【泰國旅遊】北碧府兩日一夜行程懶人包　睇仙境瀑布搭拉車遊古城

去旅行，有誰不想住進仙境一樣的地方？有誰不想遠離大堆大堆的遊客？距離曼谷兩小時車程就有北碧府這個地方，雖然不如一般泰國海島般悠閒愜意，但卻其實是相當有文化且值得造訪的地區。這裏有著和曼谷市中心和島嶼截然不同的風光，非常適合在這裏花上兩天好好遊玩！

行程 #1：來一個不一樣的BRUNCH

從曼谷出發以後，你就會看到窗外的風景由都市慢慢轉換成一整片綠油油的森林。在旅程中想要寫意地來一個早午餐，不妨到The Village Farm To Cafe用餐。這座落於山野之間的餐廳有著偌大的玻璃窗景、屋頂上掛滿了乾燥花，窗外又是一片山林和稻田，訪客還可以在外踩踩單車，在這裏稍事休息來點咖啡也好、坐下來吃個早午餐也好，都是一個很不錯的選擇。

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The Village Farm To Café 地址：kanchanaburi-saiyok, 71190 Kanchanaburi, Thailand 營業時間：10:30am-09:00pm

行程 #2：到古城體驗泰式風情

到一個旅遊，怎能不好好體驗和了解他們的文化？如果嫌曼谷過於都市和現代化，你可以到茉莉之城這裏看看，想像重回150年前的拉瑪五世時代。在白色城牆之內的世界，就似是古老泰國般：四周盡是古老的泰國建築，就連所用的貨幣也是古老銅錢。在這裏，你可以穿上傳統泰式服裝、坐上古老的拉車遊走古城、又或是打著紙傘在街上遊走，會是相當不錯的體驗。

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Malika RE 124 地址：168 Moo 5 Singh sub-district, Saiyok district, Kanchanaburi 電郵：info@mallika124.com

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#行程提示

由於曼谷距離北碧府的車程大約兩小時，建議還是事先安排包車服務，就可以減省很多麻煩。

如果懶得自己駕車前往的話，你也可以選擇跟團出發。部份旅遊更會以歷史或文化為主題，設計出別具特色的行程。

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】