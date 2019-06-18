【韓國弘大】最新食買玩打卡攻略！烤肉甜品夜店推介由朝玩到晚！

許多韓國設計師、美術家輩出的一流美術大學——弘益大學，其周邊的弘大商店街是進行藝術或音樂等活動及聚集年輕人的次文化中心。這裏有許多夜店和酒吧，一直到深夜都還是熱鬧非常。除了大街，小巷裏也有許多個性小店和Café，因為新店舖不斷誕生，讓人隨時都有耳目一新的感覺。此外，基於舊住宅和超市等混合用地的因素，整體街道給人一種新舊交替的獨特魅力。

弘大周邊不論何時都聚集著對時尚很敏銳的年輕人，街道上到處充滿著藝術的氣息。不論是藝術壁畫景點、街頭表演或自由市場等，讓我們一起來感受一下弘大獨特的文化吧！

必到的有名藝術景點

1. 畢加索街

走到弘大後街小巷，到處都可看到色彩繽紛的流行壁畫。當中最出名的就是沿著弘大校園而延伸出去的畢加索街。這條街上到處都繪有富有藝術價值的壁畫，成為遊客拍照的絕佳人氣景點。

按圖看更多畢加索街圖片↓↓↓

2. 想漫步的小徑

從弘大入口站起周邊的想漫步的小徑上，也會有定期更換的壁畫，是許多人可以隨意觀光的街頭藝術。此外，在這條小徑上，晚餐時間後常有跳舞或現場音樂演出等街頭表演，可讓遊客近距離感受到弘大的年輕人文化。

周末下午，此處將限制車輛通行，只允許行人通行，可謂是「想漫步的」步行天國。

想漫步的小徑﹙韓巢網提供﹚

3. 弘大自由市場

弘大自由市場是售賣衣服、飾物、書、畫或專門訂造特色小物的跳蚤市場。每年3月至11月的星期六上午，各攤位會在弘大正門前的弘益公園擺賣。快來這裏發掘世界上獨一無二隻物品吧！

來弘大購物必去的地方

1. 停車場街

停車場街不僅有停車場，還有許多食店、咖啡店、服飾店、飾品店以及藝廊和戲院並列於大街兩側。下午過後，這裏會有大排檔營業，是個讓年輕人流連忘返至深夜的弘大代表街。

若從地鐵6號線上水站方向走去這條大街，就會看到街道右側有棟用水泥和玻璃建成現代化風格的醒目建築「KT&G想象空間」，它就是進入停車場街前的地標。聚集了電影院、現場表演廳、藝廊、咖啡廳等場所，停車場街是絕對不能錯過的旅遊景點。

按圖看更多停車場街圖片↓↓↓

KT&G想像空間 景點類別：博物館・美術館 休息日：元旦、農曆新年正日、中秋節正日 地址：首爾特別市麻浦區和諧廣場路65 서울특별시 마포구 어울마당로 65 交通：6號線上水站1號出口，步行約8分鐘

2. 站前街

站前街就在地鐵2號線弘大入口站9號出口出站後的路口處。每到周末晚上，此出口就成為許多人相約等待的聚集地。大街兩側有人氣休閒品牌店、駐有餐廳的購物大樓、大型化妝品店等，是男女老少都能盡情購物的地方。

按圖看更多站前街圖片↓↓↓

BUTTER 弘大店 購物【圖書・雜貨】 主要商品：玩偶 、生活用品、裝飾用品、文具等 休息日：全年無休 地址：首爾特別市麻浦區楊花路153 (衣戀(E-LAND)綜合館 弘大店 B2F) 서울특별시 마포구 양화로 153 (이랜드 복합관 홍대점 B2F) 交通：2號線弘大入口站1號出口

SHOOPEN 弘大店 購物【時尚服飾】 主要商品：鞋、包、帽子等 休息日：全年無休 地址：首爾特別市麻浦區楊花路153 서울특별시 마포구 양화로 153 交通：2號線弘大入口站1號出口

3. 弘大多福路

弘大入口站後方往新村方向的弘大多福路及附近的購物大街進駐許多嶄新個性小店。弘大多福路的潮流飲食店和咖啡店一個接一個在此開店，常常讓這裏有變化萬千的感覺，每次來這逛不時都會有新發現！周邊因為有許多可以外賣飲品的咖啡廳，可以點杯果汁或雪糕拿在手上邊吃邊逛街也是不錯的選擇。

按圖看更多弘大多福路圖片↓↓↓

必去人氣美食店

1. 教授牛小腸 3號店

從停車場街往裏走，有一條匯聚著專營牛小腸店的街，因而被命名為「牛小腸街」。如果你喜歡吃烤小腸之類的內臟，那麽在牛小腸街上絕不能錯過的就是教授牛小腸3號店。店家每日購買新鮮的牛小腸和豬小腸烹調美味的料理，備受年輕女性特別歡迎的店。尤其是辛辣口味的豬小腸和蔬菜灑上芝士的「辣芝士豬小腸」，是電視節目也曾介紹過的人氣菜品。該店為miss A及Girl's Day等韓流明星常光顧的地方，運氣好的話說不定還會遇到這些明星呢！

按圖看更多教授牛小腸3號店美食↓↓↓

教授牛小腸 3號店 主要菜單：牛內臟、豬內臟等 休息日：全年無休 地址：首爾特別市麻浦區弘益路3街20 서울특별시 마포구 홍익로3길 20 交通：2號線弘大入口站9號出口，步行7分鐘

2. 金官碩的耽羅豚

現在來介紹的是在金官碩的耽羅豚也是首屈一指的濟州島豬肉 + 魚蝦醬組合的烤肉元祖店家，「金官碩的耽羅豚」也是名列其中的人氣店家。從濟州島直送多汁又美味的豬肉絕對是值得你排隊等候的美食。

金官碩的耽羅豚﹙韓巢網提供﹚

金官碩的耽羅豚 主要菜單：五花肉、梅花肉、豬皮、泡菜湯等 休息日：周日、春節正日、中秋節正日 地址：首爾特別市麻浦區西江路9街56 서울특별시 마포구 서강로9길 56 交通：2號線弘大入口站8號出口，步行12分鐘

點擊下圖繼續看清弘大最新食買玩攻略！

+ 7 + 6 + 5

睡不著的話，就去弘大玩樂通宵吧！

在弘大以弘大俱樂部街為中心的周邊地區，聚集了許多俱樂部及酒吧，是首爾首屈一指的夜生活指標地點。這裏是首爾週末聚集年輕人的聖地，街頭流竄著電音、嘻哈、爵士、搖滾及流行等多樣化的音樂，年輕人們在這兒夜夜笙歌到天明。在路上到處也都能欣賞許多現場音樂表演，是個直到深夜都可以盡情歡樂的地方。何不來一起體驗一下年輕人活力旺盛的通宵夜生活呢?

1. nb2

喜好音樂又愛好派對的你當然要去俱樂部玩樂一下！在弘大，有大大小小約30家俱樂部集中在此地，其中有名的便是nb2和m2這兩間。若想來俱樂部狂歡，週六日晚上，特別是深夜12點到淩晨2點的時間氣氛最為熱鬧。

nb2為弘大有名的俱樂部。﹙韓巢網提供﹚

2.EVANS

若想欣賞實力派音樂家的演奏，則推薦你去現場音樂酒吧。不論是在EVANS享受安靜平和氛圍的爵士樂，或是在club FF觀看樂團演奏搖滾、雷鬼等各種音樂等，都是極有人氣的選擇。這些現場音樂酒吧不僅優質且入場費合理，絕對是個能讓你放鬆愉悅的好去處。

EVANS﹙韓巢網提供﹚

弘大俱樂部街 景點類別：俱樂部・演藝吧 休息日：因設施、演出日程而異 地址：首爾特別市麻浦區臥牛山路17街 (一帶) 서울특별시 마포구 와우산로17길 (일대) 交通：2號線弘大入口站9號出口，步行5分鐘

延伸閱讀：

行走在首爾——弘大篇

延南洞中華街&第二個弘大

【本文由「韓巢網」授權轉載。】