【首爾】仁寺洞交通、景點、美食攻略：景福宮人太多？去雲硯宮！

一說到首爾自由行必去景點，許多人馬上就會想到明洞、弘大、新沙洞這幾站，但其實位於安國站、鍾閣站一帶的仁寺洞也超值得一訪。仁寺洞這裏不僅有文創商店林立的人人商場； 還有饕客才知道的街頭美食：仁寺洞瓦罐麵疙瘩、「仁寺洞那家」和街邊小吃—糖餅；甚至能在這穿華麗的韓服逛韓劇「鬼怪」的拍攝場景雲硯宮，體驗穿越時空的感覺。現在就跟着KKday編輯的腳步，一起探索仁寺洞的大街小巷吧！

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1、仁寺洞介紹

仁寺洞的範圍主要是從鐘閣站（종각역）3號出口一帶，經過安國站（안국역）到鍾路一街至三街。仁寺洞有古色古香的街道景觀，聚集了許多專賣書畫、古董和手工藝品的店家，有點像是台灣傳統老街的感覺。而近年有新興商場與許多文創小店進駐，為仁寺洞注入年輕的氣息，懷舊的韓屋與新建築形成新舊交融的新奇感，除了受到觀光客的歡迎，韓國人也很喜歡來仁寺洞散步、喝咖啡呢！

仁寺洞觀光街還有個很特別的景象，那就是這裏有許多原本店名是英文的店家，都改用韓文的店名，像是星巴克和眾多韓系美妝店，特別有韓國在地風味。

2、仁寺洞交通方式

仁寺洞的交通非常方便，搭乘地鐵的話有三種方式可以到達：

搭地鐵三號線到安國站（안국역），六號出口步行1分鐘。 搭地鐵一號線到鍾閣站（종각역），三號出口步行3分鐘。 搭地鐵一號/三號/五號線到鍾路三街站（종로3가역），四號出口步行6分鐘。 從安國站六號出口出來便會看到仁寺洞的大地標—超大毛筆，旁邊則有旅遊諮詢的服務處，如果有任何問題都可以到這邊詢問！

仁寺洞必去景點

1、人人廣場(Ssamziegil)

這棟四層樓高、有可愛黃色「人人」招牌的就是仁寺洞代表性的商場人人廣場了，其實那兩個字並不是中文的「人人」，而是韓文裏的子音，英文名稱則是「Ssamziegil」，不過大大的人人招牌實在是太醒目，上面還有生動的表情符號，因此就逐漸被人稱作人人廣場了。

當你看著人人廣場的照片可能會疑惑：咦，怎麼歪歪的？事實上不是你眼花也不是照片拍歪了，而是這棟建築的設計本身就不是平行的！這裏的走道傾斜的圍繞整座建築，一路延伸到頂樓，所以只要一直往前走就能慢慢的一路向上，逛完四層共70多家的店鋪，平常最討厭爬樓梯的你可能特別喜歡這樣的設計呢。

人人廣場（Ssamziegil）（KKday）

這裏的店家以賣文創小物、富設計感的飾品居多，單價比起弘大、梨大周邊的商圈高上許多，不過一些明信片、筆記本等文具還是有可愛又不貴的款式，文具控可以慢慢買！護照套、行李箱布條、吊飾也是這裏很熱門的商品種類。可以依照自己的喜好選擇樣式、顏色以及上面的裝飾。最後再請店家繡上/印上你自己的名字，專屬於你、獨一無二的旅行配件就完成了。

另外許多人來到人人廣場會專程到頂樓的愛情鎖牆拍照、鎖愛情鎖，但必須告訴大家這裏的愛情鎖目前已經被拆光，呈現光禿禿的樣子，而且禁止外人進入了，不過之後也許會有更有創意的規畫也說不定～最後推薦位於人人廣場一樓很有名的餅，味道很香價錢也合理，如果有來不妨買一塊拍照品嘗一下。

營業時間：每日10:30-20:30 地址：首爾市鍾路區仁寺洞街39-1 交通方式：地鐵安國站六號出口，步行2分鐘

跟着照片走進人人廣場（點圖放大）▼

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2. Running Man體驗館

韓國大勢的綜藝節目Running Man（런닝맨）因刺激好玩的闖關冒險讓觀眾看得不亦樂乎，就算不是韓綜迷，大概也看過一兩集爆笑的節目，現在觀眾居然也可以親自體驗到了！去年首創的Running Man體驗館（RM體驗館）就開在首爾仁寺洞商圈，讓大家可以跟著Running Man的主角一起奔跑闖關。

這座RM體驗館裏面共分成6區，分別是「起跑地點-收集R幣」、「來尋找Running Ball！」、「Running Man廣場的城市追擊戰」、「Running Man夢遊仙境」、「ON AIR Running Man之迷宮戰」，每個區域會有2關共12個闖關設施，都是以節目中的元素設計而成。

很推薦大家可以來RM體驗館體會看看置身遊戲中的感覺，就算不是Running Man的粉絲，這裏也很適合跟三五好友一起來活動玩耍，編輯提醒大家來的時候別穿太厚也別吃太多，因為這些遊戲是認真會讓你動起來的，玩完熱量可是消耗一大半呀！

營業時間：每日10:00-20:00 地址：首爾市鐘路區仁寺洞5街41HANA大廈SM免稅店地下1層SBS 交通方式：地鐵鍾閣站三號出口，步行3分鐘 （可線上購票）

雲硯宮

喜愛追韓劇尤其是宮廷劇的人，來到首爾一定會把景福宮、昌德宮等著名的宮殿古蹟排入行程，其實這座位於仁寺洞的雲硯宮，在韓國近代史中也具有極為重要的地位。雲峴宮曾是朝鮮興宣大院君（李昰應）的私人住家，也是當時權貴們商議政治改革的政論中心，而他的兒子正是朝鮮第26代王——高宗。

雲硯宮開放民眾免費入內參觀，比起景福宮這裏的人潮少了許多，氣氛也比較悠閒，很適合來看看古蹟、散步。而這一兩年雲硯宮的「洋館」因為作為人氣韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》的拍攝場地而爆紅，吸引大批鬼怪迷前來朝聖，整棟純白配上鵝黃色的建築，真的超浪漫！不過因為洋館的位置就在首爾的德承女子大學校園內，為了維護學生們上課的權益，大家參觀時務必遵守相關規定並避免大聲喧嘩。

營業時間：每日11:30-21:00 門票：免費參觀 地址：首爾特別市鐘路區三一大路464 交通方式：地鐵安國站四號出口步行1分鐘

仁寺洞美食

仁寺洞瓦罐麵疙瘩（인사동 항아리 수제비）

這間麵疙瘩可以說是內行人才會知道的仁寺洞美食，地點隱身再狹窄的巷弄中，門口比起一般的餐館也很不起眼，即使這樣還是名聲遠播，可見它的滋味有多好吃了吧！店內的裝潢擺設也很有復古懷舊的風格，很像是韓國古裝劇的場景呢。

仁寺洞瓦罐麵疙瘩的湯頭十分特別，是老闆用鯷魚熬煮出的濃厚獨特風味，價格也很實在，難怪可以一傳十、十傳百，變成大受觀光客和在地人歡迎的饕客美食。

營業時間：每日11:30-21:00 地址：首爾特别市鍾路區宽勛洞29-2 交通方式：地鐵安國站六號出口步行10分鐘

仁寺洞那家（Insadong Geujip）

這家韓式料理店可以說是仁寺洞這區的韓食霸主，在網路上的評價普遍很高，也有個很可愛直白的店名「仁寺洞那家」，由於翻譯的關係也有人翻作「仁寺洞這家」，但不管是哪一家，大家只要認明地址或英文店名就可以找到了。

店門口有放置大面菜單，基本上各種常見的韓國料理都找得到，也有幾樣比較特別的改良式餐點。菜單上有韓文、中文、英文三種語言，也有附上一些圖片，所以點餐非常的簡單。仁寺洞那家的招牌菜色是仁寺洞海鮮溫飯、韓方菜包肉，另外還有海鮮煎餅、泡菜煎餅等各種餐點，並提供美味多樣的小菜。這家店也以份量大、價格實在著稱，點餐的時候可以選擇幾道料理三五好友一起分享。

營業時間：每日10:00-22:00 地址：首爾特別市鍾路區仁寺洞12街3（寬勳洞） 交通方式：地鐵安國站六號出口步行7分鐘

路邊攤糖餅

在仁寺洞大街的中後段開始有許多小吃攤販，就像是在明洞常見的那種小吃車，其中最有名、無時無刻都有人在排隊的就是這家外型圓圓的糖餅了。

糖餅的外皮吃起來像是冬甩，但內餡比它們豐富許多，除了糖以外還有一些不知名的綠色豆豆，增加了口感的層次，整體吃起來濕潤感恰到好處，一口咬下就被甜味與濃濃的肉桂味淹沒了。從遠處就可以聞到從這攤傳出來的陣陣香氣，剛起鍋熱騰騰的糖餅，真的是在寒冷的韓國冬天最暖心的美食，雖然台灣的韓式料理店一間接著一間開，但這種富有特色的街邊小吃只有在韓國當地才吃得到，很推薦可以嘗試看看！

O'sulloc 雪綠茶

相信很多人都對這瓶有着簡約玻璃罐包裝、療癒色系的抹茶抹醬不陌生吧！這瓶曾經賣到缺貨、代購價格炒翻天的抹茶牛奶抹醬就是O'sulloc的超人氣商品，O'sulloc在仁寺洞這邊有間三層樓的分店，現在就和編輯一起來逛逛吧！

O'sulloc販賣各種與茶有關的產品，店內提供試喝的服務。這裏的茶和茶製品包裝都很精美有質感，不過價位也稍高一些，適合當作送給親戚長輩的伴手禮。除了茶葉和抹茶牛奶醬、新推出的焙茶牛奶醬、鮮奶茶等食品之外，O'sulloc也有研發一系列以天然綠茶為基底的保養品、盥洗用品等等，喜歡茶香味護膚產品的人可以來看看。

店面二、三樓設有可以坐下來泡茶、吃抹茶點心的座位區，空間寬敞舒適，如果逛街逛累了可以在這稍微休息一下。

營業時間：每日10:00-22:00 地址：首爾市鍾路區寬動洞170 交通方式：地鐵安國站六號出口步行10分鐘

推薦體驗

刻印章

仁寺洞大街上有許多專門刻印章的店，裏面專業的師傅能為你訂製獨一無二的印章，從印章外殼、造型、文字字體都能完全客製化。無論是想要打造一組自己專屬的印章，或是送給親朋好友當作禮物，都可以來這邊挑選。

仁寺洞大街上有許多專門刻印章的店（KKday提供）

韓服體驗

來到韓國玩一定要穿一次美美的韓服，體驗一下穿越時空的感覺。安國站這一帶古色古香的街道就非常適合穿着韓服散步、拍美照，編輯推薦可以從前一站景福宮玩過來安國站的雲硯宮，再一路散步到有許多古老韓屋的北村，沿途好吃好玩的景點和皇宮古蹟一次蒐集完畢。

位於仁寺洞大街上的這家「韓服丹」，除了提供男女老少、各種尺寸的傳統與改良式韓服，更有韓服寫真、自助攝影的服務，甚至還幫你修片，想要帶著美美的韓服照回台灣，來這家變裝就對了！

「韓服丹」（KKday提供）

營業時間：每日10:00-19:00 地址：首爾市鐘路區寬勳洞 8-5 交通：地鐵安國站六號出口步行10分鐘 （可線上購票）

【本文獲「KKday」授權轉載。】