【韓國退稅攻略】2019韓國自由行血拼必讀！3分鐘看懂的退稅教學

在韓國旅行時，很容易就會買到塞滿行李箱，但你會因為一改再改的韓國退稅規定而傷透腦筋嗎？現場退稅、市區退稅、機場退稅三種韓國退稅方式的差異是什麼？各自適用什麼情況呢？而這些退稅方式又該怎麼操作？ 以下整理了韓國最新退稅資訊！包括各種退稅方式的詳細步驟指導、自助退稅機操作、仁川機場退稅櫃台位置等，讓你一看就明白！

韓國退稅方式概覽

「退稅」指的是購物時免除隨著商品徵收的消費稅，而韓國退稅方式簡單來說可分為「購物時現場免稅」、「事後退回稅金」兩種，依據消費地點及退稅金額不同，也適用不一樣的退稅方式。聽起來很複雜，但其實一點也不難！

小提醒：實際可退稅金額（Refund Value）在結帳後領到的退稅單上都會標明。

▼▼按下圖放大不同的退稅方式及金額▼▼

1. 現場退稅：免稅店／可退稅商店

現場退稅是全部退稅方式裡最簡單的一種，結帳時就直接扣除稅金，不需另外做任何申請。然而，這個簡單的退稅方式仍然有些限制，購物時請留心一下！

如果是在免稅店（例如：樂天免稅店、新羅免稅店、新世界免稅店等）購買商品，那麼從商品標示價格及結帳時的金額就已經不包含稅金了，只需要在結帳時出示護照給店員即可。

如果是在免稅店購買商品，那麼從商品標示價格及結帳時的金額就已經不包含稅金了（kkday）

退稅資格： 單筆消費金額在3萬～30萬韓元內，並且單次入境消費總金額在100萬以內。 在韓滯留期間未滿6個月，並將於3個月內出境的外國人（持長期滯留簽證／外國人登錄證的人，依證件效期、出境日期而定）

▼▼按圖放大「現場退稅」的退稅方法及步驟▼▼

2. 市區退稅：自助退稅機／市區退稅處

有一些無法現場退稅的商家會在結帳時印出退稅單，要你自行至自助退稅機的機台申請退稅。雖然稍微麻煩了一點，但其實自助退稅機不難操作，現在就一起來看看吧！

市區退稅處（kkday）

退稅資格： 單筆消費金額範圍達3萬韓元以上。 退稅金額（非消費金額）在7萬5千韓元以內（目前可以線上查詢退稅金額的地方：紅色KT退稅、藍色Global Blue退稅） 在韓滯留期間未滿6個月，並將於3個月內出境的外國人（持長期滯留簽證／外國人登錄證的人，依證件效期、出境日期而定） 使用市區自助退稅機需有信用卡作為擔保

▼▼按圖放大「市區退稅」的退稅方法及步驟▼▼

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3. 機場退稅：自助退稅機／海關檢驗退稅

比起前面兩種方式，到機場退稅就比較麻煩。只要退稅金額超過7萬5千韓元，或者消費總金額超過100萬韓元的，都必須在機場退稅。因為需要花比較多時間在機場處理退稅，務必比平常再提早約1~2個小時到達機場較為保險。

只要退稅金額超過7萬5千韓元，或者消費總金額超過100萬韓元的，都必須在機場退稅。（kkday）

退稅資格： 單筆消費金額範圍達3萬韓元以上。（若消費總金額低於100萬韓元、退稅金額低於7萬5千韓元，都可以先行在市區進行退稅） 在韓滯留期間未滿6個月，並將於3個月內出境的外國人（持長期滯留簽證/外國人登錄證的人，依證件效期、出境日期而定）

▼▼按圖放大「機場退稅」的退稅方法及步驟▼▼

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【本文獲「KKday」授權轉載。】