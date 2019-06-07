【大阪主題樂園】包括環球影城　你不能錯過的6大主題樂園

去大阪玩樂，即時就會想去環球影城，裡面有Minions，又有哈利波特樂園；不過，除了此樂園，還有其他主題樂園等住你去玩，為你綜合大阪6大必去主題樂園，準備去玩！

【1】Minions、哈利波特迷必去@日本環球影城

大阪主題樂園不得不提及的一個單位，日本環球影城（USJ）。長期都有人排隊，但大家都甘願地花時間去玩，就是因為裡面可以和可愛的動畫人物玩，當中最受歡迎的莫過於《Minions》和《哈利波特》園區，就算有快證都要等，太多人慕名去這些園區了。另外，有《美少女戰士》、《變型金鋼》、《侏羅紀公園》等園區，讓你玩整天都不覺悶！

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周不時都會有一堆Minions跟各位玩，場面超興奮的！(圖片來源: gettyimages)

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日本環球影城 地址：大阪市此花區櫻島2-1-33 營業時間：8:30am-9pm 官方入場費： 成人（12歲或以上）：￥7,400起（$534）； 小童（4-17歲）：￥5,100起（$368）； 長者（65歲或以上）：￥6,700起（$484） 交通： [1] JR夢咲線，環球城站下車，步行約5分鐘 [2] JR環狀線，西九條站，轉JR櫻島線，環球影城站下車，步行約3分鐘

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【2】親子必去、賞櫻過山車@枚方公園

玩過USJ的話，還有大型主題樂園等你去玩！枚方公園裡有好多機動遊戲，如旋轉杯、海盜船、小飛象、章魚飛車等，不過最出名是有條可以睇靚景的過山車，全長約1,300公尺的紅隼過山車，每逢春季賞櫻季節，別人都在平地賞櫻，大膽的你可以試一邊玩過山車，一邊賞櫻，也是個挺特別的經歷。

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地標建築，彩虹色的摩天輪。(圖片來源：retrip.com)

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枚方公園 地址：大阪府枚方市枚方公園町1-1 營業時間：星期一至二、四至五 10am-5pm；星期六、日 10am-6pm；星期三休息 官方入場費：（指定機動遊戲會另作收費） 成人(中學生或以上)：￥4,400 小學生：￥3,800 2歲至幼稚園小童：￥2,600 交通： [1] 大阪JR環狀線，到京橋轉搭京阪電車至「枚方公園站」，步行約3分鐘 [2] 梅田地鐵御堂筋線，到淀屋橋轉搭京阪電車至「枚方公園站」，步行約3分鐘

【3】睇海豚、餵水豚君@岬公園

位於大阪近郊岬公園，集動物園、水族館與遊樂場於一身。這裡的動物園區有逾700隻動物，基本的長頸鹿、獅子、老虎、鹿、斑馬等都會見到，不過最具人氣的莫過於呆萌派始祖——水豚，看著它們懶洋洋而呆呆的樣子，心都被融化了。別忘了還有水上園區可以睇海豚表演，還可以跟它們互動呢！看過溫馨小動物後，可到旁邊玩刺激的機動遊戲，行程超豐富可以玩足一整天！

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夏季限定海豚表演。(圖片來源：howto-osaka.com)

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岬公園 地址：大阪府泉南郡岬町淡輪3990番地 營業時間：9:30am-5pm，冬季營業時間：9:30am-4pm 官方入場費：（水上樂園、海豚秀等要另作收費） 成人(12歲或以上)：￥1,400（約$102） 小童(2歲或以上)：￥500（約$37） 交通：南海電鐵「岬公園站」，步行約5分鐘

【4】LEGO迷必去@樂高樂園探索中心

鍾情於LEGO的朋友們，不能不去大阪LEGOLAND。這裡佔地3,400平方呎，逾100萬粒LEGO砌了大阪不同景點，如大阪城、阿倍野HARUKAS、住吉大社等，好像進入了一個迷你版大阪。此外，還有LEGO賽車場，可以大玩迷你賽車。睇完LEGO，附近就有商場，可以行街兼醫肚！

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LEGOLAND都有慶祝「令和」活動，以LEGO砌了字樣，不少到場人士都會去影相。(圖片來源：gettyimages)

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大阪樂高樂園探索中心LEGOLAND® Discovery Center Osaka 地址：大阪市港区海岸通1-1-10天保山購物中心Market Place3樓 營業時間：10am-8pm（最後入場時間：6pm） 入場費： 3歲或以上：￥2,300(約$167)、2歲或以下免費 官網預訂：10am-4pm￥2,000(約$146)、4pm或之後￥1,600(約$117) 交通：中央線至C11大阪港，1號出口，步行約7分鐘

【5】逾17萬呎大型溫泉樂園@Soraniwa SPA空庭溫泉

2019年2月才開幕的大型溫泉樂園，佔地逾17萬呎，成為大阪最大型溫泉樂園。這裡以安土桃山時代作建築背景，內部裝潢係將日本古代的建築風格融合現代時尚，未浸溫泉即有視覺享受。

場內有6款溫泉可選，當中有女生們都愛的「天然美肌溫泉」，還有讓人身心放鬆的「炭酸泉」等。最正是「庭見風呂」，可以從高處欣賞庭園景色。重點是通宵營業，讓大家一整天瘋狂購物之後，都可以浸溫泉補充體力！

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剛於2月中開幕的大型溫泉樂園，空庭溫泉。(圖片來源: solaniwaonsen@instagram)

這裡的裝潢，將日本古代的建築風格融合現代時尚，浸完溫泉換上浴衣，就可以在這裡影寫真。(圖片來源：YOKO22796030@twitter)

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Soraniwa SPA空庭溫泉 地址：大阪市港區弁天1丁目2-3 營業時間：11am-9am 官方入場費： 閒日：￥2,400起（$168）； 周末：￥2,600起（$182）； 指定節日：￥2,800起（$196） 交通：大阪環狀線或者大阪地下鐵中央線，「弁天町」站下車，2A出口直達

【6】近通天閣、24小時歎SPA@大阪新世界大溫泉

除了以上新開的溫泉樂園，位於大阪新世界的Spa World大溫泉都可以歎溫泉。這裡有16種浴池讓你慢慢歎，更有不同國家主題的浴池，如古代羅馬、地中海、希臘、芬蘭等，挺有趣的。加上這裡好近通天閣只是步行5分鐘的距離，行完街就可以去歎SPA輕鬆輕鬆。

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羅馬浴場設計的浴池。(圖片來源：spaworld.co.jp)

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大阪新世界大溫泉 SPA WORLD Onsen 地址：大阪市浪塑區惠美須東3-4-24 營業時間：10am-8:45am（游泳池及館內店舖依季節調節營業時間） 官方入場費： 閒日：3小時：成人￥2,400（約$174）、小童（12歲或以下）￥1,300（$95）；全日：成人￥2,700（$196）、小童（12歲或以下）￥1,500（$109） 周末：3小時：成人￥2,700（約$196）、小童（12歲或以下）￥1,500（$109）；全日：成人￥3,000（$217）、小童（12歲或以下）￥1,700（$123） 交通：大阪市營地鐵「動物園前站」，步行2分鐘

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