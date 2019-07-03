【東京住宿】行到新宿御苑僅5分鐘　公寓式酒店住進「日本的家」

東京的飯店許多都屬於寸土寸金的小型飯店，小小的空間裡放上一張床、衛浴、簡單的桌椅就完成了，有的甚至連行李箱全開整理的空間都不夠，住起來真的是渾身不對勁。沒關係！今天就來與大家分享一間全新的the MOTO飯店住宿體驗，不僅空間超級寬敞、每間房都附帶廚房、衛浴分離的空間設計，價錢設定也是非常平易近人喔~~

the MOTO在哪裡？

the MOTO飯店的最近車站為東京metro丸之內線的「新宿御苑前站」，若是從成田機場搭乘機場巴士到東京站，便可以直接轉乘丸之內線一線抵達，也可選擇從新宿一路悠閒地逛街前往，也不過走路十多分鐘的路程喔。

總結心得分享：

進房時「哇~~好寬敞」不禁脫口而出。每個房間都具備了客廳兼餐廳、廚房，並且衛浴分離的空間規劃，讓飯店充滿了「家」一般的溫暖。特別適合4-6人的家庭或朋友旅行。

平均一晚一個人只要4000-6000日幣，只比一般膠囊旅館稍貴一些，但空間及舒適度完全不同，價格非常佛心！

櫃檯人員有會說中文的職員，不用擔心語言不通，遇到狀況時也有人可以商量。

一層一戶的設計，不會被其他早出晚歸的房客打擾或是擔心打擾到隔壁房。

廚房一應俱全的設備，讓旅人們在超市看到美味、便宜的食材後不用再煩惱只能看不能吃！在飯店也能開一場小型、平價又美味的和牛火鍋派對！旅伴中有小朋友或吃素的人，也能夠輕易對應～

周邊環境幽靜卻又不失便利。超市、個性小餐館、高分拉麵店等都在徒步10分鐘距離之內（米芝蓮一星拉麵店「金色不如歸」也在這附近！！）

距離鬧區「新宿站」只有兩站距離，徒步前往也只要10多分鐘路程。而且離賞櫻勝地「新宿御苑」的大木戶門僅需3分鐘，與新宿門不同，這裡進場人潮少，不需要大排長龍人擠人，一入場便是賞櫻區。

交通：東京metro丸之內線「新宿御苑前站」2號出口徒步約5分鐘



▼▼按圖放大，看「the MOTO」酒店附近環境！▼▼

the MOTO

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兩房、一廳、一廚房、衛浴分離的空間有別於一般的飯店，大型房最多可以入住4-6人，很適合家庭旅遊或是三五好友旅行。

客廳兼飯廳

乾濕分離衛浴

洗手間

廚房

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睡房

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公用洗衣房

飯店周邊環境

飯店周邊最有名的就是「新宿御苑」賞櫻了，櫻花季前往時可以在飯店裏製作美味的野餐便當，帶到新宿御苑裡跟日本人一樣的欣賞美麗的櫻花！

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2017 tabelog tokyo 拉麵百名店之一的「麺や庄のgotsubo」，其店長是位女性在日本可以說是非常少見，秉持「吃得到蔬菜的沾麵」的概念，選用日本各地當季的蔬菜，提供給客人清爽的拉麵與沾麵，拉麵湯頭也添加了牡蠣、鰹魚等海鮮來提味，使得湯頭爽口不會過鹹，相當具有層次變化。

麺や庄のgotsubo 地址：東京都新宿区新宿1-32-15 エムズ新宿御苑 1F 營業時間：11:00～15:00、17:00～21:30

大家都知道日本美味的拉麵湯頭大多都是以豬骨、牛骨等熬至，很少有素食者也能大口享用的餐點，但是！來到the MOTO飯店周邊、提供素食餐點的「新宿御苑 拉麵櫻花」就能放心品嘗！每到用餐時段總是門庭若市，許多吃素與穆斯林回教徒們都會來到這裡品嘗一碗美味的拉麵。

新宿御苑 拉麵櫻花 地址：東京都新宿區新宿 1-11-7 Dai-go Gyoen大樓1樓 營業時間：週一到週四 12:30～15:00、18:00～22:00；週六、日及國定假日 12:30～22:00

獲Tabelog「全國朱古力店第1名」、TBS電視節目ランク王国「TOP10絕不要錯過的甜點伴手禮第1名」的「Ken's Cafe Tokyo」是間只賣一款朱古力蛋糕的專賣店，唯一店鋪就位在the MOTO飯店旁邊。朱古力蛋糕內不添加麵粉，並嚴選義大利品牌Domori的72%高檔朱古力，原料為產量稀少的頂級委內瑞拉Criollo可可豆，除了朱古力之外還加入了可爾必思（カルピス）特選奶油與養雞飼料不使用基改玉米、抗生素的雞蛋等，所有的上等食材造就了這款「特選朱古力蛋糕」。

朱古力蛋糕建議一個月前上網預訂，但也可當場碰運氣詢問。取貨後就可以帶回飯店美味的品嚐！

一條3,000日幣可以有三種不同的食用方式：常溫、切成薄片冷藏後食用、切成厚片使用微波爐加熱10～20秒，同樣的蛋糕卻能有三種不一樣的食感體驗。

Ken's Cafe Tokyo 地址：東京都新宿区新宿1-23-3 御苑コーポビアネーズ1F 營業時間：10:00〜19:00 休日：週六・日・國定假日

「Café La Boheme」是一間義式料理餐廳，開設在城市綠洲的新宿御苑旁，整片的透明帷幕玻璃加上綠葉與雪白的窗簾陪襯，挑高的空間設計與特別的裝潢布置令整間店充滿時尚與復古感。但是這樣的餐廳處處都有，Café La Boheme又有什麼特別的地方嗎？在Café La Boheme全日本13間分店中，人氣最高的莫過於新宿御苑分店了，因為這裡是人氣日劇「失戀朱古力」以及動畫電影「你的名字」中曾出現的場景。

Café La Boheme 地址：東京都新宿區新宿 1-1-7 營業時間：平日11:30～23:30、周末與國定假日11:00〜23:30

the MOTO飯店打破以往對一般飯店格局的印象，讓人感受到滿滿「家」的氛圍，一層樓一戶、寬闊的空間以及廚房的設計最令人感到驚艷，回到飯店彷彿回到家一樣可以好好的放鬆休息，不需要被其他房客所打擾，絕對是家庭旅遊或多位好友出遊的住宿推薦飯店！

下次選擇住宿時不妨參考一下這間全新開幕的the MOTO家庭式飯店，是飯店也是家，保證讓你有不一樣的旅遊住宿體驗！缺點是甚麼？太舒服了讓人不想出門，可能是最大的缺點吧(笑

地址：東京都新宿区四谷4丁目29番12号 訂房官網：https://www.motohotel.jp/ 注意：目前官網線上訂房系統仍在調整中，建議利用官網畫面右下的Line或WeChat，直接請飯店人員（說中文的台灣人）協助訂房~~

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