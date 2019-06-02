東京近郊3大夢幻薰衣草花田　超就腳！最快1小時抵達

步入夏季，又是賞花的好時節，日本花季浪接浪，繼櫻花、繡球花後，夏季花海還有薰衣草！可別以為只有北海道富良野才可欣賞到薰衣草，踏入6月上旬，其實東京近郊都有薰衣草壯觀花田，從市中心出發，最快1小時抵達，花癡們快點預備出發！

【1】日本最大薰衣草園！池袋出發1小時抵

由池袋出發約1小時車程的埼玉縣「千年之苑薰衣草園」是今年最新景點，佔地10.5萬平方公尺的薰衣草田，就種了5萬棵薰衣草，連綿不絕的紫色花海，壯觀程度足以媲美北海道富良野觀光農園！園區會於6月8日至7月7日舉行薰衣草祭，現場設採摘薰衣草及薰衣草手藝教室，可以將薰衣草製成美麗花束，亦可以購買由薰衣草提煉的不同產品，相信會成為熱門打卡景點。

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薰衣草田佔地10.5萬平方公尺。（圖片來源：嵐山町観光協会）

地址：埼玉縣比企郡嵐山町大字鎌形2326 日期：6月8日至7月7日 費用：500日圓 網址：https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival

【2】遠眺富士山

自從JR東日本於3月最新推出特快列車「富士回遊」，旅客可以從新宿直達河口湖，行車時間只需1小時52分鐘（乘車方法按此），為大家提供多一個理由到河口湖朝聖！每逢夏季，河口湖的大石公園都爆逼人，皆因大家都為了薰衣草及富士山！每年6月中旬、為期一個月花期的薰衣草開始綻放，加上遠眺更會看到富士山，都是河口湖夏季的必賞靚景！花季期間更會舉行河口湖香草節，有不同小吃攤販擺檔，香草節範圍還包括距離大石公園10分鐘車程的八木崎公園，同樣擁有大規模薰衣草田，自駕遊的朋友絕對不能錯過。

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夕陽時分的富士山本就非常浪漫，加上紫色薰衣草，美不勝收。（圖片來源：富士河口湖観光情報 ）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石2525-11 日期：6月14～7月15日 費用：免費 網址：http://www.fujisan.ne.jp.t.aca.hp.transer.com/event/info.php?no=672 富士急河口湖周遊巴士：http://bus-tw.fujikyu.co.jp/pdf/heritagetour/20190401/routemap_retro_omni.pdf

【3】親子賞花採果一日遊

由東京站乘新幹線出發約需2.5小時的由玉原薰衣草園，不少人會一早出發，到草園來個一日遊！園區會於6月29日至8月25日開放予公眾賞花，園內的薰衣草共有較早開的深紫色、紫紅色及最晚開花的格羅索品種，大家可以在高1,350米的展望台一睹粉紫色夢幻花海！除了薰衣草，園方於暑假亦有不同花卉盛放，7月有金針花；8月則有繡球花田。

雖然草園距離東京都較「千年之苑薰衣草園」遠，但草園設備更豐富，園內設纜車、滑水道、餐廳等，自駕遊人士更可以到10分鐘車程的自助果園採摘水果及到訪「天然紀念物及名勝」的著名瀑布吹割瀑布。

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玉原薰衣草園會於6月29日至8月25日開放予公眾賞花。（圖片來源：玉原薰衣草園）

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