【韓國旅遊】當地人教路！發掘首爾8大隱世觀景台　打卡兼睇靚景

韓國當地人才知道的小眾展望台！自2017年，首爾蠶室地區的樂天世界塔對外開放後，刷新了原有N首爾塔的最高記錄，榮登韓國第一高、亞洲第3高，世界第5高的榮譽寶座。不僅成為全球熱門話題，更是帶動了人們對其他首爾人氣展望台的關心。登上展望台，白天可以一覽首爾繁華景致，晚上可以欣賞首爾夜景。這裏大多景色宜人，很多準備韓國自由行的朋友們都把這裏列入了首爾必去景點之一。 那麽，除了眾所周知N首爾塔、63大廈，還有哪些韓國當地人才知道的小眾展望台呢？跟著韓巢網尋找隱藏在首爾各處的展望台吧！

1. 貞洞展望台：俯瞰德壽宮和城市中心地區的免費展望台

貞洞展望台位於首爾市中心，在地鐵1、2號線市廳站步行3分鐘左右即可到達。通過大窗一眼能看到下方的德壽宮、德壽宮石牆路等，在大廈的間隙還能看到首爾市廳、景福宮和仁王山等。這裏還有咖啡廳和就餐桌，坐在窗邊享用咖啡也是不錯的選擇。

貞洞展望台 景點類別：展望台・塔 休息日：無 地址：首爾特別市中區德壽宮街15 (1號樓 13F) 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (1동 13F) 交通：1號線市廳站1號出口，步行2分鐘

2. 北嶽八角亭：可以俯瞰首爾，還有首爾市選定的「優秀景觀展望名所」之一的城北展望台

北嶽八角亭位於首爾北部，是欣賞首爾夜景的絕佳地點。這裏的夜景常出現在韓國的影視作品當中，在展望台望向南部就可以看到包括N首爾塔的首爾市內。距離八角亭200米的地方有一處城北展望台，天氣好的時候可以看到N首爾塔、龍馬山、峨嵯山、冠嶽山、首爾城郭等地。

北嶽八角亭・北嶽 Skyway 景點類別：展望臺・塔 休息日：無 ※單軌列車週一休息 地址：首爾特別市鐘路區北嶽山路267 (一帶) 서울특별시 종로구 북악산로 267 (일대) 交通：3號線景福宮站4號出口，出租車約14分鐘

3. 北首爾夢之林：韓劇《IRIS》的拍攝地，四季分明的休憩公園！

北首爾夢之林位於首爾東部。春天櫻花盛開，落英紛紛；秋季有五彩的楓葉，如夢如幻；是附近居民休憩、欣賞自然景觀的好去處。寬敞的公園的北部還有一個造型獨特的「夢之林展望台」，在這裏可以眺望到四週的群山。

北首爾夢之林 景點類別：公園・廣場 休息日：無 地址：首爾特別市江北區月溪路173 (一帶) 서울특별시 강북구 월계로 173 (일대) 交通：6號線石串站2號出口，出租車約23分鐘

4. 北村展望台：可以一覽北村傳統韓屋的素雅景點

北村韓屋村是保留著朝鮮時代（1392~1910）韓國傳統房屋的地方。2008年首爾市選出北村韓屋村中最有魅力的8處景點，並列為「北村八景」。在北村7景附近的小胡同有一處北村展望台，坐著這裏可以看到韓屋村古老傳統的建築，喜歡古樸典雅的氛圍的話，強烈推薦這裏！

5. 鷹峰山：首爾三大夜景地之一，春季漫山遍野的迎春花成為一大亮點

鷹峰山是韓國人每逢春天必去的景點之一。開春的3月下旬到4月中旬，漫山遍野被黃燦燦的迎春花覆蓋。此時，站在山頂的八角亭，眺望大半個首爾和漢江已成為一大旅遊亮點。由於春季景色唯美，如今這裏也成為了韓劇追捧的外景拍攝地。附近的迎月峰公園也是欣賞春花的人氣景點，公園台階頂端也有展望台。

鷹峰山：漫山遍野的迎春花，韓國首爾春季旅遊好去處！ 景點類別：自然景觀 休息日：無 地址：首爾特別市城東區讀書堂路60街13-1 (一帶) 서울특별시 성동구 독서당로60길 13-1 (일대) 交通：京義・中央線鷹峰站1號出口，步行10分鐘

6. 漢城百濟博物館屋頂：欣賞奧林匹克公園全貌，看流淌百年歷史的夢村土城山坡

漢城百濟博物館位於奧林匹克公園內，展示著三國時代漢城首都的歷史和文化。看過常設的展示廳、企劃展示室，穿過咖啡廳可以到達博物館屋頂。如果不想進入博物館，也可以從外部設置的斜坡直達屋頂。這裏能看到奧林匹克公園全貌和夢村土城山坡，可以感受到市區少見的獨特精致，感受百年的滄桑歷史氛圍。

漢城百濟博物館 景點類別：博物館・美術館 休息日：周一 ※周一是法定節假日的情況營業，次日休息、元旦 地址：首爾特別市松坡區慰禮城大路71 서울특별시 송파구 위례성대로 71 交通：9號線漢城百濟站2號出口，步行6分鐘

7. 馬巖觀景台：首爾市選定的「優秀景觀展望名所」之一

首爾北部的三清公園正門右側有一條小路。沿著坡上去，在右側階梯的一角能看到「探訪路入口」的導向牌。沿山坡爬20分鐘左右就能到達馬巖觀景台。若碰上了好天氣，則可以站在觀景台木質的地板上將首爾市內景觀一覽無餘。在這裏可以自由地拍照留影。

三清公園：首爾人氣景點「三清洞」北部的自然公園，散步賞櫻的好去處 景點類別：公園・廣場 休息日：無 地址：首爾特別市鐘路區北村路134-1 서울특별시 종로구 북촌로 134-1 交通：3號線安國站2號出口，步行19分鐘

8. 駱山公園：首爾的蒙馬特，作為韓劇拍攝地和約會絕佳地點的人氣夜景公園

熟悉韓國的朋友都會了解駱山公園已經擁有一定的知名度。駱山公園位於首爾小劇場雲集的大學路後方小山丘上。這裏保留了昔日的城牆，同時自然風景秀美，是賞楓的絕佳場所。特別是夜幕降臨時璀璨的首爾盡收眼底，天氣晴朗的日子還能看到東大門和N首爾塔。

延伸閱讀：

清涼夏日！首爾有露臺的人氣餐廳大集合

韓國天空步道（SKYWALK）攻略

【本文由「韓巢網」授權轉載。】