【台北近郊自由行】海邊開P、天國階梯　2019宜蘭6個打卡新景點

近日宜蘭可以說是北台灣最熱門的觀光勝地，皆因新景點浪接浪，被各大媒體洗版的斑比山丘、IG爆紅的天國階梯，還有被日網民封為神級景點的抹茶山！不少新景點更非常適合一家大細同遊，暑假到台北的朋友，記得抽2、3日時間到宜蘭過個寫意假期！

【1】夏季限定海邊開P

唔講唔知，宜蘭外澳沙灘有「衝浪天堂」美喻，更被列入全台10大浪點之一！由6月開始，沙灘上更設台灣首見海灘餐廳，大家可以仿效外國劇集般，在海灘開P！食客可以在浪漫舒適的餐席上欣賞龜山島海景，食物方面同樣有噱頭，餐廳與當地的五星酒店資深大廚合作，以宜蘭在地食材製作特色晚宴，宜蘭黑毛豬戰斧豬排、加入烏石港海鮮的墨魚飯、烏石港烏魚子、 三星蔥蒜串牛排等，色香味俱全！此外，海邊亦設有月亮鞦韆，頓成IG大熱打卡位，夏天到訪宜蘭的朋友，真的不能錯過啊！

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海派食尚餐桌饗宴從6月開始至11月舉行沙灘派對饗宴。（圖片來源：海派食尚餐桌）

海派食尚餐桌

日期：6月至11月

地址：宜蘭頭城外澳觀景點外海灘

費用： 1500元+10% (含踏浪雞尾酒派對、沙灘晚宴 、一杯生啤酒及果汁）

訂位：0932090720劉小姐

網頁：https://www.facebook.com/beachparty181/

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【2】 近距離接觸梅花鹿

未開幕已經遭到各大社交媒體洗版的斑比山丘，人氣度爆燈！園區位於宜蘭冬山鄉的梅花湖畔，湖畔本是度假勝地，但近日在佔地約200坪的園區加設新景點「斑比山丘」，25隻梅花鹿將會在綠油油的小山坡上自由散步，旅客更可走到梅花鹿群餵鹿仔，繼奈良後，今後餵鹿又多個新選擇！由於園內母鹿正值懷孕期，故園區宣佈延後開業時間，會於5月中下旬對外開放，相信斑比山丘會成宜蘭2019最火熱的景點！

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新園區可讓遊客親自餵鹿仔！（圖片來源：mimiko.homemadecake＠IG）

地點：宜蘭縣冬山鄉 門票：200元／人

【3】 網美必到天國階梯

有宜蘭最美景觀餐廳之稱的「A.maze 兔子迷宮」，自2014年開幕後人氣不絕，皆因餐廳不時推出話題性十足的打卡熱點，包括視野遼闊的大草坪、可愛兔子、迷宮，及宜蘭首座彩虹天空步道。餐廳近日不斷推出新景點，包括外國大熱的飛天鞦韆及天國階梯，擺明為一眾打卡人士而設，今夏到宜蘭絕對要來這邊湊熱鬧。

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A.maze 兔子迷宮又有宜蘭最美景觀餐廳之稱。（圖片來源：A‧maze兔子迷宮咖啡餐廳）

地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號 時間：11：00am～11：00pm（星期日至四）、11：00am～12：00mn（星期五、六） 費用：150台幣

【4】 大人氣！雪糕抹茶山

一眾山友到宜蘭亦不愁無節目！礁溪五峰旗在去年突然爆紅，事緣旅台日本攝影師小林賢伍到訪山峰後，在IG分享靚相並形容為「臺灣の抹茶冰淇淋山」，自此五峰旗就成為炙手可熱的「抹茶山」，並吸引各國旅客到妨打卡！不過要攻頂絕非易事，全長約11公里路程，要先步行3.7公里碎石道路，再走1.6公里陡坡階梯才能抵達，山路陡峭難行亦令不少遊客卻步，近日當地有酒店更推出抹茶山住宿package，一晚雙人房包登山tour及抹茶主題甜品，為旅客提供打卡好時機！

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臺灣の抹茶冰淇淋山，超靚的！（圖片來源：礁溪老爺酒店）

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

價錢：雙人一泊一食$7,888台幣起

網址：http://www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/news.aspx?no=2202

【5】 藝人隋棠都睇「百萬夜景」

鄰近礁溪市區的「空ㄟ農場」則於3月開幕，農場擁有視野遼闊的美景，早上可遠眺龜山島美景，晚上則可欣賞宜蘭招牌無光害夜景！台灣藝人隋棠早前更率先帶同家人到農場一日遊，隨即令農場人氣急升！這個私人農場設有意大利入口的國際比賽指定窯爐，並提供正宗窯烤Pizza DIY活動，大家小朋友都玩得開心！農場採取全面預約制，有興趣的朋友可到農場Facebook查看詳情。

按圖查看空ㄟ農場詳情

台灣藝人隋棠早前更率先帶同家人到農場一日遊。（圖片來源：隋棠 Sonia Sui粉絲團）

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地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號

地圖：https://goo.gl/maps/Z4kxwkitQQ72

最低消費成為為300台幣；小童為150台幣

網址：https://www.facebook.com/%E7%A9%BA%E3%84%9F%E8%BE%B2%E5%A0%B4-543432836151422/

【6】拜見治癒貓貓

宜蘭生活節奏較台北慢，在宜蘭cafe消磨時間也是行程之一！開業一年的喵星人cafe的貓生活提案，一樓是餐廳，二樓則是貓貓的生活空間，店內一共養了10隻喵星人，貓貓有足夠、愜意的的空間活動，與多隻貓星人共處一室，都令繁忙疲憊的生活帶來療癒感覺！

按圖查看貓生活提案詳情

你看，貓奴與主子的分別。（圖片來源：青木小彩 攝影＠facebook）

地址：宜蘭縣羅東鎮公正街32號

營業時間：10：30am～6：00pm（星期日至星期四）、10：00am～7：00pm（星期五至六）

網址：https://www.facebook.com/catsdayloudong/

註：店家不接待6歲以下客人