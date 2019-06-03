暑假限定！25款甜品　大阪Hilton X Hello Kitty自助餐＄290食到

不知不覺，Hello Kitty已經出道45周年，適逢亦是Hilton酒店100周年大日子，大阪Hilton決定來點新意思，將酒店超人氣主題甜品自助餐與Hello Kitty來個crosscover，25款精緻甜品都加入Hello Kitty嘜頭蝴蝶結，今個暑假，會到大阪的Fans一定要試試。

Hello Kitty嘜頭精緻甜品

大阪Hilton每次推出甜品自助餐，都會吸引一堆少女食客，特別是士多啤梨甜品buffet，幾乎都要提早一個月預訂！今年是Hilton酒店100周年大日子，酒店2樓「Folk Kitchen」由5月31日至8月31日期間，與Hello Kitty 聯乘推出甜品自助餐，以化妝、打扮為主題的25款精緻甜品，當中Hello Kitty手袋蛋糕、繫上絲帶的Hello Kitty桃子蛋糕、仿眼影眼板餡盒，還有近期日本大熱紅寶石朱古力慕斯蛋糕，好睇又好食！

按圖即看自助餐甜品詳情

以化妝、打扮為主題的25款精緻甜品，好吸引啊！（圖片來源：Hilton Osaka)

同場加映：Hello Kitty首飾箱下午茶

自助餐亦有提供輕食如芝士法國長包、Hello Kitty披薩、薯仔沙律等，而酒店亦有提供Hello Kitty化妝間影相位，大家可以帶住招牌蝴蝶結打卡，呃like一流。此外，酒店一樓MYPLAC亦有提供下午茶set，以Hello Kitty首飾箱為主題，Fans記得要預早於網上訂枱。

一樓MYPLAC亦有提供Hello Kitty首飾箱主題下午茶，不過官方相片暫未見有Hello Kitty嗲頭。（圖片來源：Hilton Osaka）

Hello Kitty甜品自助餐

日期： 5月31日至8月31日

地址： 希爾頓大阪2F「Folk Kitchen」

時間： 3：00pm～4：30pm（星期一至五）；2：30pm～4：00pm、4：30pm～6：00pm（周末及假日）

費用：成人3,900円（星期一至五）、1,950円（小童）；成人4,200円、小童2,100円（周末及假日）

網址

Hello Kitty首飾箱下午茶

日期： 5月31日至8月31日

地址：Hilton Osaka 1 F“MYPLACE（My Place）”Cafe＆Bar

時間：12：00nn～6：00pm

費用：成人3,500円

網址