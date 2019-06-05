【甜品控必試】韓國CU便利店5大新品　西瓜雪糕　忌廉麻糬CP值高

去旅行的重點必定是晚上到便利店掃貨作為宵夜，回酒店好好享用。韓國便利店CU以甜品最為知名，最近推出的5款甜品非常受韓國人歡迎，甫推出就吸引網民打卡，掀起一股甜品熱潮。

【1】忌廉麻糬

這款「忌廉麻糬」外表與忌廉蛋糕十分相似，但原來濃郁的忌廉下面，竟然有幾顆煙韌的麻糬，吃起來意外的美味，韓國網友更形容是「天使般的味道」！售價只需約15港元，喜歡軟糯口感的麻糬控一定要試試！

「忌廉麻糬」被網友形容為「天使的味道」（ig @ loveat._._）

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【2】忌廉芝士杯子蛋糕

韓國人對芝士的熱愛可謂是世界之最，CU這波新出的「忌廉芝士杯子蛋糕」，售價約20港元。忌廉芝士質感順滑，入口即融，味道非常香濃。網友更推薦可以冷藏一陣子再吃，會有種雪糕的口感，不妨試試看。

CU新出的「忌廉芝士杯子蛋糕」大受網友歡迎。（ig @ yoommy_yummy）

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【3】生朱古力糯米糍

這款「生朱古力糯米糍」一推出就引起一陣搶購潮，更有網民指出去了好幾家CU才能買到，可見它的美味程度！別因為內餡是滿滿的生朱古力就以為是死甜的味道，甜度反而恰到好處，網友形容更有高級朱古力批的感覺！如果怕連續吃幾個會膩，有人更推薦可以搭配咖啡或茶享用。售價約12港元，去韓國旅行不妨到附近的CU碰一下運氣！

「生朱古力糯米糍」一推出就引起一陣搶購潮。（ig @ d__b_mukbang）

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【4】紅絲絨芝士蛋糕

鬆軟的蛋糕中間夾著一層Ricotta芝士和薄薄的士多啤梨醬，恰當的大小最適合既想滿足口慾又打算控制體重的甜品控，售價約26港元。雖然有網友表示因為外表過於吸引，高估了蛋糕的味道，但去韓國旅行經過CU都不妨一試。

鬆軟的蛋糕中間夾著一層Ricotta芝士和薄薄的士多啤梨醬。（ig @ eileen_foodpic）

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【5】迷你西瓜雪糕

炎熱的夏天必定要吃西瓜消暑，於是CU便乘勢推出這款「迷你西瓜雪糕」，質地偏向冰沙，口感輕盈，吃起來非常爽口，售價約13港元。而且只有135卡路里，就算減肥人士也可放心享用！韓國已經進入夏天，中午更接近30度，十分推薦接下來要去韓國旅遊的朋友試試看！

這款「迷你西瓜雪糕」，質地偏向冰沙,吃起來非常爽口。（ig @ meogxplorer）

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