【泰國旅遊】十大必玩景點活動！坐篤篤車丶夜店體驗泰式風情…

拜訪每個國家的時候，多少都會有一定要體驗的當地民情，而去到泰國旅遊又有哪些事是一定要做，哪些食物是一定要吃的呢？就像來到台灣不能不逛夜市，不能不吃臭豆腐。如果你曾經前往泰國旅遊卻遺漏了下面的幾件事，那小編只能說：在下一次的泰國行補回來吧！

體驗一：來這裡就是要搭篤篤車啊

篤篤車是泰國的特色座騎，是有著帳篷的三輪摩托車，雖然坐起來巔坡，但沒有窗戶的通風設計對於熱到不行的泰國來說是再好不過的了。行車中能一邊吹風一邊欣賞當地的沿途景色，唯一要注意的是篤篤車和計程車一樣，都有可能遇到被騙的情況，加上篤篤車又不跳錶，只能司機喊價，大家要留意該殺價就用力給它殺下去！比計程車好的地方是說出發前喊價，就算遇到泰國萬惡的「塞車」也不會多付錢，行情則可以參考1分鐘10泰銖。

小提醒：篤篤車可能在沿途嘗試賣行程給你，如果已經抵達對方還是講不停，就給完車資直接閃人！

篤篤車是泰國的特色座騎，是有著帳篷的三輪摩托車。（itskaty.today@Instagram）

體驗二：路邊攤販美食必吃烤肉串

泰國的路邊攤小吃也許看起來有點簡陋，也有人因為擔心衛生而卻步，但旅遊咖還是鼓勵大家要嘗試看看，今天就不談家喻戶曉的芒果糯米和香蕉煎餅。這次小編要推薦的是烤肉串！如果你在當地看到賣烤肉串的，絕對要給它買下去，因為真的好便宜又好好吃～小編很多朋友都大推，一支通常只要十塊泰銖，還能選醬料，除了泰國人愛的辣味，也有適合不吃辣朋友的酸甜醬，是不是CP值超高的路邊美食。

如果你在當地看到賣烤肉串的，絕對要給它買下去，因為真的好便宜又好好吃。（Tripresso旅遊咖提供）

體驗三：來去水上市場漂一下

泰國有名的除了在鐵軌旁的美功市場，水上市場更是百分之百要體驗的泰式風情。水上市場是泰國重要的文化之一，除了可以體驗坐船逛街的感覺，還能親眼見證店家在水上煮飯這種奇景，你說能不來嗎？但因為近幾年商業化的關係，水上市場的物價就像是台灣士林夜市門口的水果盒一樣，一個字「坑」。建議大家就搭搭船，體驗一下，而購物這部分就三思。

以下是旅遊咖為大家整理的幾座泰國各地知名的水上市場：

中文名稱 英文名稱 地點 丹能沙朵 Damnoen Saduak Floating Market 曼谷郊區 安帕瓦 Amphawa Floating Market 曼谷郊區 空叻瑪榮 Khlong Lat Mayom 曼谷市區附近 阿育塔雅 Ayutthaya Floating Market 大城 四方 Pattaya Floating Market 芭達雅

泰國有名的除了在鐵軌旁的美功市場，水上市場更是百分之百要體驗的泰式風情。（taiwanese_in_mx@Instagram）

體驗四：用生命在服務的泰式按摩

如果體驗過泰式按摩的朋友就一定可以理解小編所謂「用生命在服務」的意思。一般按摩師傅都是用他們雙手為你服務，但泰式按摩的師傅還會出動到他們的手臂和膝蓋，甚至是雙腳來按壓你的穴位，是不是光用想的就全身舒暢了呢？

其實泰式按摩源自於古印度，在過去是屬於泰國皇宮貴族的高級服務，有調和氣血和疏通筋骨的功用，所以對於痛風和發炎的症狀很有幫助，如果是帶家中長輩出遊，一定要為他們安排一下！

如果體驗過泰式按摩的朋友就一定可以理解小編所謂「用生命在服務」的意思。（泰國觀光局）

體驗五：這些熱帶水果可遇不可求

都來到了熱帶國家，當然要嚐嚐一些當地特有的水果，旅遊咖這邊推薦幾款不僅長相特別，滋味也讓人念念不忘的泰國水國。（按圖放大看清！）

+ 7 + 6 + 5

體驗六：夜生活必備考山路夜店

出國旅遊肯定想要把24小時都玩好玩滿，可別吃完晚餐就回酒店早早休息，至少要挑個一天來體驗一下夜生活。泰國夜生活中最推的就是夜店，其中號稱是背包客天堂的考山路（Khao San Road）是你一定要進攻的夜店聖地。

這裡的夜店不僅入場費便宜，附加一杯酒，而且男女價格相同，重點是他們大約凌晨一兩點就結束營業，是最適合夜店初體驗的地方～有些店還有特殊的活動，像是「吹氣球」，就是將氣球內的笑氣吸出，氣體有種香味，吸完還會有點輕飄飄的fu。但要注意的是吸多了，會造成身體長期缺氧，大家還是適量就好。

小提醒：泰國夜店年齡限制是20歲，需帶護照或相關證件查驗

體驗七：泰式料理自己做

如果不想要只是走馬看花的觀光客行程，就可以體驗看看當地的泰式料理教室。泰國現在有許多店家推出親手做傳統泰式佳餚的料理體驗，除了帶你一步步分解做菜的順序，老師還會帶著學員前往當地的傳統市場巡禮，從如何挑選辛香料和食材，到最後的擺盤都一氣呵成交給你。

不過不一樣的料理教室的烹飪等級也不同，有些適合初學者，有一些則比較進階，若是沒有煮菜習慣的朋友有可能吃不消，大家記得在報名活動之前先詢問一下喔。

如果不想要只是走馬看花的觀光客行程，就可以體驗看看當地的泰式料理教室。（bundaenani03@Instagram）

體驗八：芭堤​雅海上拖曳傘

話說有懼高症的人可以先Pass…然後我們正題開始，來到泰國怎麼能不玩水上活動？而泰國海島芭堤雅的水上活動百百種，我們就不要玩一些隨處可見的水上摩托車或是香蕉船了，這次玩點特別的－海上拖曳傘。

拖曳傘的玩法跟滑翔翼有點顛倒，滑翔翼是從高處往下飛，拖曳傘則是從船上飛到天上。教練會先幫你在大船上著裝，旁邊會有一條快艇待命，接著你要往前奔跑然後快艇會一起往前衝，你的腳被帶離地面，下一秒就在空中飛翔了～想要更刺激的話還能選擇落水的選項，就能體驗浸到水中再被拉起來的感覺喔！

拖曳傘的玩法跟滑翔翼有點顛倒，滑翔翼是從高處往下飛，拖曳傘則是從船上飛到天上。（lsr0217@Instagram）

體驗九：解鎖清萊各式寺廟

泰國以佛教為國教，泰國人可以說是一輩子從出生到死亡都和佛教密不可分，大部份的男生也都會自願出家，為家裡的長輩增壽添福。當地的寺廟建築更是隨處可見，也因此來到泰國，寺廟是百分之兩百一定要見識一下的。泰國的寺廟有金的、白的、黑的甚至還有藍色的呢！像是大家耳熟能詳的大皇宮、臥佛寺和鄭王廟小編就不多作介紹，今天想跟大家推薦的是位在泰北清萊的三座特色寺廟，不看就可惜了。

名稱 名稱 特色 วัดร่องขุ่น 白廟 以白銀為主要色系，院內所有的雕刻都是純手工，包括超精緻的白龍雕塑。 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ 黑屋 走怪奇風的黑色寺廟，但其實比較像座博物館，展有許多新奇的藝術品。 วัดร่องเสือเต้น 藍廟 巨大的全白佛像座落在擁有全手工壁畫的藍底寺廟內，寺廟建築是以藍金做為搭配，四周還有特色水晶球。

泰北清萊的三座特色寺廟是到訪泰國的必去之處（按圖放大看清！）

體驗十：一起搜集世界遺產

泰國擁有豐富的歷史遺跡，也因為尊重皇族，古王朝的遺址都保存得宜，是大家訪泰必看的重點之一，其中甚至還有兩座被聯合國教科文組織列為文化世界遺產，這次旅遊咖要推薦給各位的景點。

素可泰遺跡

象徵泰國王朝起源的素可泰遺跡是第一個泰國王朝的首都，素可泰在泰文意為「幸福的曙光」，素可泰王朝更是造就今日的泰國文化的重要功臣。古遺跡距離清邁大約300公里，園內有護城河和20多座寺廟建築，旅遊咖相信各位看著這些從13世紀屹立至今的藝術，心中肯定多少會有些感悟，且不難想像這維持了200多年王朝過去的輝煌。

素可泰遺跡是第一個泰國王朝的首都，園內保留著200多年前的王朝建築（按圖放大）↓↓

+ 2

大城古都

大城為接續秦可泰的第二王朝，當時是藝術文化都達到頂峰的時候，因此遺跡內除了壯麗的古皇宮建築之外，還有許多令人眼睛為之一亮的石佛像雕刻。古都裡有個被譽為泰國七大奇景之一的樹中佛，這個位在瑪哈塔寺的佛像被大樹的樹根團團包圍，只露出一張慈祥的臉，如果想和祂拍照，記得要蹲下，避免高於佛像喔。

第二王朝的大城見證著泰國藝術文化達到頂峰，遺跡內有珍貴的石佛像雕刻（按圖放大）↓↓

去泰國旅遊太多好吃美食和好玩景點，哪是一篇文章就能說盡的呢？但以上這些是真的不做就很有可能後悔的，所以大家趕緊動起來安排行程囉～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「泰國旅遊｜豐富的泰式風情～到泰國玩一定不能錯過的10大泰國體驗！」。】

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