【海島旅遊】10大絕美海島盤點、防曬攻略　計劃蜜月度假前必睇！

不想跟團感受人文風景，也不想體驗自由行的辛勞與豐碩，那就到海島度假吧！ 海島的風景總是讓人看的心癢癢，恨不得馬上飛到當地體驗沙灘、陽光、比基尼～一年四季都適合旅遊的海島 ，還能夠從事各式各樣的海上活動，如潛水、賞鯨鯊、玩帆船、看珊瑚等，全球到底有哪些絕美海島可以去呢？旅遊咖帶你去睇睇！（文末附防曬攻略）

點擊下圖看清不同海島最佳旅遊季節！

1. 關島

屬於美國的關島，是位於太平洋上熱帶地區的海島，一年四季氣候都相當炎熱，陽光充足，適合度假旅行。在關島，到處都可以看到椰子樹、感受輕柔的海風、觸感細緻的沙灘和豐富多采的海底生物，關島迷人的景緻不僅吸引全球各地觀光客前去度假，也有許多新人專門到關島舉行浪漫婚禮，是個讓人不自覺慢下腳步的好地方呢～

旅遊季節：前面提到過，關島全年氣候炎熱，也被稱為夏之島，主要分為旱季和雨季，旱季為11月－次年5月，雨季為6月－10月；也因此想到關島旅遊，最好選擇3月－6月，涼爽的氣候且沒有颱風，是非常棒的時機唷！

2. 帛琉

帛琉Palau是個很美麗的地方，不誇張真的是隨便拍隨便都美麗，這裏的空氣很乾淨、水質清澈，連居民都很友善，不太需要擔心安全問題，是個幸福指數很高的世外桃源，簡直是天堂！帛琉的洛克群島（Rock Islands）在2012年被選為世界文化與自然綜合遺產，自然生態和歷史文化都備受關注。帛琉是熱帶海洋型氣候的國家，陽光很強，所以防曬油和防曬衣不可少，也很容易下陣雨，所以記得一定要帶傘或是輕便雨衣，如果容易暈船的人也記得要帶暈船藥唷。

旅遊季節：帛琉日夜溫差近10度，建議穿短袖帶薄外套，11月到3月容易受到東北季風影響屬於乾季，6月到10月容易受到西南氣流影響屬於雨季，最後，3月到6月比較不會受到氣候影響，是帛琉的乾季，如果想去帛琉，強烈推薦這個時間，同時也是淡季，價格比較便宜唷！

3. 長灘島

相信只要提到海島旅行，許多人腦袋中都會浮現長灘島，長灘島是位於菲律賓排行第六大的Panay西北部海域，形狀狹小有如骨骼的長灘島，長度僅約7公里，中部最窄的地方，寬約1公里。不過讓長灘島成為熱門的度假勝地，是從南延伸到北、大片珊瑚礁磨碎後行程修長細膩的白沙灘，長灘島沙質潔白細柔，讓人歎為觀止，多次被雜誌評選為世界最美的沙灘之一。

旅遊季節：長灘島一年四季都可以進行水上活動，但會依照風向有所調整，12月、1－5月乾季吹東風，西部白色沙灘此時背風、風平浪靜；6－11月雨季當西南季風來臨，比較適合去東部沙灘。

緊急環境問題：長灘島一直都是相當知名的度假勝地，但近年因為過度開發，延伸許多環境問題，如將未經處理的廢水排放到大海，菲律賓政府有打算要封閉長灘島長達一年來改善環境，預計會切斷島上水源，禁止旅遊活動，來進行排水改善及清理工程，不僅造成業者哀聲四起，許多觀光客也相當緊張；不過近期經過菲律賓政府討論後，將封閉期限縮短至半年（預計自2018/04/26起至10月26日）。雖然現在已經開放了，但限制每天最多只能接待1萬9000名觀光客，且為了永續觀光，觀光客也禁止在沙灘上抽煙喝酒，大家前往長灘島旅遊的時候，務必扮演最佳旅人的角色，讓美麗的風景在地球上能夠生生不息唷～

4. 宿霧

菲律賓宿霧屬於海島，早在宿霧成為西方通往東方的閘道前，早已是亞洲商人的通商口。宿霧有著特有的海水、山谷與山脈地理位置，附近166個島嶼都被清澈的海水所環繞，且擁有乾淨觸感舒適的沙灘，這裏的海洋生態相當豐富，是潛水的好選擇。為菲律賓第二大城，是末獅耶地區的政治、經濟、教育與文化中心；這裏的住宿選擇很廣，從最奢華的度假中心到平價旅館的住宿通通都找得到，購物中心、娛樂會堂、賭場與高爾夫球場等娛樂設施，在這裡能滿足不同旅客的旅遊需求。鄰近的薄荷島（Bohol Island）、漁夫島（Caohagan）也很推薦，大家可以來趟宿霧跳島之旅。

旅遊季節：宿霧屬於熱帶海洋性氣候，全年四季如夏，只有乾季、雨季。每年的12月至次年5月氣候比較乾燥，溫度高達37℃，6月至11月是雨季，會有颱風造訪，也要小心午後雷陣雨，氣溫約24℃至30℃，較為涼快。

5. 沙巴

接下來要介紹的海島是馬來西亞的沙巴，沙巴被譽為風下之鄉，除了首都亞庇外，多數土地仍舊保持原始森林風貌，沙巴有豐富的族群文化，其中當地最盛大的節慶豐收節 （Ka’amatan），就是沙巴最大原住民族群卡達山杜順族為慶祝豐收，向米神奉獻祈禱的慶典。沙巴被列為全球野生動物保護區，京那峇魯國家公園 （Kinabalu National Park）更為馬來西亞第一個世界遺產的所在地，有許多奇花異草，相當推薦給熱愛挑戰極限的登山客；除此外，還可以到海龜島公園、紅毛猩猩保護中心等地與野生動物接觸，最後，強力推薦大家可以去看丹絨亞路海灘夕陽，是世界最美日落前三名！此生一定要去被美哭一回～

旅遊季節：沙巴蠻特別的，沙巴由於靠近赤道，屬於熱帶雨林海洋性氣候，四季變化不明顯，溫差也很小，平均氣溫約攝氏20℃左右，四季都很適合前往。

6. 峇里島

隸屬於印尼的峇里島，是印尼17654個眾多島嶼中最耀眼的一個島，北部有一火山帶貫穿東西，最高的火山為阿貢火山，有著「最雄偉的山」的美譽，還有阿邦火山、巴都卡烏火山等，這些火山目前仍在沈睡中，但時不時會發出轟隆隆的鼾聲，山頂冒著縷縷白煙，是相當難得的奇觀，島民對阿貢火山相當尊敬，認為那是最靠近天堂的地方。

峇里島是個集結陽光、沙灘、文化傳統、天然景致、夜蒲狂歡、水療推拿於一身的度假勝地，陽光海灘派的朋友們可以乘坐船出島，潛水、浮潛都很推薦，或是在海上衝浪、享受日光浴；其他時間也建議大家可以參觀個神廟宇博物館，了解當地宗教對居民的影響，還可以拜訪當地活火山。入夜後就留在庫塔（Kuta）區狂歡吧！這裏有許多夜店和酒吧，絕對讓你嗨到滿意～

旅遊季節：峇里島終年夏天，為熱帶海島型氣候，因此氣候類型全年只分為旱季（每年4月到10月）和雨季（每年11月到次年3月）。

7. 琉球沖繩、石垣島

沖繩是指以以沖繩群島為中心的151個島嶼，其中約40個島嶼有人居住，這裡擁有美麗的島嶼、珊瑚礁和沙灘，也被譽為度假和潛水的聖地，沖繩分為本島北部、本島中部、本島南部及島嶼區，每區都有不同的景色與文化；到沖繩最棒的就是拜訪各大小島嶼，開車或是騎腳踏車就可以輕鬆環島，人氣比較高的是宮古島還有石垣島，宮古島上一定要去看砂山海灘上的拱形岩石，石垣島則是不要錯過石垣公設市場，還有各式鄉土料理。

+ 2

旅遊季節：全年氣溫平均23℃，冬天也有20℃左右。雨季在4月～6月之間，7月至9月通常受西太平洋副高壓脊影響而晴朗炎熱，8月至10則是颱風比較多的月份。

8. 蘇梅島

泰國蘇梅島是泰國第三大島，隸屬素叻他尼府，大小與馬來西亞的檳城相當，蘇梅島是個逍遙自在的度假景點，到處都可以看到閃閃發亮的白沙灘、清澈溫暖的大海，能夠盡情的享受陽光、沙灘及藍天碧海，說世外桃源一點也不為過。

到蘇梅島適合安排3至4天的行程，除了美麗的海灘可以從事水上活動，也可以搭船前往附近島嶼，如龜島（Ko Tao） 、帕安島 （Ko Phangan）或安通國家海洋公園，往山區則可以騎大象、猴子表演等；其中人氣最高的潛水地點在龜島，海洋生態豐富，有梭魚、驢魚、玳瑁龜、有時還會出現溫和的鯨魚鯊，還可以欣賞柔軟優美的珊瑚。島上消費便宜，還有新鮮的海產和水果，難怪是網友們激推的海島度假選擇呀！

旅遊季節：蘇梅島的夏季是每年的2月至8月，也是最佳的旅遊季節，雨季集中於9-1月。

9. 布吉島

泰國除了蘇梅島之外，南部還有布吉島，是泰國最大的海島，被安達曼海水溫暖的環繞著，這裏有美麗的沙灘、奇形怪狀的小島、鐘乳石洞等天然景觀，海水清澈、生態豐富，更有「熱帶天堂」的美譽。另外，也有許多人稱布吉島是「泰國的珍珠」，由於普吉島因為5百年悠久歷史的錫礦生產，帶來充裕的財源收入，除了錫礦外，島上人民多種植橡膠、椰子、稻米和水果，也靠出海捕魚來維持生活。

旅遊季節：布吉島的旅遊旺季是11月到次年4月，此時天氣好、海水平靜，也比較少降雨；5月到10月則是旅遊淡季，多颱風、多降雨，尤其5月份非常不推薦，雖然此時遊客少，但是海水很髒，也沒有快艇可以搭乘，會玩得很不開心唷～

10. 巴拉望

菲律賓的巴拉望群島被譽為「最後的天堂處女地」，因為人口密度低，所以自然環境被保護得相當原始，這裏的風景美得讓人窒息，宛如人間仙境的巴拉望，超過56%被原始森林及紅樹林3.35%覆蓋，在1967年被指定為魚類、野生動物保護區；在巴拉望可以發現是介紹絕無僅有的物種，還有這裏知名的地下洞窟及河流，乘船深入長達8公里的公主港地下河流國家公園，兩側千奇百怪的鐘乳石造型讓人嘆為觀止，2007年被美國《Conde Nast Travel》 雜誌票選為「全亞洲最美的沙灘」，2011年《國家地理雜誌》評選為「全球20個最佳旅遊景點」之一！

旅遊季節：6月~9月為雨季，最佳探訪的季節為12月到隔年1、2月。

和小黑炭講拜拜！旅遊咖防曬小教室

食用海鮮要注意！

雖然海鮮是人間美味～（小編懂！真的！）但是海島地區氣溫高、日照強烈，海產相對來講也比較容易變質、不新鮮，因此大家在食用海產的時候要特別小心，乾淨程度、新鮮與否、是否煮熟都很重要，建議也可以搭配醋、薑或蒜等有殺菌效果的佐料，才不會導致身體不舒服而壞了美好的旅程。

勤勞補充水分

在海島除了會長時間曝曬陽光下，一天的活動量也不小，如果不勤勞補充水分，很容易中暑唷！如果真的中暑，切記到陰影下休息並補充水分，不要馬上衝進冷氣房！

準備合適的衣服和鞋子

雖然到海島就是要穿輕薄透氣的衣服，但也別忘了帶件薄長袖，機場及酒店往往冷氣都很強，且海邊氣候多變，需要的時候加件衣服才不會著涼。由於需要到處走走看看，建議帶一雙耐水又好走的平底鞋，再加一雙舒適可以玩水的拖鞋，有要潛水的話帶上自己的潛水鏡（當地品質較不一定），不過以上都只是建議，大家還是依照自己的行李空間、重量做評估囉！

因為陽光直射，加上海水折射，一不留神就會曬黑又曬傷，因此防曬超級重要！（圖片來源： mskiki_makeup@IG）

隨身的防水小袋

到海島旅行，隨時都準備好到海邊戲水，為了安全，建議準備防水的小袋子，可以放毛巾、換洗衣物、暈船藥、手機錢包等貴重物品，提醒大家隨身攜帶水，大太陽下隨時補充水分對身體比較好唷～

在對的時間和地點游泳

在戲水的時候，請注意不要在非游泳區內戲水，因為這些區域可能會有暗礁、漩流、水草，水情不穩定，千萬不要任意下水，以免發生意外。另外，也不要飯前飯後馬上下水玩，空腹血糖低，容易產生不舒服的狀況，也可能會消化不良，建議用餐前後和游泳運動間隔1小時比較恰當唷！

做好防曬~保護自己的肌膚

曬傷過的朋友們都知道，那簡直是煎熬！（小編懂！真的！）因為陽光直射，加上海水折射，一不留神就會曬黑又曬傷，因此防曬超級重要！防曬乳上的SPA是防曬傷，PA則是防曬黑及老化，固定時間補防曬乳才不會曬傷，提醒大家，盡可能選擇對海洋友善的防曬乳，才不會破壞海洋生態！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【全球十大絕美海島】夏天狂歡去～絕對讓你美哭的天堂假期！】