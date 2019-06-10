【大阪美食2019】黑門市場10大掃街店！即開海膽、關東煮、神戶牛

被譽為「大阪人的廚房」的黑門市場，基本上此市場是美食之旅必經之地，裡面有齊遊日要食的美食，如新鮮魚生、大判燒、烤物、關東煮、天婦羅等，即睇美食詳情，再教埋你點去，bookmark入行程！

【1】逾40年關東煮名店@石橋食品

基本的日式料理—關東煮都可以做得出色。此店在黑門市場已經開了逾40年，招牌旁有「惣菜の店」字眼，指這裡賣的是可用來配飯的「家常菜」。這裡的關東煮湯底鮮甜，加入醬油、味醂等去煮出來的湯汁，令蛋、蘿蔔、魚板、油豆腐等非常入味，不少人務名去食這關東煮名店！

按圖睇「石橋食品關東煮」有咩食！

這裡的關東煮湯底鮮甜，加入醬油、味醂等去煮出來的湯汁。(圖片來源: li_chia_ching@instagram)

石橋食品 地址：大阪市中央区日本橋2-2-20 營業時間：星期一至六 9am-6pm，星期日休息及公眾假期休息

【2】啖啖鮮甜吞拿魚刺身@まぐろや 黒銀

去黑門市場要試試厚肉吞拿魚，每口都油香味濃，魚生軟滑入口即融，想飽肚的話，吞拿魚生飯1000日元，約$73就有鋪滿魚生的飯，性價比超高！

按圖睇「まぐろや 黒銀」有咩食！

厚切靚吞拿魚飯。(圖片來源: cococ2389@instagram)

まぐろや 黒銀 地址：大阪市中央区日本橋2-11-1 營業時間：星期一至日 8:30am-5pm，星期二、三休息

【3】2,000日元起歎A4神戶牛@丸善食肉店

想食鐵板和牛，這間和牛專門店出名可以最平2,000日元（約$145）食到A4、A5和牛，性價比高！店內只有吧枱位，空間細小，可以外買立食。

按圖睇「丸善食肉店」有咩食！

親民價可以吃到高級A4神戶牛，牛味濃郁，入口軟腍。(圖片來源: jeff_8484@instagram)

丸善食肉店 地址：大阪市中央区日本橋2-11-2 營業時間：星期一至日 8am-6:30pm

【4】鮮甜奶油烤扇貝@魚福

想食海產的話，不能錯過烤扇貝。這間以奶油烤扇貝、鮮海膽聞名的海產店，揀好扇貝現場炭火燒，肉嫩多汁，非常新鮮！扇貝根據大小而訂價，最平500日元（約$37）就食到！

按圖睇「魚福」有咩食！

最出名的奶油烤扇貝，肉嫩多汁。(圖片來源: chickgojapan2@instagram)

魚福 地址：大阪市中央区日本橋2-3-7 營業時間：星期一至日 9am-4pm

【5】平食魚生刺身@黑門三平

黑門市場不能不試平價魚生刺身，這店基本上有齊想食的水產，如皇帝蟹腳、大件鹽烤蝦、新鮮海膽，揀好海鮮可配飯即做魚生飯，價錢不算貴就食到新鮮海鮮，抵！

按圖睇「黑門三平」有食！

魚生肥美鮮甜。(圖片來源: cindygoontrips@instagram)

黑門三平 地址：大阪市中央区日本橋1-22-25 營業時間：星期一至日 9am-6:30pm

【6】國民食章魚燒@章魚燒道樂 わなか

源自日本的小食，章魚燒，餡料飽肚價錢經濟又實惠，可謂日本的國民小食。這店是黑門市場數一數二要食的章魚燒店，裡面有一粒粒脹卜卜的章魚小丸子外，還有大阪燒、炒麵等任你揀！

按圖睇「章魚燒道樂 わなか」有咩食！

脹卜卜的小丸子。(圖片來源: r_amembo@instagram)

章魚燒道樂 わなか 地址：大阪府大阪市中央区日本橋1-21-2 營業時間：星期一至日 9am-7pm

【7】果欄歎士多啤梨牛奶@黒門なべじ

黑門市場不只吃海鮮，都有水果攤可以讓你吃點新鮮水果，而這裡最出名雪糕，有白桃、栗子、藍莓乳酪等，用新鮮水果製的雪糕，有果肉之餘，味道特別香甜。除了雪糕，還有以鮮果製的飲品，當中的士多啤梨牛奶，香氣濃厚，滋味香甜又順口，用作飯後甜品最適合不過。

按圖睇「黒門なべじ」有咩食！

夏季是白桃當造期，可以去吃甜蜜白桃雪糕。(圖片來源: 老錢的老巢)

黒門なべじ 地址：大阪市中央区日本橋1-21-34 營業時間：星期一至日 7am-7pm，8月15日及新春期間休息

【8】24小時水果店食士多啤梨@黒門中川スーパー

去大阪shopping買到天昏地暗，好多店舖都收了舖，但夜晚又想食飯後果的話，這裡有24小時水果店，讓你買到日本各地，如奈良、熊本、福岡、德島等地特產的士多啤梨，可以隨時食水果和買手信回港！

按圖睇「黒門中川スーパー」有咩食！

黒門中川スーパー 地址：大阪市中央区日本橋1-21-5 營業時間：24小時

【9】老字號豆品店@高橋食品

自稱「關西第一名豆漿」並非浪得虛名，這品牌已經有逾90年歷史，新鮮黃豆自家磨製，令豆品非常幼滑。店內賣豆腐、胡麻豆腐、雞蛋豆腐、豆皮等等。另外，新鮮豆漿一杯60円，味道特濃，口感如喝米漿，非常濃稠加上是無糖，可以喝到純厚的豆漿味，天然、香醇。

按圖睇「高橋食品」有咩食！

新鮮豆線清甜可口。(圖片來源: gaball46@instagram)

高橋食品 地址：大阪市中央区日本橋1-21-31 營業時間：星期一至六 6am-6pm，星期日休息及公眾假期休息

【10】雞料理專門店歎串燒@若鶏の小嶋家

日本對於雞肉的料理都幾有研究，製作串燒的話又會用不同部位，雞腿滑溜可口，這裡就專雞肉料理，簡單的配京蔥又可以成為腛肉串燒，好適合成為掃街恩物。

按圖睇「若鶏の小嶋家」有咩食！

唔少得唐揚炸雞件。(圖片來源: dollywct@instagram)