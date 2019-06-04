【吉卜力展】8月登陸九龍灣！睇《千與千尋》《龍貓》等30個場景

「我只能夠送你到這裡了，剩下的路你要自己走，不要回頭。」喜歡《千與千尋》的朋友們，對此經典對白應該不陌生，想得到更多宮崎駿動畫的共鳴，8月香港將會有「吉卜力的動畫世界」展覽香港站！即睇現場有咩睇！ 圖片來源：吉卜力的動畫世界

吉卜力展8月登港 睇逾30個經典場景

「吉卜力的動畫世界」香港站之前在日本、台灣一開展已經不少影迷衝去睇。其實展覽於2014年都有在港展出，當時主要為手稿展。今次再度登港，可以睇盡吉卜力工作室所製作的經典場景，更以巨型立體場景，重現高畑勲導演與宮崎駿導演多部著作最為人熟悉的場口，當中唔少得《龍貓》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》等，觀眾可以成為動畫內的一份子，對於粉絲來說太有意思了！

睇完展覽，還有特別版紀念品可以買走。話你知預售門票日期，早買飛平唔少，宮崎駿不要錯過！

按圖睇「吉卜力的動畫世界」香港站有咩睇！

1988年登場的《龍貓》，此幕落雨場景，基本上是經典具代表性的畫面，今次展覽可以去影相啦！

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吉卜力的動畫世界展香港站 日期：2019年8月3日-11月3日 地址：九龍灣常悅道18號Portal 6311 時間：11am-10pm 入場費：（6月11日開始預售） 星期一至五： 成人：早鳥優惠 $108、網上預售 $168、現場購票 $188 優惠票：早鳥優惠 $78、網上預售 $118、現場購票 $128 家庭票：早鳥優惠 $318、網上預售 $360、現場購票 $408 星期六、日、公眾假期： 成人：早鳥優惠 $148、網上預售 $208、現場購票 $228 優惠票：早鳥優惠 $108、網上預售 $148、現場購票 $168 家庭票：早鳥優惠 $390、網上預售 $450、現場購票 $540 備註：成人（15歲或以上）、優惠票（全日制學生、 4-15歲小童、殘疾人士、 65歲或以上高齡人士）、家庭票（2張成人票+1張小童票） 交通：港鐵九龍灣站A出口，步行約6-10分鐘

宮崎駿粉絲未夠喉 預告「吉卜力公園」登場

睇完展覽唔夠喉的宮崎駿粉絲們，之前吉卜力工作室宣布會在愛知縣開「吉卜力樂園（ジブリパーク）」，預計會在2022年秋季開幕，初步的園區設計圖已經公開，有《龍貓》主角的屋企，又有以《魔女宅急便》為題的園區，又多個藉口去旅行，好期待啊！

按圖睇「吉卜力公園」設計圖，預告園區有幾靚！

【1】「魔女之谷區」，分別以《魔女宅急便》及《哈爾移動城堡》為題，設計繽紛夢幻。

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