【泰國旅遊】玩厭曼谷清邁？必去新興熱點清萊　玩盡5大景點活動

一年四季都像是夏天的泰國向來都是遊玩好地方，水上活動、購物等多種活動更吸引遊客前往度假。清萊位於泰國最北部的都府，全年氣溫介乎攝氏27度至18.8度，氣候相比起泰國其他地方都更怡人。一般遊客都會選擇先到清邁遊玩，再出發至清萊、以一日遊的形式探索當地。那麼，當地最受歡迎的地區又是哪些地方呢？

第一位：SPA按摩

Spa和按摩體驗可能算得上是泰國國寶！來到清萊，按摩依然是必做的事情：在這裡，你可以選擇遠離煩囂的度假酒店，被大自然包圍的環境下享受精選按摩理療服務。在清萊享受按摩，就不用擔心平日常見的full booking問題了！

SPA按摩（KLOOK提供）

第二位：清萊白廟

泰國的宗教氣息也十分濃厚，而清萊這個都府也當然不例外。 城市中最有名的景點就是白廟，它的建築十分精緻，整棟建築都以素白做底，而外部則裝飾著鏡子的碎片，在陽光下時不時反射出耀眼的銀光，讓人驚嘆之餘也是一個很好的拍照地點。如果不想一次看完藍廟、白廟及黑屋這幾個景點的話，也有人會選擇前往清幽茶園，欣賞到梯田這壯觀的景色外，又可以好好休息、享受下午茶和甜點。

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【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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