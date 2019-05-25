【深圳美食】喜茶、奈雪、台蓋…盤點內地7間顏值超高連鎖茶飲店

夏天一步步迫近，是時候來一杯凍飲涼快一下！話說深圳超多茶飲店，數量最多的應該是貢茶，滿街都是。不過今天不說貢茶，給大家介紹幾家在深圳最Hit的必試茶飲店！

1. 奈雪の茶

在深圳有很多分店，人氣都很旺，經常需要排很長的隊伍。店裡裝修很精緻，可以坐在店裡吃。除了各種飲品，還有非常受歡迎的歐式麵包，夜晚去都買不到。

+ 10 + 9 + 8

2. 喜茶HEEKCAA

喜茶的芝士奶蓋一定有很多人聽過。第一次喝，是小編在海岸城買的，排了好長的隊；第二次在海雅繽紛城居然不用排隊！喜茶的分店也有好幾家，能遇上不用排隊的情況也算是一種幸運吧！

+ 8 + 7 + 6

3. 台蓋

台蓋的榴槤奶蓋是他們招牌飲品，不吃榴槤的朋友，這裡的海鹽芝士奶蓋、繽紛水果茶、芒果奶蓋也都不錯。小編喝過後，果斷地拋棄了摯愛喜茶！

+ 7 + 6 + 5

4. 米芝蓮

裝修風格有一種濃濃的港式風情，店裡沒有座位。雖然面積小，但售賣的香港小吃款式很多。招牌絲襪奶茶非常具港味，雞蛋仔也基本是人人必點。菠蘿油、乳酪厚吐司、楊枝甘露、牛雜、車仔麵…都很有港式風味。

+ 10 + 9 + 8

5. 813芭依珊

有人說813是奶茶界的Hermes，價格不便宜，口味自然是名不虛傳。松子奶緹、奶緹普洱、厚奶緹紅、奶緹綠、茉香綠等等都很不錯。店裡的座位挺多的，可以坐着慢慢享受。

+ 2

6. Hello Kitty bubble

店面很小但裝修很萌的一家茶飲店，可愛的HelloKitty和它的朋友們吸引了很多過客，杯子上也是它的圖案。喝過兩次，話梅綠茶相對便宜，而且也好喝，沙冰也OK，芝士奶蓋自然是沒有專業的喜茶好喝。

+ 5 + 4 + 3

7. VERONES維星

最火爆的要數紫薯鮮奶和抹茶鮮奶了，紫薯控和抹茶控的最愛，顏色很漂亮，味道也很好。店裡還有各種奶茶、奶蓋、水果茶。

維星（官方微博）

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