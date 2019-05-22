【韓國手信攻略】平靚正最啱派同事！24款必買小禮物及店舖推介

到韓國旅遊的話，回國前買禮物是必不可少的環節，除了家人密友之外，給同事、同學們送什麽禮物比較合適呢？相信很多人都會傷腦筋不知道該買些什麽，價格太貴經濟上恐怕又有負擔。考慮到各位的顧慮，小編特意為各位精心挑選了一些適宜買來送給大家的韓國特色小禮物，既能表達心意，同時價格又比較大眾化，一起來看看都有哪些吧。

1. 化妝品類

韓國的化妝品一直以來深受廣大國內顧客的喜愛與追捧，也常常是大家購物的首選，化妝品的品牌也從比較高端的「雪花秀」到一般大眾化的「悅詩風吟」（innisfree）等一應俱全。而且每個化妝品品牌也都出了一些人氣很高，同時也適合用來作為伴手禮送人的小產品。

點撃圖片看看有什麼化妝品適合用來作伴手禮送人▼▼

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2. 食品與香煙類

除了化妝品以外，香煙以及韓國產的食品也非常適合買來送人。相信很多韓國迷也都會在網上搜索韓國旅遊必買食品相關的攻略文章，大量送人的話，下面介紹的這些值得考慮一下哦。像這些食品或者香煙在韓國的超市、便利店或者免稅店都能方便買到。

點撃圖片看看有什麼食品適合用來作伴手禮送人▼▼

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3. 工藝品類

另外，還可以購買一些韓紙工藝品、傳統小掛件以及書簽等具有韓國特色的小工藝品送人。這些產品不僅韓國色彩濃重，同時也集觀賞性與實用性於一體。尤其去韓國仁寺洞旅遊的時候，像Ssamziegil等很多地方都能買到極具韓國特色的小工藝品，淘上一些買回去不錯哦。

點撃圖片看看有什麼工藝品適合用來作伴手禮送人▼▼

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4. 其他小禮品

除了上面介紹的以外，其實還有很多適合用來送人的小禮物，比方說韓國文具店也是購買禮物的好去處，另外，像韓國的絲巾、頭飾、襪子等也是很多人都會考慮的伴手禮對象。

點撃圖片看看其他適合用來作伴手禮送人的小禮品▼▼

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購買店舖推薦

BUTTER 弘大店​

「BUTTER」是一家主打造型可愛又精緻的雜貨店，憑借其低廉的價格深受顧客的喜愛。店內同時出售玩偶、廚衛用品、居家裝飾、文具、時裝搭配等各類商品總數超過2000件。韓國旅行中，女生們必不可少的化妝袋、布袋、時尚的透明水杯等款式多樣、價格實惠的商品也可以買到。琳瑯滿目的商品裏，你不僅可以買到伴手禮用的小物件，還可以挑選到自己喜歡的流行商品！乘坐地鐵2號線、機場鐵路A'REX到弘大入口站下車，1號出口與店舖相連，出門逛街不會受到天氣的影響。另外，本店提供售後退稅服務，還為消費顧客提供存物櫃。

BUTTER 弘大店 弘大地鐵站內相連！可愛又精致的雜貨連鎖店 主要商品：玩偶、生活用品、裝飾用品、文具等 休息日：全年無休 地址：首爾特別市麻浦區楊花路153 (衣戀(E-LAND)綜合館 弘大店 B2F) 서울특별시 마포구 양화로 153 (이랜드 복합관 홍대점 B2F) 交通：2號線弘大入口站1號出口，相連

Daiso 明洞站店

8層超大daiso坐落在明洞，生活中方方面面都可以在這裏買到。大廈以商品分類分層，可以參考電梯旁的樓層指南。每個商品價格不同，大部分在1,000~5,000韓元之間，價格低廉。推出的合作款類似「火烈鳥」、「獨角獸」等系列有著超高的人氣，近來也一直在推出新的合作款，給朋友買禮物在這裏最適合不過啦。

Daiso 明洞站店 位於明洞站前，8層建築的大型店舖「Daiso」開業！ 主要商品：生活雜貨、食品等 休息日：春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市中區退溪路134-1 (1~8F) 서울특별시 중구 퇴계로 134-1 (1～8F) 交通：4號線明洞站1號出口，即是

Ssamziegil

「Ssamziegil」是書法、古董等傳統氣息濃鬱的藝術街仁寺洞上的地標性建築。在「Ssamziegil」的4層樓建築裏，共有70家以上的店舖，自2004年開業以來這裏除了可以購物和品嘗美食之外，還是可以欣賞傳統藝術的商城，成為仁寺洞內的人氣景點。「Ssamziegil」有韓國傳統工藝品、作為禮物獨具特色的雜貨和各種小飾品讓人眼花繚亂。建築本身就是富有獨特構造的藝術作品，只是在這裏轉一轉便感覺特別享受。一定要去轉轉！

Ssamziegil 仁寺洞裏別具特色、個性十足的購物商城！ 主要商品：飾品、服裝、傳統工藝品等 休息日：春節當天、中秋當天 ※因店舖而異 地址：首爾特別市鐘路區仁寺洞街44 (Ssamziegil) 서울특별시 종로구 인사동길 44 (쌈지길) 交通：3號線安國站6號出口， 步行5分鐘

明洞旅遊信息中心

政府及群眾協力創辦的「明洞旅遊信息中心」位於集首爾觀光精髓的繁華地段明洞。在這裏不僅可以領到旅遊指南冊、購買旅遊紀念品，還可以對旅途中的不便進行投訴，是一個向遊客提供綜合觀光服務的公共設施。服務台按照中文、日語、英語等語種分別設立，在這裏無須擔心語言不通的問題。

明洞旅遊信息中心 人氣地鐵站鑰匙圈正在火熱售賣中！明洞旅遊信息中心 景點類別：旅遊諮詢處 休息日：全年無休 地址：首爾特別市中區乙支路66 서울특별시 중구 을지로 66 交通：2號線乙支路入口站5號出口，步行3分鐘

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