【韓國旅遊】首爾釜山濟州島新潮景點！必遊文青韓屋、星空圖書館

一定要去的人氣韓國景點有哪些？只知道去明洞、東大門嗎？那你可就落後啦！韓國文化教育觀光部每年都會推出「韓國觀光100選」，從韓國各地嚴選100個最熱門的觀光景點，除了幾個不敗經典穩穩站著榜單名額，今年又新增了不少熱門景點，馬上就帶大家來看看，現在2019年最正的新韓國景點有哪些吧～

首爾新景點

益善洞

位於鍾路三街站的益善洞，為歷史悠久的古韓屋區，近幾年漸漸被打造成新興文創街道，保有傳統的韓屋建築，融合時尚流行元素，隨著愈來愈多文創小店，以及文青咖啡廳的進駐，益善洞可說是現今首爾最正的新景點，處處是傳統的韓屋改造的特色咖啡館、甜點店，每一間都好拍到不行，裡喝上一杯下午茶都能拍出一本寫真集。不論你是真文青還假文青都不能錯過！

按下圖看更多益善洞韓屋村的照片吧，文青味極濃▼▼▼

交通：地鐵「鍾路三街站」4號出口，步行5分鐘

首爾路7017

之所以叫首爾路7017，是由於這條路是在1970年建造，為連接首爾站東西兩邊的高架道路，而在2017年被整修為行人步道。全長1.7公里的空中花園步道，可以俯視首爾車站廣場全貌，沿路都有豐富的裝置藝術讓，絕對你拍照拍到手軟，到了夜晚整條街更搖身成為星光大道，和另一半在夜晚漫步首爾路7017，在華麗的燈光照明，讓浪漫指數直直飆升！

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交通：地鐵「會賢站」4號出口，或「首爾站」8號出口皆可到達

Coex Mall

Coex Mall首爾的江南區，其中最著名的，也是最近在IG上爆紅的打卡景點，就是裡頭的星空圖書館，13公尺高的書牆和有陽光灑進的大片落地玻璃，是Coex Mall為了解決內部動線不佳所導致遊客經常迷路的問題，而在中央新增的巨型圖書館，遇到聖誕佳節，廣場內更是會樹立起兩層樓高的聖誕樹，不少遊客慕名而來就為了一睹它的壯觀，不論從哪個角度拍都超殺底片！

交通：地鐵「三成站」5號、6號出口，直通Coex Mall 營業時間：10：30～22：00

釜山新景點

海雲台海水域場

近年來釜山的人氣節節攀升，越來越多人選擇去靠海的釜山旅遊，而海雲台海水域場更說是來到釜山不能不去的景點之一，全長1.8公里的海灘，不論是春夏秋冬來都各有風味，夏天是戲水聖地、冬天有北極熊冬泳大會，每年正月十五還會舉行望月慶典。另外，到海水浴場前會先經過海雲台市場，沿路便宜又美味的盡是小吃，吃飽玩玩飽吃超幸福！

按下圖看更多海雲台海水域場的極美景觀吧▼▼▼

交通：地鐵「海雲臺站」3號、5號出口，步行8分鐘

Marine City

Marine City在哪裡？來到釜山放眼望去最高的那幾棟大樓就是啦！Marine City被譽為「海上城市」，是釜山的黃金地段，怡人的海景和高級摩天高樓區，近年來也成為得超熱門的新景點，來到釜山玩一定要留下幾張和Marine City的合影，白天來可以看到陽光反射大樓玻璃，亮的發光的景觀，晚上更是不能錯過，乘遊船欣賞釜山最美的夜景！

交通：地鐵「冬柏站」3號出口

札嘎其市場

來到釜山就是要吃海鮮啊！札嘎其市場就位在靠海的一帶，市場裡有分成露天和室內的區域，是釜山規模最大的海鮮市場，有豐富的菜色和傳統又地道的韓式料理，帝王蟹、生魚片、生章魚，想吃便釜山最鮮的一味，來這裡準沒錯！另外，就位在市場對面的BIFF廣場，是每年釜山國際電影節主會場，除了可以找到之名導演的手印，沿路的小吃攤販是激推！

交通：地鐵「札嘎其站」4號出口／7號出口到BIFF廣場

濟州島新景點

濟州城邑民俗村

近年來也愈來愈多大學生選擇到濟州島來趟畢業旅行，除了漢孥山、牛島等不敗經典，濟州城邑民俗村也是今年不能錯過的新勝地，城邑民俗村保留了濟州傳統茅草屋，可以看到著名的石神像，體驗濟州島人傳統的生活樣貌，更是韓劇《大長今》的取景之地，每到春天，這裡便會開滿油菜花，秋天則是蕎麥花的綻放季節，優美的景色馬上帶你穿越時空、逃離世俗、返璞歸真！

地址：濟州西歸浦市表善面城邑里

今年有在計劃去韓國的朋友們，筆記趕快做起來吧！除了以上介紹幾點位在首爾、釜山及濟州島的2019最熱門新韓國景點介紹給大家，有要去韓國其他地區的朋友，也可以到官方網站查看最新資訊～今年別再跟隨Old Fashion了，最in最熱門的新韓國景點馬上出發～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於最新超夯韓國景點！首爾文青小街、釜山最鮮海產，最潮的玩法就在這～】