【深圳荷花展】洪湖公園免費入場　古風亭園賞過500種稀有荷花

深圳人都說，深圳的夏天是從洪湖公園開始的。伴着蟬鳴、迎着烈日，深圳洪湖公園裡盛開的荷花隨風舞動，給原本一片碧綠的洪湖，點綴上一層夢幻般的粉色，正是深圳夏天最美好的模樣。如果錯過了洪湖的荷花，也就意味着可能錯過了深圳的整個夏季。小編找了一個晴朗的天氣，提前去到洪湖公園成功將荷花最美的樣子記錄下來。

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賞荷的5個主要景點

1. 蓮香湖

2. 啟航碼頭／靜逸湖

3. 主觀景亭

4. 鳥投林

5. 蛙鳴灣

今年洪湖公園的荷花可能會讓一些人感到失望，由於天氣的關係花開得沒有去年那麼好。放眼望去，滿眼都是接天蓮葉無窮碧，幾乎看不到「別樣紅」的映日荷花。可走近一看，湖面上那一朵朵出水芙蓉還是那麼亭亭玉立，花瓣是醉人的紅色，嬌豔欲滴，既端莊又優雅。荷花開得最燦爛的幾個地方，還是值得欣賞一番。

蓮香湖、靜逸湖、主觀景亭、鳥投林、蛙鳴灣…賞荷的5大主要景點率先睇▼

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即日起至6月24日，是第30屆深圳荷花展的日子，因此洪湖公園裡也多了許多特別的元素。

5個主要景點

1. 東門入口

2. 品荷大道

3. 荷塘夜色

4. 荷仙島

5. 品荷園

深圳洪湖公園荷花展（深圳微時光提供）

本次花展觀展面積達25萬平方米，展出荷花品種500個，較去年新增50個。其中荷仙島的精品碗蓮展及荷塘夜色，是此次荷花展的新嘗試，將結合主要展覽區域的夜景亮化和霧化佈置，為遊客營造意境般的賞荷體驗。

在各種設計的盆子裡，由參展者精心培育的荷花靜靜地開着，與背景牆上彩色的畫相映成趣。還有那些漂在水上的大蓮花，到了晚上便會綻放出更為絢麗的光彩，像夢境一般的荷塘月色，是洪湖最獨特的一道風景。

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同時，展覽期間還將展開一系列的「荷你偶遇」主題文化活動，如攝影展、書畫展、樂器演奏、荷花課堂、尋找並蒂蓮等。在不同的時間段，湖上的亭中還有不同的表演，但每一項活動都散發着古典與端莊的魅力。

據工作人員所說，目前洪湖的荷花才開了一半，再過幾天荷花會開得更好一些。可是，由於下雨會加速荷花的凋零，我們可能很難在最好的時機，捕捉到洪湖荷花最美的樣子。這未必是開得最美的荷花，卻一定是最近的糟糕天氣裡最具誠意的一份禮物。

深圳洪湖公園（深圳微時光提供）

地址：深圳羅湖區文錦北路2023號 門票信息：免費 開放時間：早上6:00－晚上11:00 （最佳賞荷時間為8:30－10:00） 地鐵： 地鐵7號線，至洪湖站，A出口，過天橋即到達 地鐵3號線，至水貝站，B出口，步行約500米 公交： 洪湖公園①站，洪湖公園②站；田貝新村站；洪湖沃爾瑪站；筍崗火車站（近西門）

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