【韓國京畿道】玩厭首爾？正東津、兩水頭等12個近郊必去超靚景點

說到韓國旅遊，大家肯定會馬上想到明洞、弘大、梨大、梨泰院等首爾逛街景點，但是難道來韓國玩就只能逛街嗎？其實首爾外圍還有超多有趣的 首爾近郊 景點，除了熱門的南怡島、小法國村外，有超美風景的正東津、兩水頭、普羅旺斯村都很值得一去。KKday為大家列出12個推薦的首爾近郊景點給大家參考，下次去韓國玩可以去啦！

京畿道—坡州市

1. 普羅旺斯村（프로방스 마을）

韓國的小普羅旺斯，座落在 首爾近郊 坡州的一個小山坡上，遠離了首爾都市的喧囂，這裡有著許多色彩繽粉的造型建築，而且絕對不只是漆上不同顏色的油漆而已，每棟平房的窗台、花圃都設計得很用心，漫步在普羅旺斯村的路上就號像真的置身於熱情的南法呢！到了春夏這裡開滿一大片桃紅、嫩黃色鬱金香的夢幻美景絕對讓你拍到相機容量不夠！

按圖看更多普羅旺斯村裡色彩繽粉的建築物和景色，有如置身於熱情的南法▼▼▼

地址：京畿道坡州市炭縣面Saeori路69 交通：從地鐵2或6號線合井站2號出口出來乘坐2200號巴士，大約30 – 40分鐘在「城東十字路口」（성동리사거리）站下▸車，過馬路步行約10分鐘就到了 門票：免費

2. HEYRI藝術村

位於首爾近郊的坡州HEYRI藝術村被稱為「藝術與快樂的天堂」，這裡聚集了許多藝術創作者到訪創作，除此之外這裡還有藝術與建築之美的展示館，裡面附設的咖啡館可品嚐到香濃的咖啡。這裏佔地十分廣闊，建議先上官網搜尋自己喜愛的展區或展點，才能快、狠、準看到喜歡的創作唷！

按圖看更多HEYRI藝術村裡的藝術與建築之美吧▼▼▼

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地址：京畿道坡州市炭縣面Heyri村街82-105 交通：地鐵2號線合井站2號線坐2200號巴士到Heyri藝術村六號出口

3. 板門店（판문점）

敏感的北緯38度線是南北韓的停戰線，在聯合國核准下，近年來開放觀光客能夠跟著導遊走訪，親訪歷史課本裡出現過的板門店、共同警戒區，感受南北韓雙方分裂後的肅殺氛圍與歷史意義。唯一需要注意的是遊客不能單獨前往板門店，必須報名旅行團或一日遊行程團進團出，且到達後一定要遵守導遊的指示，在開放拍照的區域才能拿起相機、手機！

按圖看更多莊嚴的板門店內的景觀！▼▼▼

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—楊平郡

4. 楊平滑翔傘

韓國有許多地方可以體驗飛行傘，其中最好、最完善的滑翔傘體驗就是「楊平PARALOVE」了。不需要專業培訓，只要是身體健康的男女老少都可以參加，在專業教練的陪同與引導下，讓菜鳥初學者也能體驗在天空中翱翔的快感。除此之外楊平也是韓劇「秘密花園」、「善德女王」、「抱著太陽的月亮」的拍攝地，由此可見這裡的風景有多美了吧！

交通：訂購後即有專車接送（地鐵我新站1號出口）

5. 楊平兩水頭

兩水頭近年來可說是韓國人拍婚紗照最愛去的外景地，整個景緻充滿詩意，悠然置身山水畫中一樣。而兩水頭從膾炙人口的韓劇《她很漂亮》中亮相，作為劇中男女主角約會場景後，幾乎到了爆紅的程度，成為許多人來到首爾依定要拜訪的景點，如果有計畫前往加平一帶，千萬別錯過這個超浪漫的景點。

按圖看更多如何在楊平兩水頭裡拍出IG呃Like照吧▼▼▼

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地址：京畿道楊平郡楊西面兩水頭街125 (楊西面) 交通：地鐵中央線兩水站1號出口，步行約20分鐘或搭計程車前往

6. 照相機咖啡館（꿈꾸는사진기）

首爾厲害的咖啡廳不勝枚舉，不管是乾燥花咖啡廳、粉色霓虹網美路線、老屋改建廢墟風格都應有盡有，但是這間相機咖啡廳來頭可不小，它曾被美國知名網站選為一生必去的25間咖啡廳之一呢！熱愛攝影的老闆把咖啡館的外觀設計為特殊的相機造型，再搭配上四周遼闊的田園美景，不管是哪個季節都能殺光顧客的底片，熱愛旅遊的你一定不能錯過這個置身童話故事的機會。

按圖看更多如果在照相機咖啡館裡拍出趣怪IG呃Like照吧▼▼▼

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地址：京畿道楊平郡龍門面中元里341-13 交通：地鐵1號線至回基站，轉乘中央線最後一站龍門站下車，再轉搭計程車前往 營業時間：11:00 – 18:00（週日、週一公休）

—加平郡

7. 小瑞士村（에델바이스 스위스 테마파크）

之前2PM澤演跟鬼鬼出演「我們結婚了世界版」中的新婚房就是在這個瑞士村裡。跟「南怡島、小法國、晨靜樹木園」一樣位於加平地區的瑞士村，有著的柔和色彩的歐式建築、古堡與各種主題館，相較於一開始介紹的普羅旺斯村，這裡的建築配色更淡雅一些，在後面山林樹木的襯托下，真的很像是瑞士的某個小村落呢！

不過小瑞士村相比於加平的其他景點交通較不方便些，建議想要到訪的朋友可以搭配一日遊行程，或是多人同行包車比較划算。

按圖感受一下小瑞士村的歐陸氣息吧，還有2PM澤演跟鬼鬼出演「我們結婚了世界版」相片！▼▼▼

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地址：京畿道加平郡雪岳面多樂齋路226-57 交通：到清平站轉7000號公車或轉計程車 門票：大人 10000韓元 青少年6000韓元

8. 南怡島（남이섬）

南怡島因為許多年前作為韓劇「冬季戀歌」的場景四季而風迷全亞洲，直到現在都還是首爾郊區旅遊的長青不敗景點。最主要的原因是南怡島的四季各有特色，春夏綠草如茵、秋冬的枯枝落葉也別有一番風味，幸運的話還能看到白雪紛飛的唯美景致呢！雖然交通不如首爾市區方便，往來首爾大概需要1 – 2小時的車程，儘管如此人氣仍然居高不下，是眾多家庭出遊的第一選擇。

按圖看更多南怡島美麗醉人的景觀吧▼▼▼

地址：京畿道加平郡加平邑北漢江邊路1024 交通：首爾地鐵京春線加平站出口後，可選擇搭乘計程車或循環公車到南怡島渡口，在搭乘渡輪就可以抵達南怡島

9. 小法國村

還記得韓劇《來自星星的你》都教授曾在一個充滿燈飾的場景，施展魔法把千頌伊抱入懷裡擁吻的畫面嗎？就是在這個加平郡的小法國村哦！這裡以知名童話《小王子》為主題，打造出像童話故事村落般的小鎮，夜間還會點燈讓氛圍更加夢幻，無論是姊妹出遊踏青拍美照、情侶約會行程，小法國村都是你的不二選擇。

按圖看更多小法國村的美貌吧▼▼▼

地址：京畿道加平郡清平面湖畔路1063 交通：地鐵坐1號線到上鳳站，轉京春線到加平站，坐觀光循環巴士到小法國村

—江原道

10. 江村鐵道自行車

江村鐵路自行車是京春線所遺留的鐵路鐵軌，現在變成著名的觀光景點，還是韓國綜藝節目《Running Man》、《我們結婚了》介紹過的熱門景點。邊騎乘自行車的同時，沿途還可以欣賞鄉村美景，是個觀光規劃很完善的地方，推薦大家在春夏秋季可以到此玩玩；而冬天時有機會遇到下雪，但是數十分鐘在雪中騎協力車，任憑雪花下在身上實在是太冷了呀！

地址：江原道春川市新東面金裕貞路1385 交通：地鐵1號線至上鳳站，轉乘京春線金裕貞站下車

11. 正東津（정동진）

接下來可以說是番外篇，因為這兩個景點都距離首爾蠻遠，已經不算是首爾「近郊」了。尤其是這個正東津超級遠，到底有何魅力可以讓它成為觀光名勝？他的過人之處就是擁有世界上與大海最靠近的火車站跟鐵路，視野超好，是賞日出的絕佳位置。要到此觀賞日出的旅客們，會在前一天乘坐夜車，到達時正東津時正好趕上日出美景，如此一來不會浪費旅行的交通時間，又可以省下一晚的住宿，很適合喜歡熱血行程的朋友。

地址：江原道江陵市江東面正東津 交通：清涼里站搭乘無窮花號至正東津站

12. 雪嶽山（설악산국립공원）

雪嶽山是韓國的著名賞楓景點，因為有夏木、楓紅、雪景又被韓國人稱為「大自然的調色盤」，如果你喜歡戶外踏青之旅，一定要把它列入你的必去清單中。來到雪嶽山還能搭乘纜車，居高臨下一覽絕美景色，瞬間就把平常工作的壓力和煩惱都拋到九霄雲外去了。

地址：韓國江原道麟蹄郡 交通：地鐵3、7、9號線首爾高速巴士站，再搭乘草束市區公車7、7-1號公車至雪嶽山

最後幫大家把上面介紹過的地點在地圖上都標出來了，讓你一目了然、方便安排行程！

以上提及的地方都在地圖上都標出來了！（KKday）

【本文獲「KKday」授權轉載。】