【大阪美食2019】7間人氣大阪燒！難波行街直落試米芝蓮小店

大阪美食如此多，但不得不提及的是以大阪為名的「大阪燒」！大份蔬菜及海鮮煎餅，加燒汁和沙律醬，最尾加木魚，惹味飽肚之餘價錢合宜，為你綜合大阪2019年最人氣大阪燒餐廳名單，即刻bookmark，去食大阪燒！

大阪燒內有海鮮和大量蔬菜，吃起來爽口又惹味。（圖片來源：gettyimages）

大阪7間人氣大阪燒餐廳

大阪燒，日文お好み焼き，有隨意燒的意思。這款源自日本的鐵阪燒小食，以粉漿混合蔬菜、海鮮等食材，在鐵板上燒成燒餅，再加燒汁、沙律醬等調味即成。

去到日本大阪除了有拉麵、燒肉等美食，大阪燒是其中要放入清單的美食。若想方便就腳的，有！若想去當地人都鐘意食的街坊大阪燒店，有！即睇以下7間「大阪人氣大阪燒店」！

【1】美津の大阪燒 ── 米芝蓮級逾70年老字號大阪燒

說到老字號大阪燒店，不得不提美津。該店已有逾70年歷史，更得到2016年大阪米芝蓮餐廳推介，其超人氣「山芋燒」 ￥1,620（約$117）鬆軟香甜，裡面有魷魚增強口感。

美津の（みづの）お好み焼き

｜地址：大阪府大阪市中央區道頓堀1-4-15

｜營業時間：11am-10pm

｜交通：地下鉄御堂筋線難波站或日本橋站，歩行5分鐘

【2】一明大阪燒 ── 愛心型大阪燒夠可愛

從大阪燒界突圍而出的有這間位於一明 大阪燒大阪燒店，將圓形的大板燒變奏成愛心，「大阪思い出焼き」套餐售3,024日圓，即約217港元，包大阪燒、炒麵、兩款飲品、沙律，討得一班女生們歡心。師傅製作愛心大阪燒期間，會以沙律醬在面畫公仔和到訪日期，令大阪燒變得獨一無二。

道頓堀 一明 大阪燒

｜地址：大阪府大阪市中央區道頓堀 1-6-12 ニコービル B1F

｜營業時間：11am-11pm（每月第二個星期二休息）

｜交通：地下鉄御堂筋線難波站或日本橋站，歩行3分鐘

【3】千房大阪燒 ── 逾60間分店的抵食大阪燒

去年登陸香港的千房大阪燒，在日本擁有超高人氣，其招牌菜「豚玉燒」，豚肉餡美味不在話下，師傅在面畫上沙律紋，美觀造型非常「IGable」！另外一款招牌菜「千房燒」，加入大蝦、帶子等美味海鮮，製作成的造型非常特別，已經加晒分！

千房大阪燒千日前總店

｜地址：大阪市中央区難波千日前11-27道風大楼 1F-2F

｜營業時間：11am-12am(last order 11:30pm)

｜交通：地下鉄御堂筋線難波站或千日前線難波站，歩行5分鐘

【4】福太郎大阪燒鐵板料理 ── 米芝蓮級長期人龍店

另一間米芝蓮大阪燒店「福太郎大阪燒鐵板料理」，店舖長期都有人龍就知幾多人會幫襯。店內招牌大板燒之外，有款蔥花燒都好有名，就是用蔥花代表菜，效果更香。

福太郎大阪燒鐵板料理

｜地址：大阪市中央区千日前2-3-17

｜營業時間：星期一至五 5pm-12am、星期六、日、公眾假期 12nn-12am

｜交通：地下鉄御堂筋線、近鐵、南開難波站，步行4分鐘

【5】きじ大阪燒 ── 日本街坊大阪燒小店

這間是當地人很支持的一間大阪燒小店，兩間分店都在梅田。師傅將炒麵煎脆後，加入秘製醬汁，款式實而不華，引來一眾日本人支持，如果想試日本在地、傳統味道，該店是必然之選。此外，有光顧過的網民表示，老闆會說一點點中文，感覺格外更親切。

きじ大阪燒

[分店1] 地址：大阪市北區大淀中1-1-88 梅田藍天大廈B1F

｜營業時間：11:30am-9:30pm、星期四休息

[分店2] 地址：大阪市北区 角田町 9-20 新梅田食道街

｜營業時間：11:30am-9:30pm、星期日休息

【6】やき然大阪燒 ── 法善寺橫丁內的大阪燒店

穿過道頓堀商店街，就會見到法善寺，懷舊日本風格，有不少影相位。在法善寺橫丁內有不少食店，當中有間大阪燒店，是不少當地人的私心推介。大阪燒足料，而且味道不會太鹹，符合港人口味。食大阪燒前，可以先在古式古香的法善寺橫丁購物和影相打卡，感受大阪街頭氣息。

やき然大阪燒

｜地址：大阪府大阪市中央区難波1-1 (法善寺橫丁內)

｜營業時間：星期一至五 12nn-3pm、5pm-11pm、星期六、日和公眾假期 12nn-11pm

｜交通：地鐵、近鐵、南海難波站

【7】味乃家大阪燒 ── 60年歷史傳承至第4代

「味乃家大阪燒」同樣擁有米芝蓮光環，該店已經有逾60年的歷史，門外經常出現人龍。店舖已經傳承至第4代，烹調秘方自然有保證。除了味道，該店大阪燒份量十足，大阪燒兩面燒至香脆，配秘製汁，看到店主製作時都已經流口水！

味乃家大阪燒

｜地址：大阪府大阪市中央区難波1-7-16

｜營業時間：星期二至日 12nn-10:45pm、星期一 6pm-10:45pm

｜交通：地鐵、近鐵、南海難波站（圖片來源：massu08_24@instagram）

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