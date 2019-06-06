【深圳好去處】空中草原Shopping Mall開幕！9間必吃網紅美食合集

深圳南山的新商場「僑城坊．九方薈」日前正式開張，是深圳首家擁有「空中草原」的Shopping Mall，於5月31日正式開業。2萬平方米的立體式生態體驗空間、超過3000平方米的空中草地，讓遊人可以於屋頂上漫步，草地下購物——抬頭欣賞宏偉壯觀的樓宇，低頭享受不完的美食。

深圳首個綠地環繞的Shopping Mall

超過3000平方米的草地，環形覆蓋了整個商場周圍。下午可以和好友野餐、晚上和愛人一邊吃着燭光晚餐，一邊數着星星。這個矗立在眾多樓宇裡的綠野仙蹤，可以讓你躺在草坪上望着天空、望着城市雄偉的建築物，感覺深圳就在自己腳下。商場內的讀書角佈滿了文藝的擺設，逛累了可以逗逗小鳥，在楓葉樓梯上休息片刻。顏值超高的商場，最適合與閨蜜度過週末，拍一輯綠意清新的寫真！

+ 4 + 3 + 2

僑城坊美食攻略——網紅店

1. 本來生活館

一進門就被blingbling的墜簾閃到了眼睛，仿佛看到了滿天繁星，但穿過簾子才發現，裡面的每一處都超靚。點一份店內主打的甜點「BABA」，配一杯精品咖啡、聽着音樂，就是愜意的一天。

推薦：BABA、傾心、依索比亞瑰夏村

地址：僑城坊九方薈AL101

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2. Wagas

Wagas是成立於1999年的老品牌，當季新品「熱情椰碗藍海」，以香蕉、椰子水、藍莓多種水果搭配螺旋藻蛋白粉，如同夏日的海風，清爽、舒適。

推薦：熱情椰碗系列、煎牛肉能量BOWL、沃歌斯甄選套餐

地址：僑城坊九方薈BL102

3. 小摘堂茶

超級水果茶料足、口感豐富濃郁，奇異果小麥草，以奇異果和小麥草、綠茶、奶蓋搭配，今年夏天解暑就它了！

推薦：奇異小麥草、青蛙撞奶、焰遇、吃超級水果茶

地址：僑城坊九方薈AL102-2

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4. Barista Pro

Barista Pro意為專業的咖啡師，專注精品咖啡，採用的咖啡豆來自Barista Pro自己的工廠，讓每一杯手沖咖啡都充滿儀式感。主打的branch系列， 慵懶的班尼迪蛋，切開糖心蛋，讓味蕾在煙熏三文魚、煙肉和法式麵包上來回游走。

推薦餐食：手沖咖啡、班尼迪蛋、加拿大AAA去骨小牛排

地址：僑城坊九方薈AL102-2

5. 辣莊

被評為「十大特色主題火鍋」的辣莊，深圳的第2間分店終於開張。不僅有老闆包貝爾的明星光環效應，內地網民也好評如潮！勁爆牛肉讓你知道什麼是重慶辣、極品嫩牛肉聽到就流口水！辣莊還貼心的為不吃辣的朋友準備了專屬廣東地區的鴛鴦鍋，吃完後滴墨的步驟，防止二次用油，就是這麼有排面！

推薦：極品嫩牛肉、雪花阿肥牛滿天星、大片毛肚

地址：僑城坊九方薈AL201

6. 天怡興

餃子是北方人的靈魂所在，天怡興是正宗百年老字號，始於1893年，前身是吉林府「董家飯鋪」，圓籠蒸餃更是備受喜愛。原汁原味的東北餃子皮薄餡多，再配上一碗餃子湯，就是完美的一天。

推薦：海味三鮮蒸餃、傳統招牌蒸餃、醬香棒骨、醬牛肉

地址：僑城坊九方薈BL206

僑城坊美食攻略——大份夾抵食中菜正餐

1. 飯聚私廚

飯聚私廚從小巷子裡做出了大名堂，終於在深圳開了第二家分店。店面全新升級，傳承南番順的粵菜精髓。主打的15年陳皮蒸大筍殼，用稀有的15年新會陳皮清蒸筍殼魚，魚肉清脆、甘甜。

推薦：15年陳皮蒸大筍殼、泉悅招牌棟企雞、原盅老爺子燉走地雞、話梅汁風乾小番茄

地址：僑城坊九方薈AL205-AL206

2. 野 · 湖南

在承襲傳統湘菜的基礎上和創新湘菜理念相融合，從古樸的大門踏進便是占地1000平方米的野．湖南。招牌古法燒甲魚，精選「甲魚之鄉」常德漢壽的甲魚，湘菜泰斗精心研究並改良，讓每道菜都有沉甸甸的儀式感。

推薦：古法燒甲魚、茶油生爆土雞、茶魚蒸洞庭大白刁

地址：僑城坊九方薈BL209-BL313

3. 海苑酒家

從斯里蘭卡空運、每隻兩斤以上的生猛大青蟹，搭配秘制黑胡椒、扒開大頭蝦滿滿的蝦頭膏保准讓你垂涎欲滴、用龍蝦熬制過的海鮮湯，誰還頂得住？

推薦：脆皮安格斯牛肩、白胡椒焗大頭蝦、招牌黑胡椒東南亞大青蟹、海鮮湯過橋大連鮑

地址：僑城坊九方薈AL301

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