【台北自由行】桃園親親可愛梅花鹿　140隻鹿仔超可愛

每逢暑假，又是一家大細去旅行的好時機！到日本旅行，奈良餵鹿仔是不少家長們的指定行程，不過原來餵鹿唔一定要去日本，近近地台灣都可以親近可愛鹿仔！除了最新開幕的宜蘭「斑比山丘」，就連桃園一樣有得探鹿，園區更設有彩繪、餵鹿等親子活動，大人小朋友玩得更盡興。

了解台灣水鹿習性

位於蘆竹區的「山腳鹿場水鹿之家」，佔地400坪，場地闊落，這裡跟「斑比山丘」不一樣的是，場地會提供專業導覽，講解台灣水鹿生態，令入場人士能夠認識這些可愛鹿仔的生態習性！然而鹿場並非新景點，早於2017年開業，園區原本只得3隻鹿仔，到現在有近140頭鹿，分別是水鹿及梅花鹿，入場人士可以一睹過百鹿仔的日常生活，足讓一眾城市人大開眼界。

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抱抱可愛鹿BB

為了加強大眾對台灣水鹿的認識，園區更設有豐富體驗活動，小朋友可以親自餵飼小鹿、抱抱小鹿、鹿公仔彩繪體驗、木頭鹿組裝、與鹿自拍等活動，家長們可以預留半日時間讓小朋友玩夠本。

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有機會遇上正在散步的鹿仔。（圖片來源：山腳鹿場～水鹿之家fb）

地址：桃園市蘆竹區山腳里山富街137號

費用：活動體驗每位350台幣（包園區導覽、餵食、DIY及午餐）；入場費每位200台幣

*建議旅客預先到專頁報名 facebook：山腳鹿場～水鹿之家