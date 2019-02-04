【歐洲旅遊】盤點十大必去嘉年華　巡遊裝扮音樂狂歡應有盡有！

每個國家每個地區都有自己的節慶，因為不同的文化、氣候等而產生不一樣的紀念或慶祝方式。歐洲，作為一個擁有50個獨立主權國家的大陸，富含歷史性與多元性，不用小編多說，節慶的數量可是多到一個接一個呢！在那麼多的歐洲節慶中，小編很努力地幫大家篩選出了十個人生中值得一遊的節慶，就讓我們來看看吧～

文：Aimee.H｜Tripresso旅遊咖編輯群

西班牙

1. Cadiz狂歡節｜CARNIVAL DE CADIZ

加的斯是位於安達魯西亞的大城市，擁有西班牙最古老的狂歡節慶活動。狂歡節是復活節前的節慶之一，在這段期間，整個加的斯城市的人都會動員起來扮成各種不同的角色、職業等，一起共襄盛舉。除了參與者會做些裝扮，現場也會有音樂表演、花車遊行等等，內容大多會以幽默的方式評論過去一年的政治現象；如果你剛好在慶典期間到來，也可以小酌一點，讓自己跟當地人一起慶祝Cadiz狂歡節！

▶ 日期：2019/02/28～2019/03/10

▶ 地點：Cadiz

▶ 交通：從Servilla有Media Distancia (MD) 前往Cadiz

2. 馬德里瘋酷音樂節｜MAD COOL FESTIVAL

馬德里是西班牙首都也是最大的城市，瘋酷音樂節（MAD COOL FESTIVAL）從2016年開始舉辦，每年都會邀請星級歌手、樂團前來，舉辦為期三天的音樂節；雖然這個音樂節才創立不久，但他已經成為歐洲最重要的音樂節之一！在這裏，大家可以一次觀賞多場演出，享受搖滾、流行樂等等，有四種舞台可供大家挑選自己有興趣的表演，若是剛好在這三天到了馬德里的話，不妨去那兒跟大家一起瘋一起酷一下吧！

▶ 日期：2019/07/11～2019/07/13

▶ 地點：Espacio Mad Cool, Valdebebas – Ifema

▶ 交通：搭乘地鐵8線（L8）到Feria de Madrid站

▶ 票價：一日票79€（約港幣710元）｜三日票175€（約港幣1575元）

德國

3. 史特加春季嘉年華｜STUTTGART FRUHLINGSFEST

史特加位於德國西南部，是巴登-符騰堡州的政治中心。史特加春季嘉年華是全歐洲最大的春天慶典，大約會舉辦3週的時間；在這裏，會有各式攤販，也會架起各種遊樂設施，尤其大推家庭或者童心未泯的人前去瘋狂一下喔！

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▶ 日期：2019/04/20～2019/05/12

▶ 地點：Mercedesstraße, 70372 Stuttgart

▶ 交通：搭乘地鐵U19至NeckarPark站下車

4. 柏林燈光節｜FESTIVAL OF LIGHTS

柏林燈光節每年十月會在柏林登場，整個慶典為期十天，會照亮柏林的知名地標，如：勃蘭登堡門、勝利紀念柱等。柏林燈光節不僅僅是將燈光打亮在建築物上，他也會搭配一些燈光騷，將故事與建築的輪廓完美結合，讓大家能在夜晚體驗柏林的另一個面貌！

▶ 日期：2019/10/11～2019/10/20

▶ 地點：散落在柏林各角落，可以參考官網安排參觀路線喔

法國

5. 尼斯嘉年華｜NICE CARNIVAL

尼斯嘉年華有着悠長的歷史，從13世紀開始，已經舉辦了超過700年了；與巴西里約嘉年華、意大利威尼斯嘉年華並稱為世界三大嘉年華，這麼一說就知道這個慶典有多厲害了吧！尼斯嘉年華的巡遊會分為白天與黑夜場，不論哪一場都會有很多人盛裝打扮參與遊行，不過晚上相對還是熱門一點，畢竟加上了燈光，整個氛圍可是大大不同呢！

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▶ 日期：2019/02/16～2019/03/02

▶ 地點：英國人漫步大道Promenade des Anglais（近海岸）

▶ 交通：搭乘火車至尼斯車站後，一直向南走約10分鐘即可到達

▶ 票價：依不同場次、年紀、座位有不一樣的價格

6. 芒通檸檬節｜LA FETE DU CITRON – MENTON

尼斯的旁邊有一個城市叫芒通（Menton），在同樣的時間也有舉辦一個慶典：檸檬節。因為芒通曾是歐洲出產最多檸檬的城市，旅遊業者為了推廣觀光，將檸檬與慶典結合，於是檸檬節就這麼在西元1934年誕生了。每年到了二月中開始，大量的檸檬與柑橘（配色用）就會鋪滿整座城市，配合每年的主題，到處都有檸檬做成的相關藝術品。除了這些定點的作品，還有花車遊行，2/17、2/24、3/3白天會有一場Golden Fruit遊行，而21與28號也會有夜間遊行，讓整個城市的人們一起high一整晚！

▶ 日期：2019/02/16～2019/03/13

▶ 地點：太陽漫步大道Promenade du Soleil（近海岸）

▶ 交通：搭乘火車至蒙頓車站後，一直向南走約6分鐘即可到達

▶ 票價：依不同的方案、活動場次有不一樣的價格

荷蘭

7. BLOEMENCORSO 巨型花車遊行｜FLOWER PARADE BOLLENSTREEK

Bloemencorso花車遊行在2019年邁入的第72個年頭，從諾德韋克豪特（Noordwijkerhout）開始，一路向北經過六個小鎮到哈勒姆（HAARLEM），之後在Gedempte Oude Gracht一直展出到下午5點；大家可以參考路線，安排離旅程最近的點觀賞這個花車遊行！

▶ 日期：2019/04/03

▶ 地點：從諾德韋克豪特到哈勒姆

8. 國王節｜KINGS DAY

每年的4月27日是荷蘭的國王節，在這一天，不論當地人或遊客，大家都會穿上全身橙一起慶祝！國王節顧名思義，是國王的生日而辦的節日，因此在現任國王2013年就職後，國王節就改成了4月27日啦！在這裏你可以選擇漫步在任一個荷蘭城市裏、阿姆斯特丹的運河中，不論怎麼選擇，別忘記穿上一身橙色跟荷蘭人一起慶祝他的們國王節啊！

▶ 日期：2019/04/27

▶ 地點：這是荷蘭全國的節日，但阿姆斯特丹最為推薦

挪威

9. 挪威冰雪音樂節｜ICE MUSIC FESTIVAL NORWAY

舉辦在二月的挪威冰雪音樂節，若說是世界最寒冷的音樂節也不為過。不論是場地佈置，或是演奏的樂器都是取材於冰塊；縱使外面再冷，大家還是穿着大衣、窩在一起聽着這場獨特的音樂會。

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▶ 日期：2019/02/14～2019/02/16

▶ 地點：Finse

▶ 交通：冬季僅能搭乘火車至Finse

10. 維京節 VIKING FESTIVAL

維京文化與挪威有着高度的連結，每個城市都喜歡舉辦相關的活動；每年的六月第二周，阿瓦爾斯內斯（Avaldsnes）都會舉辦維京節，這是挪威最大的維京文化相關慶典，為期四天。若是對維京文化、歷史有興趣的話，不妨在六月的時候規劃一趟挪威之旅！

▶ 日期：2019/06/06～2019/06/09

▶ 地點：阿瓦爾斯內斯

▶ 交通：從其他城市可以搭乘巴士到達

看完了這些節慶，每個都好特別、好讓小編心癢癢；比起大家所熟知的聖誕節等等，不管是剛好在慶典的時候路過或特意規劃，相信這些節慶都可以讓人瘋狂投入的，在狂歡之餘，也不要忘記瘋狂拍照紀錄呀！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【歐洲節慶】全球狂歡去！2019十大歐洲不可錯過的節慶行程精選～】