【深圳美食】百變小櫻雪糕、厚切紫薯鬆餅　壹方城IG系Cafe有得食

紅遍日本的百變小櫻雪糕，竟藏在寶安的一家小店Uptown House裡，另外還有4種招牌鬆餅。顏值飲品×實力主食，讓來的吃貨都不想走了！ ＊下文食品以內地品名為準，收費以人民幣為單位

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本期推薦：百變小櫻雪糕、芝士茶、紫薯bb厚鬆餅、巧克力鬆餅

適合這樣的你：甜品控、二次元萌妹

1. 「百變小櫻」雪糕駕到深圳！

Hit爆日本、台灣的百變小櫻雪糕，深圳都有得食！啊啊啊啊啊靚到少女心爆棚，還慳了一張機票錢。邊行邊食，回頭率高達200%！這大概是小編在深圳見過最靚的雪糕了！雪糕上面的裝飾超級多，餅乾、彩虹糖、翻糖...雪糕很醇香，會比較快融化，所以記得問店員要一只小匙！

配上各種各樣的糖肯定會有一點點甜——但是，顏值即正義！還有美人魚、美少女戰士…都是當今的小網紅，簡直一秒戳爆小編的少女心！拿在手上，秒變小仙女，而它竟藏在寶安一家小店裡！

早前憑藉一波鬆餅在香蜜湖圈粉無數吃貨的「Uptown House」，現在悄悄地變身為灰藍色的小房子，藏在寶安壹方城裡（Forbidden'＠小紅書）

早前憑藉一波鬆餅在香蜜湖圈粉無數吃貨的「Uptown House」，現在悄悄地變身為灰藍色的小房子，藏在寶安壹方城裡！在這裡，可以一次性打卡IG最Hit的美食，堪稱深圳最全的網紅美食聚集地，再也不用為了打卡跑東跑西了！

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2. 鬆餅家族的4位成員

因為鬆餅全部都是即叫即做，從打發起泡到烘烤、溫度都必須嚴格控制在一定時間以內，所以只有耐心等待30分鐘才能吃到。紫薯BB厚鬆餅輕盈的海鹽奶油cream溫柔地包裹着厚厚的鬆餅之中，再擠上紫薯蓉，頂上是新鮮的藍莓粒，讓人捨不得切開！輕輕一挖，裡面真的好嫩，Q軟的感覺就像舌尖在雲朵上蹦跳。嬌貴的它，最好在10分鐘內消滅，不然會影響口感呢。

流心蛋鬆餅是由原味奶油加上芒果Yogurt、朱古力蛋殼做成的蛋蛋厚鬆餅，真的超超超萌！那麼可愛，怎麼捨得不吃它呢？軟綿綿的口感讓鬆餅的空氣感直線上升，像是給舌頭做了一場spa！4層鬆餅塔是店裡當之無愧的顏王。四片薄鬆餅，中間夾着新鮮士多啤梨和忌廉，再配以朱古力醬、楓糖漿，靚到不忍落口！嬌滴滴的士多啤梨、酥軟的鬆餅，餘味帶有可可粉的淡淡苦濃香，讓人回味無窮。

芒芒莓果鬆餅一上場就擊中了小編！傳統的薄片鬆餅，中間夾着各種水果，再點綴一支甜筒雪糕，充滿的夏日風情。鬆餅配着雪糕吃，再加上不同莓果，酸甜平衡的搭配讓嘴巴最後一道防線也失守了！吃完嘴巴裡只留下冰涼細膩，正！

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3. 實力派0差評下午茶

西班牙辣牛肉意粉端上桌還是熱辣辣的，每條意粉都很厚實，非常有咬口。入味的醬汁滲透到意粉裡，濃郁的芝士也不甘落後，再沾上點香草碎，別說了，食！

這份沙律最吸引小編的就是蘇格蘭炸蛋！柔滑的溏心蛋搭配香脆的肉殼，聽老闆說每顆蛋都是當天即做，需要花上2個小時才能做成。整份沙律口感多樣又能把食欲完全打開。粗暴的把油醋汁淋到沙律上，一口蔬菜一口蛋黃，超滿足！

4. KO網紅店の芝士茶

原以為甜品店的飲品都會比較遜色，沒想到這款芝士茶，第一口就讓小編驚豔了！醇香的奶蓋，還能嚼到新鮮的果肉，喝起來清爽又香甜，能KO掉不少網紅店的芝士茶。

星星芒芒是店裡翻牌率最高的一款，用新鮮的芒果＋Yogurt組合，酸酸甜甜的，灰常爽口。無添加、無色素，僅僅被芒果一招俘虜！氣泡芭樂光靠顏值就能上位，是店裡的新品。石榴+梳打水的奇妙結合，每一口都是夏天的味道，超適合少女心爆棚的朋友。店裡還有其他冷飲，總有一款是你的心頭愛，做飲品，她們也是認真的。

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來這兒的女生都捨不得離開

大理石圓檯、自帶濾鏡的IG灰藍系列、銀色高椅…每個細節都相當用心，簡單不庸俗，簡直是女生的高格調自拍聖地！陽光穿透玻璃窗的溫度剛剛好，悠閒的午後，和閨蜜一起享受安靜的下午茶，感受愉快愜意的生活腳步吧！

人均消費：70元 電話：13418666325 營業時間：10：00－22：00 地址：深圳市寶華路壹方中心負一樓B1-036號鋪 溫馨提示： 店裡的食物每天都是即點即做，所以人多的時候，需要耐心等待。 厚鬆餅每份需要等待大約30分鐘，建議在10分鐘內消滅完，不然會影響口感；某團上還能領8.8折代金券，省錢小妙招也別放過！

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