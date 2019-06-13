【深圳飲食情報】「奈雪の茶」酒吧　女生必試香水瓶裝蜜桃雞尾酒

「奈雪の茶」是港人到深圳必飲的茶飲之一，鬆軟的麵包亦非常具人氣。 最近奈雪の茶於深圳開設酒吧，就在它的茶飲店隔壁，讓客人在白天可以喝飲料，到了晚上就喝酒閒聊。

奈雪の茶於深圳開設酒吧名為「Bla Bla Bar」，就像女生聚在一起談天說地般，你一言我一語的說個不停。裝潢風格簡約，bar枱後面是放滿酒的牆，粉紅色的背景配上寫著店名的紅色霓虹燈，非常適合拍照。

裝潢風格簡約，bar枱後面是放滿酒的牆，桌椅非常精緻，有別於傳統酒吧的感覺。（圖片來源：Weibo @ 奈雪的茶Nayuki）

新店開張不久，已經吸引大批女生前往打卡，當中的三款香水雞尾酒人氣最高，香水瓶的包裝非常精美，味道亦非常不錯！

奈雪の茶酒吧的三大人氣雞尾酒。（圖片來源：Weibo @ 奈雪的茶Nayuki）

【第3位】大帝

以Hermes男士香水作為靈感，將櫻桃酒和來自墨西哥的梅斯卡爾、蘇格蘭煙熏威士忌混合製成。綜合《小紅書》上用家意見，由於梅斯卡爾和威士忌酒精濃度較高，口感較為濃烈，比較適合男生。

「大帝」的酒精濃度較高，約100港元。（圖片來源：小紅書 @ 小泡芙Eva）

【第2位 】摯愛

以Armani香水為靈感，將黑醋栗和士多啤梨混合玫瑰和茉莉花香，更含有士多啤梨蓉，鮮紅的顏色非常冷艷奪目。據曾經飲過的女生於網上評價，指味道酸酸甜甜，令人不自覺一口接一口，特別適合女生。

「摯愛」混合了黑醋栗、士多啤梨、玫瑰和茉莉花香，酸酸甜甜，特別適合女生，約66港元。（圖片來源：小紅書 @ 6unica_摯愛）

【第1位】邂逅

這款靈感取自Chanel香水的雞尾酒，在《小紅書》上最受女生歡迎，因為它以蜜桃玫瑰花茶為基礎，混合少量伏特加和白葡萄酒，味道清甜，完全沒有刺激的酒精味，非常推薦給酒量一般或只想淺呷的女生。

「邂逅」味道清甜，完全沒有刺激的酒精味，最受女生歡迎，約55港元。（圖片來源：小紅書 @ lonar）

如果是一杯即醉或是酒精敏感的朋友，可以試試無酒精含量的「啤氣茶」。啤酒瓶的包裝裡面是金觀音混合蘇打水，營造啤酒的口感，非常清爽。

「啤氣茶」裡面是金觀音混合蘇打水，不含酒精的同時營造啤酒的口感。（圖片來源：小紅書 @ xinyu）