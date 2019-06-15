【東京麻布十番】隱世美食天堂︰正宗鯛魚燒、打卡必備粉紅冬甩！

位於東京港區的麻布十番，說不上是有名的觀光地區，加上位於六本木旁，總是給人一種貴婦太太才會到訪高級地區感。然而，第一次到訪後，沒想到這裏有很多價廉物美的美食，非常適合來場半天遊，現在就來為你介紹一些必吃的地方囉！

1. 高級吐司店乃が美（Nogami）

高級吐司店乃が美（Nogami）門口排隊是常態。﹙窩日本提供﹚

日本現在掀起高級吐司熱潮，而這次要介紹的乃が美也不遑多讓，2年連續成為日本人最多yahoo搜索量的食物品牌，在當地人間十分有名！

乃が美來自大阪，現在於日本很多地方都有分店，而東京都內就只有麻布十番這家！它就在車站5A出口數分鐘路程，整天都在排隊，星期六的中午來到有大約20人左右，不過因為它是外帶店，所以只排了約15分鐘很快就能買到。但可惜的是，才開店了兩個多小時Half Size（一斤）的吐司已經買完，只剩下二斤的吐司。雖然吐司可以放室溫4天，而且好吃到讓人停不下來，如果還是怕一個人吃不完的話就要早點來買了！

這裏的吐司只有一種，麵包用上來自加拿大的高級麵粉、蜂蜜等食材，而且不加入雞蛋。雖然店家的傳單說放一天會更好吃，但我買的當天就忍不著了（笑）。這是我第一次吃高級吐司，沒想到白麵包竟可這麼好吃，不烤不沾任何東西，麵包本來的味道已很好。吐司鬆軟卻帶彈力，不會像便宜的那些放進口中變得濕答答黏著牙齒，加上吐司邊非常薄，每一口都十分美味！我感覺吃過高級貨以後就回不了頭，如果你還沒吃過一定要試試，絕對會改變你對吐司麵包的看法！

地址：東京都港区麻布十番1-9-7 麻布KFビル１F 店名：乃が美 麻布十番店 交通簡介：麻布十番駅出口(5a)徒歩0分 營業時間：11:00～18:00 定休日：星期二 官網：http://nogaminopan.com/shop/azabu/

2. 總本店浪花家元祖鯛魚燒

東京有三大鯛魚燒店，其中一家便是浪花家鯛魚燒！它已有100多年歷史，是鯛魚燒的創始店家，至今仍受到當地人喜愛。這裏可以在店內吃或是外帶，不過店內享用需要最少每人點一個鯛魚燒與飲料。這次我選擇外帶，因為剛好都沒現貨，店員讓我留下名字，20分鐘後再回來領取。

20分鐘後，熱烘烘的鯛魚燒就到手了！一開始看到它的邊緣烤得焦黑，我還取笑了一下，可是吃了一口就對它甘拜下風了！跟平時吃到的鯛魚燒那軟軟的外皮不同，它就像是把薄薄的脆皮夾著滿滿的紅豆蓉，有著外脆內軟的口感！

而且紅豆蓉從魚頭到魚尾都有，據說那是把北海道十勝產的紅豆煮了8小時而上製成，不甜又能吃到整顆紅豆的質感，就連我這個本來不太吃紅豆的人都感到很好吃！一個鯛魚燒只要180日幣的良心價格，等20分鐘也絕對要吃！

地址：東京都港区麻布十番1-8-14 店名：浪花家総本店 交通簡介：東京メトロ南北線 麻布十番駅4番出口 徒歩3分 營業時間：10:00～19:00 定休日：星期二及每月第三個星期三 官網：無

3. JIMOTOYA甜蝦湯頭拉麵

說到甜蝦湯頭拉麵，大家可能想到北海道的一幻，但原來在麻布十番就有一家隱藏版！這是我看日本綜藝節目《交給嵐吧》所知道的店，看到大野智吃得津津有味就忍不住去一嚐。

來源自日本電視節目《交給嵐吧》﹙窩日本提供﹚

麻布十番的JIMOTOYA雖然是來自北海道的拉麵店「海老麵總本家 地元家」，也用上來自北海道的食材，但其實是一家餐廳酒吧，所以有著時尚的裝潢，憑店面完全看不出它在賣拉麵。如果只想品嚐拉麵的話，請在週末午餐時段到訪，不然晚餐可能會花費你不少。

這裏主要提供4款口味的甜蝦湯頭拉麵，分別是鹽、味噌、醬油及咖哩。這次我跟朋友點鹽及味噌口味，兩碗拉麵外表看上去都是鮮艷的橙紅色，那是因為一碗拉麵的湯頭就用上了40隻甜蝦熬煮而成，所以有著濃郁的蝦味。個人覺得鹽味的湯頭更能吃到甜蝦味道，而味噌卻使甜蝦味道提升，各有特色。至於麵條偏硬一點，而且配料只有一些菜及半顆蛋，所以即使是女生的我也覺得只是剛飽，不過因為麻布十番很多美食，在這裏吃個午餐，再去吃小吃就剛剛好！

地址：東京都港区麻布十番1-3-8 FPLAZA 1F 店名：JIMOTOYA 交通簡介：都営地下鉄大江戸線・東京メトロ南北線 麻布十番駅 7番出口 徒歩1分 營業時間：星期一至五 18:00〜27:00 星期六、日、假日 11:30～15:00, 17:00〜23:00 定休日：無 官網：http://jimotoya.tokyo/

4.DUMBO DOUGHNUTS AND COFFEE 甜甜圈店

在日本女生的Instagram上常常看到這家甜甜圈店的照片，就連東京Metro都把它放在廣告中的超強網紅店！超級小的店面，只有8個吧台位子，我去的時候還在驚訝怎麼沒人，結果馬上就被坐滿了，原來是我時機剛好太幸運而已，很多人找不到位置就只好外帶了！

一進去就被那個色彩繽紛的甜甜圈櫃子吸引到，這裏的甜甜圈真的超級大個，應該是一般的兩倍左右。而且口味很多樣，除了基本的糖霜或玉桂砂糖，還有百香果、薄荷巧克力、芝士蛋糕，最受歡迎的是Framboise，因為粉紅色實在太好拍了！

這次我跟朋友點了Framboise及Cinnamon Sugar，教大家一個拍照技巧就是多點一杯飲料，然後把甜甜圈放在杯子上拍。雖然我旁邊的男性朋友很不理解，但日本女生都是這樣拍的(笑)，你還可以借用桌子上的小道具，一張終極打卡照就完成了~

至於甜甜圈的味道，其實我在點Framboise時預想會甜到不行，但沒想到蔓越莓口味的糖霜帶點酸味，反而比較清爽，容易入口。而麵包口感札實，能吃到麵包的質感，但也不會太硬，所以吃完以後真的覺得很飽（因為我是吃完了以上介紹的3款美食再去XD）。而怕膩的人建議點一杯咖啡，他們用的咖啡豆都是來自京都那家有名的%Arabrica Coffee，個人覺得很不錯。

地址：東京都港区麻布十番2-17-6 1F 店名：DUMBO Doughnuts and Coffee 交通簡介：東京メトロ南北線 ／ 麻布十番駅(出入口1) 徒歩2分 營業時間：09:00〜19:00 定休日：無 官網：http://www.dumbodc.com/

同場加映：拜訪十番稲荷神社買青蛙御守及神籤

看完這麼多美食推薦，那麻布十番還有沒有其他可以逛的？除了各式各樣的和菓子店讓你可以買伴手禮，這裡還有一家小小的神社──十番稲荷神社。你可以爬上這道樓梯去參拜，還可以買到很可愛的青蛙御守及神籤。

先來介紹為什麼這裡跟青蛙有關連。傳說古時這附近發生一場很大的火災，最後由一隻很大的青蛙，從口中噴水把火救熄，因此這座神社就供奉著青蛙先生(カエルさん)，你可以在樓梯的旁邊找到一尊很大的青蛙像。

十番稲荷神社﹙窩日本提供﹚

另外，青蛙日語カエル跟歸還的日語返る同音，所以這裏也適合求復緣，也就是跟前任復合、或是金錢歸來、年輕歸來等各種利益。這裏販售各式各樣的青蛙御守，木製、金色的，有著不同意思。而我買了這個500日幣的青蛙神籤，陶器的小青蛙中有一張籤文，非常可愛，適合用來收藏。

最後別忘了拜拜樓梯旁的港七福神寶船，東京港區有七所神社分別供奉著不同的福神，而這裏就可找到寶船。有興趣的話，你可以到訪惠比壽、六本木、東京鐵塔旁的芝公園，一邊觀光一邊進行七福神巡禮。

怎麼樣？麻布十番比想像中好逛吧？這裏的街道瀰漫著寧靜、懷舊的氛圍，來這裏嚐遍美食，再慢慢散步到六本木去，會讓你有個美好的下午~

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