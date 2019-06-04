【遊韓必食】GS25便利店推「男女朋友三文治」　背後有個愛情故事

去旅行到便利店掃貨絕對是指定行程之一，到韓國亦不例外！近日韓國便利店GS25推出一款「女朋友三文治」，成為網民熱話。 其實GS25較早時已推出「男朋友三文治」，非常受歡迎，而這款三文治源於一段搞笑愛情故事。

GS25新推出「女朋友三文治」（ig @ coffeewoofer）

韓國便利店GS25繼「男朋友三文治」後，又推出「女朋友三文治」成為話題。「女朋友三文治」於5月31日發售，隨即吸引大批人購買，網民紛紛放上IG打卡，並大讚甜甜的味道十分符合女生的口味，餡料比想像中多，因此覺得非常滿足。



「女朋友三文治」的來源

「女朋友三文治」主打男朋友想在戀愛時討女朋友歡心的概念，採用了新鮮香蕉和朱古力醬的組合，味道濃郁香甜，藉此捉住女朋友的心和胃，每個售價約15港元。

餡料由新鮮香蕉和濃郁的朱古力醬組成（ig @ songs_kitchens）

網民更推薦吃這款「女朋友三文治」時，可以搭配朱古力牛奶一起享用。甜到極致的組合，相信身為甜品愛好者的女生一定會為此瘋狂！

網民推薦搭配朱古力牛奶一起享用（ig @ dahyun051108）

「男朋友三文治」背後的故事

而早前GS25推出的話題「男朋友三文治」來自一個爆笑的故事：前陣子一位韓國女生因為太想念前男友為她做過的三文治的味道，即使雙方已經分手，還是厚著臉皮傳訊息給前男友，詢問三文治的食譜。搞笑的是，該女生還不斷強調她不是藉此要求復合，真的只是純粹好奇三文治的製作方法。

自製「男朋友三文治」（ig @ pig_allday）

「男朋友三文治」源於網上論壇

有女生在韓國論壇instiz上分享他們的聊天記錄後，引起網民瘋傳，甚至要求該男生公開忌廉芝士和藍莓醬的牌子，女生只好再次厚著臉皮請教前男友。前男友雖然覺得無語，但因為太好笑，很快便分享食材的牌子。這個可愛的故事引起GS25注意，於是便乘機推出「男朋友三文治」。這款三文治的餡料由忌廉芝士、藍莓醬和棉花糖組成，口感豐富綿密，售價約14港元。官方推薦用微波爐加熱後食用，味道會更佳。