【高雄新景點】悦誠廣場15米高巨型圖書牆打卡　歎美食　買手信

高雄一向深受香港家長歡迎，主題樂園多的是，除此之外，高雄亦有不少打卡熱點！最新必數前日試業的社區複合型商場悦誠廣場，場內設有15米高巨型圖書牆，壯觀程度不輸首爾Coex Mall的星空圖書館，今後高雄又多一個打卡點了！

15米高巨型書牆

悦誠廣場於前日試業，全場約有120間商店，規模不算大，營業面積只佔3,500坪，即約12.4萬平方呎，相當於香港一個小商場，不過商場總面積有約8,000坪，換言之大部份面積都是公共空間設施，為的是讓入場遊客能夠好好消磨時間！

商場設計綠意盎然，講到最具話題性的，必然是15米高巨型書牆，總共4萬本書籍任由消費者借閱，加上旁邊有巨型階梯休憩空間，充滿濃濃書卷氣息，都成了文青必到打卡熱點。

按圖看商場影相打卡位

15米高巨型書牆，總共4萬本書籍任由消費者借閱。（圖片來源：annie870925＠IG)

場內約有120間店鋪，當然有文青最愛的誠品生活、小朋友最愛的玩具反斗城，至於餐廳部份則佔4成，日式鐵板燒、日式自助餐、手作甜品、精釀啤酒餐廳等等，其餘包括生活百貨、超市等，大家可以順道買手信！

按圖查看場內10間精選餐廳

+ 6 + 5 + 4

地址：高雄三民區民族一路427號

營業時間：11：00am～10：00pm

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