯、鹹香的米飯，質樸的味道，不添加誇飾手法、最貼近人心的簡單佳餚，必定能讓你留下深刻印象。

地址：沖縄県宮古島市平良字下里1517-1 營業時間：平日11：00～16：00／星期六、日11：00～20：00 公休日：星期三

6. 使用100%沖繩產豬骨湯頭，又可免費加大的美味拉麵店——ラーメン天晴

日本各地都能找當地特色的拉麵店，就連宮古島也不例外。若你是拉麵迷或是專業的拉麵美食家，絕對不能錯過這家號稱沖繩最強、以豚骨醬油湯底，以及與自家製麵為特色的拉麵店「ラーメン天晴」。被評為進化系的高人氣炙燒阿古豬拉麵，有著香氣十足且濃郁的湯頭，搭配上有嚼勁的厚切叉燒和入味的半熟卵就是日系拉麵的經典象徵。你也可以依據自己喜好選擇麵條的粗細；更棒的是，還有佛心來著的大盛無料服務，肚子餓時能以充滿男子漢的方式，速速地大口吸拉麵令人大呼過癮！鄰近宮古機場，開車距離不到5分鐘之外，附近也有驚安殿堂和電器店可逛，地點非常便利。

地址：沖縄県宮古島市平良字西里861-5 營業時間：11:30～14:30（湯底賣完即止） 17:30～20:30 公休日：星期一

7. 到訪燈塔景點時，也能順道挖寶天然美味的無添加麵包店——ぼらのパン屋 コッペ

若剛好安排踩點觀光名勝地「東平安名崎燈塔」行程，眺望漸層宮古藍海水和海岬絕景時，你一定要將這家能順路到訪，一週只營業3天的隱藏版人氣麵包店列入口袋名單中。「ぼらのパン屋 コッペ」使用上國產小麥、天然酵母、天日鹽、含有豐富膳食礦物質砂糖製作的無添加麵包，每天現做和賣完為止的數量限定，小心太晚去很可能會撲空喔！一間式的平房裡不時地飄散出麵包香氣，平凡的外觀卻有著不平凡的美味。無論是簡單的奶油麵包、紅豆麵包、巧克力麵包、馬鈴薯麵包、洋蔥培根麵包，或是特別的蜜蘋果麵包、香橙卡士達醬麵包、小麥胚芽麵包、黑糖核果麵包等，當早餐或是小點心都是一種至福的享受！

地址：沖縄県宮古島市城辺字保良344-9 營業時間：9：30～17：30 公休日：只在星期五、六、日營業

8. 島上好口碑蒜味豬軟骨麵，享受完還可以來支冰棒的——丸吉食堂

對宮古蕎麥麵加上泡盛辣椒的風味情有獨鍾，還想要品嚐更多特色在地美食嗎？在日本知名餐廳評價網「Tabelog（食べログ）」上榮獲高評價的「丸吉食堂」，有著獨創湯頭，加上幫助人提升元氣的大蒜秘方、營養滿點的野菜，以及柔軟到用筷子輕輕撥開，就能輕鬆入口的豬軟骨麵，擄獲了不少人的心和胃。明亮潔淨的內部裝潢讓人一入食堂就感到放鬆，閉上眼輕聞在空氣中熬湯的香氣，伴隨著熱情親切的老闆招呼，不但心情輕鬆愉快，肚子也跟著瞬間餓了起來。坐在靠窗的榻榻米座席處，享受湯麵完之後，還可以吃到甜甜的黑糖冰棒喔！吃完鹹食還可以來點甜點或冰品真是太棒了！

地址：沖縄県宮古島市城辺字砂川975 營業時間：10：30～18：00（夏天至20:00左右） 公休日：不定休

9. 欣賞三味線音色、民謠等現場表演，細嚐沖繩創作料理的——鄉家

以木質和溫暖的燈光為基調的用餐空間裡，除了透過美食體驗文化外，這裡最引人注目的魅力之處就是現場演奏！每晚7點半開始，約進行50分鐘的三味線、沖繩和宮古島地元民謠，讓整場氣氛熱鬧無比，店員與顧客們一同歡樂到最高點，非常有趣。而餐點的部份也不容小覷，以創作料理為概念，無論是擺盤的技巧、新鮮的食材與師傅的手藝，都能從細節品味出店家對美食的追求、堅持與熱情。像是從經典三層肉角煮、自家製豆腐、充滿膠質的燉豬腳，到特色火龍果天婦羅，又或是人氣第一的石燒沖繩炒飯等，每一道皆使用在地肉類、野菜、魚產，徹底展現出和食的精髓，搭配上讓人微醺的泡盛，讓你一整晚都能吃的盡興、玩得開心。

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地址：沖縄県宮古島市平良字西里570-2 營業時間：17:30～24:00 公休日：不定休

10. 令當地料理人也瘋狂，各式南國鮮魚與地元食材超豐富的——志堅原

好評聲口耳相傳、連本身經營餐廳的料理人也非常推薦的居酒屋「志堅原」，活用宮古島的鮮魚、蔬菜和在地當季食材作為主軸，透過和洋折衷的不同料理方式，提供給來客最完美的食文化體驗。店內除了有吧台區，也有靠近優雅庭園的榻榻米座位，以及具有隱私感不被打擾的個室等，每個區域都帶給人不同的感受。酒單上泡盛、日本酒、燒酎的種類也相當豐富，讓你可以在店裡和親朋好友們輕鬆聊天、暢飲和享受美食。各式刺身、炙燒、壽司、煮物、燒物菜餚，每一道光看都想點來試試。據說，經常光顧的客人必點菜單還有墨魚素麵、宮古牛握壽司和島豆腐喔！

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地址：沖縄県宮古島市平良字西里236 營業時間：18:00～24:00 公休日：星期二

11. 隱身在住宅區裡卻不減人氣，享受海鮮料理、串燒的好去處——ぽうちゃ たつや

就在平良港的不遠處，藏著一間外觀雖然不太起眼、打開入口後卻發現有不少在地人捧場的居酒屋「ぽうちゃ たつや（Poucha Tatsuya）」，經常座無虛席。店名中「ぽうちゃ」是多良間島方言，意思是祭事和慶祝時的料理擔任者，而店主本身曾經到東京修行料理，然後再回到自己出身地開店。店內看板上有著滿滿的手寫菜式，從各式海鮮料理、新鮮刺身、炸物到炒苦瓜、海葡萄、自家製紅地瓜沙拉、南蠻漬、白身魚春捲、茶泡飯，以及適合成為下酒菜的串燒類等，每一道都注入職人的精髓與用心。店內洋溢著輕鬆愉快的氣氛，令人能放鬆並卸下一整天旅遊的疲勞感，然後以美食來犒賞自己的心和胃。

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地址：沖縄県宮古島市平良字西里275 營業時間：18:30～ 23:30 公休日：星期二 交通方式：平良港徒步15分

12. 口感柔軟中富有彈性、甘味十足的島章魚料理名店——すむばり食堂

想要試試與其他宮古蕎麥麵不同風味的湯頭和章魚料理嗎？那麼推薦你到訪島上非常受到歡迎的「すむばり食堂」。店內提供了多樣化的蕎麥麵，光是研究菜單讓人選擇困難症爆發！湯麵的部分是使用魚介系的湯底加上味噌調味，溫柔不刺激的風味令人一嚐便愛上！還有炒章魚蕎麥麵、肉蕎麥麵、長命草蕎麥麵等，皆有各自特色。而除自家的招牌蕎麥麵之外，也有丼飯和定食類。其中別具一格、且大獲好評的，就是絕品「章魚蓋飯（タコ丼）」與能吃到海葡萄的「磯丼」。又如果你真的猶豫不決，蕎麥麵和丼飯兩者都想吃的話，也有結合兩種料理的組合定食可選喔！

地址：宮古島市平良狩俣768-4 營業時間：10:00～19:00 公休日：不定休

13. 能夠在傳統民謠的歡樂氣氛中，品嚐阿古豬與島野菜的居酒屋——USAGIYA

可事先預約、準備慶生、紀念日與驚喜的親切居酒屋「USAGIYA（うさぎや）」，就位於宮古島的繁華街上。掛著可愛的燈籠、具有高級感的外觀，使用島材和紅瓦重現古民家的特色，並以島上的新鮮食材、家庭料理和創作料理為賣點，讓你能夠在這裡充分享受在地佳餚。推薦的人氣菜單有清蒸阿古豬與島野菜、宮古牛鐵板燒、近海魚刺身組合、三層肉等和各種島上名物料理。而晚間7點和9點各有一場現場傳統民謠表演，可以和大家一同歡唱島歌和跳舞，氣氛熱絡又活潑。想要體驗宮古島的文化特色，來這裡就對了！

地址：宮古島市平良字下里2 營業時間：17:00〜24:00 公休日：星期六

14. 關東煮配啤酒、定番家常菜，越晚越熱鬧的——島おでん たから

就在公設市場旁邊，有著一間營業到凌晨3點的人氣關東煮店島「おでん たから」（SHIMAODEN TAKARA），店內充滿了在地居民與觀光客熱鬧非凡，不用擔心會餓著肚子睡覺。一進入店裡就聞到重口味的高湯香氣，光是看到排列整齊的食材就令人想要各來一份！其他的一品料理選項也很廣泛，必吃的關東煮有超入味的白蘿蔔、玉子、厚油豆腐、豬腳、魚板、蒟蒻等，或者可以點一些家庭料理像是炒苦瓜、外皮酥脆的煎餃配啤酒，然後再跟著據說是宮古島民的熱愛吃法：用一客香噴噴的牛排做為一餐的結尾，絕對心滿意足、肚子澎澎！貼心提醒：若是開車來的話，店家沒有附設停車場，不過可以在周邊的「西里通り（西里路）」上找到投幣式停車處。

地址：沖縄県宮古島市平良字西里172 營業時間：19:00-03:00 公休日：不定休・年末年始

15. 嚴選島上季節食材、美味沖繩雜炒配泡盛的人氣基地——居酒家 でいりぐち

大受好評的「居酒家 でいりぐち（Deiriguchi）」經常高朋滿座，到訪過的人都稱讚店內提供的菜式好吃到令人感動的程度！所以若是想要親自一嚐，非常建議你在兩週之前就先預約。店內裝潢有著大眾感與清潔感，感覺親民又放鬆。每日推薦刺身組合、炭火燒地雞、軟骨、留住肉汁且口感酥脆的各式炸物、還有整顆燒大蒜都非常適合作為下酒菜；另外，經常到訪的顧客們最愛點的還有加上晶透鮭魚卵的特色炒飯、炒麵、沖繩雜炒（チャンプルー）、宮古牛料理和炸大蝦等。酒單選擇也很豐富，像是泡盛梅酒、泡盛柚子酒、琉球王朝特選古酒、日本酒、雞尾酒等。回到住宿休息之前，先來這裡飽足一番吧～

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地址：沖縄県宮古島市平良字西里224 營業時間：18:00～0:00 公休日：不定休

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【宮古島美食】在魅力無限的宮古島享受度假，一邊品嚐當地夢幻極品美食吧！