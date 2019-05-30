【環遊世界】7大與世隔絕旅遊地！搭飛機兼搭船先去到隱世景點？

去旅行常常說要去隱世地區，但你又知不知道有一些地區，連飛機也無法到達，只能靠船或小型飛機到達？這些地方正正因為是與世隔絕，它們的文化和歷史相對沒有受外間的影響，前往旅遊或者會有不一樣的體驗，讓你能真正了解當地人的生活和文化。

#1 特里斯坦-達庫尼亞島（TRISTAN DA CUNHA）

位於大西洋的特里斯坦-達庫尼亞島是一個屬於英國海外領土的火山島，島上只有258人居住，當中他們分別是9個不同姓氏，意味着大多都是家族在這裏居住。他們以英文作為主要的語言，但也會使用一種混合英文、愛爾蘭語、南非語、意大利文而成的方言。由於這個偏遠小島最接近的國家是南非，要去這裏就需要由開普敦坐船前往（一年只會開九次的船）。

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#2 奧伊米亞康（OYMYAKON）

戰鬥民族所居之地向來都是嚴寒地帶，但這個俄羅斯偏遠小鎮奧伊米亞康，就連戰鬥民族也不太接受到在這居住！小鎮一直被指是世上最冷的人類聚居地，500位居民每天都生活在攝氏零下58度；一天裏有21個小時都是天黑的。因此這個寒冷之地也完全無法栽種作物，居民的日常飲食都以鹿肉、冰鮮魚、馬血所製的冰塊等等為主。要去到這個小鎮，就要先從莫斯科搭飛機到雅庫茨克（Yakitsk）或馬加丹（Magadan），再駕車大約560英里前往，而最重要的是，這些連接奧伊米亞康的路被稱為「骨頭之路」，建議不要一個人駕車前往。

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