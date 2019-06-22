【韓國旅遊】夏季暢遊攻略玩轉日與夜　水上樂園刨冰甜品不可錯過

夏季來韓國怎麽玩？小編向你推薦最High最In的玩法！白天與水同樂，夜晚在涼風拂面中眺望發光的城市，吃當季最受歡迎的美食，探尋韓國夏日的趣味！準備好行囊，來韓國開啟你美好的夏日之旅吧！

與水同樂──加勒比海灣

韓國遊樂園種類多樣，其中加勒比海灣是韓國昨早的大型水上樂園。回轉衝浪、骷髏頭瀑布和被熱帶風景環繞的遊泳池，讓你度過最清涼的一夏！

休息日：（室內泳池）全年無休、（室外泳池）5月～9月（因年、天氣而異）、泳池檢修日（不定期）、11月～12月，3月～4月休息兩個月（休息時間因年而異） 地址：京畿道龍仁市處仁區蒲谷邑愛寶樂園路199 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199 交通：龍仁輕電鐵前垈・愛寶樂園站3號出口，循環巴士約5分鐘

乙旺里海水浴場

離首爾最近的海水浴場——乙旺里海水浴場。漫步白沙灘，看海邊夕陽無限好，夏天的大海是最美的。

乙旺里海水浴場（韓巢網提供）

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