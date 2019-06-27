盤點吃貨必遊十大美食國家地區　香港、日本、越南、韓國都有份！

CNN曾經舉辦了全球10大美食地點票選，而台灣以8242票拿下冠軍的稱號，身為美食王國的國民們，想必對美食旅遊絕對有一定的要求水準。每到一個國家最基本必須安排的，除了景點、交通，味覺體驗可少不了，以下為大家列出10大適合美食旅遊的國家地區，準備好讓你的味蕾被征服吧！

1. 香港

美食在香港一直以來都有相當的名氣，大家耳熟能詳的大排檔、老字號茶餐廳、點心，小小的香港便聚集了上千家各具特色的飲茶，每次安排去香港的行程，最煩惱的不是要去哪，而是要吃什麼？因為好吃的美食真的多到吃不完，從基本款叉燒飯、牛腩飯、撈丁、公仔麵，點心類的叉燒包、燒賣、腸粉，再到甜點類的冰火菠蘿油、雞蛋仔等，不只同樣在華人圈的我們愛不釋「口」，連老外都被香港的美食文化深深吸引，只能說來玩幾天，就胖幾公斤啦！

2. 新加坡

由於新加坡的地理位置，位在中亞交通的樞紐中心，來來往往的來自不同國家的人們，使得新加坡像是個小熔爐聚集了各方文化，也造就了他們在飲食文化上的豐富樣貌，除了可以在這裏品嚐到新加坡傳統的佳餚，如肉骨茶、叻沙等，更有來自中國的海南雞飯、馬來西亞的囉惹和沙嗲、印度的烤餅配拉茶等東南亞美食，多元化的融合更發產出新加坡獨特的異國風味。四季如春的氣候短距離的航程，一年四季都吸引了許多遊客，今年也準備去大吃一頓吧！

3. 越南

越南美食近幾年在台灣慢慢展露頭角，越南河粉一家一家的開，但越南美食可不僅僅只有河粉，因過去曾被法國殖民的文化，更讓越南發展出獨特的「越式法國風」，越南法國麵包便是很好的代表，把法國麵包對半剖開，內餡放上火腿、小黃瓜、青木瓜、香菜和蛋黃醬等各式醬料，當然也少不了越南傳統美食如炸春捲、生春捲、越南煎餅和國民飲品蛋咖啡等，從餐廳到路邊小吃，個個讓你停不下口，重點是物價便宜的越南，吃什麼都便宜又大碗！讓你毫無壓力的征服越南美食。

4. 日本

對愛旅行的饕客來說，日本絕對是最難征服，卻最想征服的美食一級戰地，光是一座城市的必吃美食，都可以寫上好幾篇「必吃」文章，日本美食強大的魅力，即使身處在台灣也免不了在一天當中吃了一餐「日式料理」，從隨手可得的御飯糰、關東煮，到拉麵、丼飯、咖哩飯，日本美食文化都漸漸在日常中深了根，更別說到日本玩，餐餐要吃什麼都排得一個頭兩個大，因為想吃又真的很好吃太多了啦！壽司、石頭火鍋、炸牛排、天婦羅、壽喜燒…別說了馬上出發先吃一波。

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+ 11 + 10 + 9

看完以上介紹是不是肚子都餓了，其實想在台灣、香港吃個各國料理並不難，但真的要吃到很道地的，不得不說還是要親自飛一趟才知道，而想要充分了解一個國家，除了把美景盡收眼底，體驗地道的飲食文化，也可以看出一個國家的發展歷史和生活習慣。饕客們快把口水擦乾，馬上出發來趟美食旅遊吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於吃貨最愛美食旅遊！讓你嘴巴吃到痠、肚子飽到撐的10大美食旅遊國家】