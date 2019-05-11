【日本旅遊Apps】遊日必備18個Apps　化身達人搵交通、美食無難度

現在大家人手一部智能手機，這裡推薦的Apps，讓第一次做日本自由行的功課的朋友們，可以輕鬆進行餐廳的預約、透過離線地圖搞定交通、到了當地可以線上叫計程車、就算不懂日語也有翻譯APP讓你購物沒煩惱，還會介紹櫻花最前線的APP，讓你即時知道櫻花情報！

工欲善其事，必先利其器，還在Google怎麼行程規劃嗎？（GettyImage）

工欲善其事，必先利其器，還在Google怎麼行程規劃嗎？本文介紹許多必備實用的APP，透過翻譯APP，解決你語言上的問題，像是透過APP掃描條碼，就可以知道商品訊息，無論食品或藥妝，都能知道葫蘆裡賣甚麼藥！提供你免費Wi-Fi的APP，解決在日網路問題，還介紹預約餐廳的APP，並且還附贈優惠券讓你節省旅費！也有防災APP，可以即時知道天氣問題，以及地震預警，讓你實戰免煩惱！所有你會用到的APP都在這篇懶人包裡了！

【交通 & 地圖篇】

Jorudan 乗換案内

「Jorudan 乗換案内」是一款推薦給自助旅行者的必下載APP！無論是地鐵、JR、私鐵都能完整的呈現出你想要到達目的地的搭車APP，這裡介紹幾個日文用語，讓你一次搞懂用法！運賃或者稱為乗車券，是搭車的基本車資，特急券是如果你搭到特急以上的列車需要加上去的錢，例如搭上特急列車或是新幹線就必須要支付特急券的錢。通常結果跑出來後，會在旁邊標註「早」、「安」、「樂」這三個字其中一以上，早的意思就是最早到達的方案，安就是最便宜的方案，樂就是轉乘次數最少的方案。

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東京Metro地鐵

「東京Metro地鐵」是東京Metro地鐵自己推出的官方APP，對於東京錯綜複雜的路線圖感到懷疑人生嗎？不知道該買多少價位的地鐵乘車券嗎？沒關係，COMPATHY立刻推薦你這款好用的APP！透過這款乘車指南，你可以離線找尋轉乘資訊，不知道怎麼打出日文站名的話，可以選擇使用路線地圖直接點選你要去的站名，也可以用景點找到該到哪個最近的車站，如果站名是可以用中文打出來的話，就可以直接輸入站名來搜索，重點是有中文介面！

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MapFan

「MapFan」這款APP推薦給想要在日本自駕的朋友們！這是一款可以使用離線地圖導航的APP，好處是當網路不穩定的時候不用擔心它跑不動，在有網路的狀況下，可以查詢實時路況，看看你要經過的路線有沒有塞車的狀況，也會即時更新新的道路路線，避免繞遠路。想要找加油站時，它會幫你顯示出離你最近最便宜的加油站，讓你輕鬆省錢沒煩惱。自駕最重要的問題就是找停車場了，別擔心，這款APP會顯示出地圖附近還有空位的停車場，停車費和營業時間都會標記出來，相當方便！

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NAVITIME

「NAVITIME」這款APP介面好操作，可以顯示各個路線圖表、運行情報（有時候會發生氣候或者人身事故意指跳軌的意外而造成停駛的狀況），最重要的是，它能夠AR車站站內導航，相信大家對日本車站內的結構都會恐懼吧？不知道該往哪個出口之類的，有了這個APP就能讓你輕鬆暢遊在各個車站內！還可以幫你找車站內的餐廳或是洗手間，才不會讓你在搭車中手忙腳亂，並且還會提供一些餐廳的クーポン（優惠券），讓你享用美食之餘還能省錢喔！

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Tabirai（たびらい）

「Tabirai（たびらい）」推薦給想要自駕遊日本的朋友們，裡面有詳細的租車資訊，可以讓你比較各個租車店的租車價格以及方案，還有ETC（有了這個就可以直接通過高速公路收費站，不用現金繳費）等相關費用都會標示出來，另外保險費用已經包含在基本車資裡面了（使用這個APP顯示的基本車資），也可以從這個APP裡面直接預約租車，透過APP可以顯示機場接送服務，記得要填寫班機時間，查詢異地還車也很方便喔（產生費用依租車公司而定）！

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JapanTaxi

「JapanTaxi」是一款免費計程車叫車APP，最重要的一點是它有中文介面，讓你操作起來無煩惱！通常搭計程車最怕的就是語言不通、雞同鴨講的狀況了，使用這款APP可以選擇在哪裡上下車，省去溝通的煩惱，還可以預估車資（注意有些時段有夜間加乘），付款方式可以選擇線上刷卡，相當的方便（在設定線上支付那邊使用信用卡付款，再填寫卡號等資訊就可以了）！最後搭計程車需要注意的地方是，車門是自動開關的，所以不要動它喔！

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【翻譯篇】

日本旅遊會話一指搞定

「日本旅遊會話一指搞定」是一款提供簡易日文翻譯的APP，這裡的翻譯是指，已經挑選過後，內定在裡面的日文，在日本旅行容易碰上的問題，大多有選進去APP裡面，只要動動手指選擇你碰到的狀況，再出示給對方看就好了，無論是點菜或是問路，只要選擇裡面相對應的日文句子就可以了，APP內還會有簡易圖解，讓溝通更加容易順暢！重點是可以離線使用，可以避免在網路不順的狀況下出問題。若是生病了裏面也會有相對應的日文可以使用喔！

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對話翻譯

「對話翻譯」是一款語音翻譯APP，就如同名字一樣，可以當作對話翻譯機，它支援多國語言，所以即使在日本遇到外國人的狀態下，也能溝通，把想說的話對著手機說，它就會翻譯出相對應的語言並朗讀出來，是一款相當方便的APP，語句越簡單，翻譯的內容會越正確，可以試著簡化想說的話，再分次說出，這樣即使語言不通，也可以順利溝通，無論是用在問路、點餐、買票等旅遊會用到的溝通，都能幫你解決喔！碰到狀況時就不用擔心雞同鴨講了！

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【購物 & 消費類】

Payke

「Payke」是最近相當熱門的一款APP，相信各位購物狂對於超市內的商品，或是藥妝跟家電都想搞懂這是在賣甚麼吧？只要使用這款APP，掃描商品上的條碼，就能知道商品的內容與成份了！日文裡雖然有漢字可以猜，但是碰到平假名或片假名就沒辦法知道意思了，雖然這款APP翻譯出來的訊息可能還要再經過推測才能知道，但對於了解產品資訊已經邁出了一大步，尤其是對某些成分過敏的人，透過這款APP就能避免誤買到不適合自己的產品了！

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コンビニ情報

「コンビニ情報」是一款可以知道日本五大家便利超商情報的APP，五大家分別為「7-11」、「LAWSON」、「OK（目前已被全家併購）」、「全家」、「MINI SHOP」，所有新商品的情報，或是限定商品的情報，都能透過這款APP簡單明瞭地知道相關資訊，如果去日本不想錯過任何超商的商品情報的話，這款APP是你最佳的選擇之一，尤其是喜歡超商推出限定甜點或是聯名商品的朋友們，就可以鎖定想去日本的日期，當然已經訂機票的人也可以查詢在日期間有甚麼新活動喔！

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XE Currency

「XE Currency」是一款匯率換算的APP，出國在外消費最重要的就是要知道幣值是多少了，不管是事前在出國前做匯率換算來買日幣或是其他國家的貨幣，還是出國的當下，想要知道這件商品換算成自己國家的匯率是多少，都可以利用這款APP快速地知道喔！而且他還有結合計算機的功能，相當的方便！此外它還有匯率的走勢圖，可以了解貨幣的漲跌，雖然預測匯率是一件很困難的事，但是透過走勢圖可以讓你知道買在哪個平均值比較不會心痛。

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HIS Kansai Special Coupon

「HIS Kansai Special Coupon」是一款關西限定的電子優惠券APP，出國在外，總是想要東省一點西省一點，COMPATHY聽到你的心聲了！這款APP有中文介面，可以挑選關西地區有配合的店家使用折扣，無論是出國前先選擇店家，還是臨時到當地想找餐廳，利用地圖功能就能顯示出你附近有配合的店家，配合的店家相當多，除了餐廳以外，也有購物中心、土產店，甚至連和服體驗的店家都能享有折扣！只要出示手機，就能省去找紙本折價券的麻煩了！

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【美食 & 餐廳篇】

Tabiko

「Tabiko」是一款可以餐廳訂位、訂房、訂機票由線上真人回覆的APP，而且是實時回覆，相信不少朋友們在日本自助旅行上都會遇到可能需要預約的狀況吧？但是害怕語言不通或是需要高額的海外通話費，那就使用這款APP吧！除了餐廳訂位需要收取1000円的手續費外，代訂飯店及機票都是免費的，只需要在對話窗打上你想要預約的事項，就會有真人來回覆你，但前提是需要有信用卡資訊喔！另外請準時抵達預定餐廳，如果NO SHOW可能會酌收費用喔！

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食べログ Tabelog

「食べログ Tabelog」的APP需要日本帳號才能下載，但是手機可以使用網頁版，食べログ Tabelog是一個具有公信力的網站，裡面的餐廳評價只要有3.5分以上都是相當有口碑的店家，而且你可以透過食べログ Tabelog知道許多在地人才知道的隱藏美食！可以事前先在國內搜尋想吃的餐廳，也可以到了日本當地在開地圖搜索，除了透過地點、也可以使用想吃的美食類別，例如拉麵、壽司等，網頁版有中文介面可以使用，是日本自助旅行的好幫手！

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Hot Pepper

「Hot Pepper」是一款可以線上餐廳訂位的APP，類似台灣的「EZTable」，同時提供日本最大的美食優惠券服務，不過IPHONE的用戶必須申請一個日本帳號才能下載，雖然APP的介面沒有中文版，但是可以使用它的網頁版，就有提供中文介面，操作方式很簡單，先選擇地點，在選擇想吃的類型，就能搜尋到可以訂位的餐廳，點進去餐廳裡面會提供優惠券，出示畫面就可以使用了，優惠券的內容可能是招待一份小菜或是結帳打折的優惠，相當實用！

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【實用情報篇】

Yahoo! 防災速報

「Yahoo! 防災速報」這款APP如名稱一樣，有各種天災情報，提供了無論是地震、天候、海嘯的預警，並提供避難場所的情報，雖然是日文版，但是可以透過漢字略知一二，出門在外，不怕一萬只怕萬一，雖然我們不能預知旅途會遇上甚麼天災，但是有了這個APP，就能有備無患，至少可以及時做好防災準備，尤其是關於天候，可以事前知道近期的天候狀況，判斷會不會有豪雨，需不需要避難，如果只是不會成災的雨天，事前有準備好雨天備案，就能派上用場！

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桜のきもち

「桜のきもち」也就是一款櫻花最前線的APP，它提供了日本櫻花地圖，並提供了日本各地的櫻花名所，會依照往年情報、近期氣候預報來推測櫻花滿開的日期，雖然不到百分百準確，但是可以當作參考，越接近開花時期會越準確，相信想要追櫻花的朋友們，會提早訂好機票跟飯店來卡位吧？已經訂好日期的朋友也別擔心，這款APP會提供各地櫻花情報，只要準備好交通票券，就可以追著櫻花跑了！中英文版需付費、日文版免費，若是會使用日本帳號可以省錢喔！

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Japan Connected-free Wi-Fi

「Japan Connected-free Wi-Fi」是一款方便你搜尋免費Wi-Fi的APP，首先就在國內可以上網的地方先進行下載以及註冊，去到日本後就可以透過裡面的離線地圖搜尋附近的免費Wi-Fi熱點，通常免費Wi-Fi的地點都是車站或是機場，只要是先註冊好，就能透過這款APP輕鬆連結免費Wi-Fi，對於出國旅行沒有辦網路或是網路方案是定時定量的朋友們來說，免費Wi-Fi真的相當的實用，像是想要大量上傳或下載圖片的時候，透過免費Wi-Fi就不用擔心流量的問題了！

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【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【日本旅遊APP】自助新手必備的超實用免費APP大補帖，下載就能暢遊日本！​