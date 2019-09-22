【深圳美食】薯仔控必試！人氣薯條專門店　90+種口味食法任配搭

深圳一間「薯仔專門店」9年來專心賣薯條。3種薯條、4種醬汁、2種魔法粉，快把薯條玩壞了！ 推薦：蜂蜜芥辣艾薯、辣芝士酸忌大V薯、美式經典熱狗 適合這樣的你：西洋胃、薯仔極致愛好者、戀炸物LADY

開了9年的「薯仔專門店」

這間「薯仔專門店」，9年來打遍深圳無敵手！在地人想吃薯條時就會第1個想起他們。這裡的薯條只選用2款明星薯仔品種，小編倒要解構看看，究竟是什麼薯仔咁巴閉！

Binjte薯仔是歐洲最受歡迎的「薯條品種」，在美國70%的炸薯條都是用Russet Burbank的薯仔做的。它們定期坐飛機來深圳，直接Ctrl+c了最地道的異國風味。

將薯仔食出3種形態

之前，店裡只有「帶皮艾薯」款經典粗型薯條。雖然長得很粗獷，但吃起來有種天然的香氣。為了照顧不愛吃皮的朋友，店家新增了「去皮艾薯」。不過吃起來，口感和帶皮艾薯區別不大。

另外還加入了切成V型的大V薯。口感更加厚實飽滿，像個迷你的加厚版Taco，吃的時候可以試試把醬料填在凹槽裡，一口吞下的感覺超滿足！

多達92種吃法的薯仔

這店一共有3種薯條，4種醬料，2種魔法粉可供選擇。挑選醬料時，可以選擇1-2種，魔法粉則最多可加1份。合指算算，可以搭配的吃法居然多達90種！他們的特點，就是一定要把醬料擠到超滿，大方到好似唔駛錢一樣。一杯份量的薯條沉甸甸的，拎住居然有點手軟。嗜辣的朋友一定不能放過魔鬼辣辣口味的薯條！雖然辣度沒有想像高，但也足夠刺激味蕾，一邊吃一邊狂「喘」手指。

除了90種自選吃法，還有2款廚房調配好的花式口味。有選擇困難症的朋友，可以放棄DIY選擇它們。「辣芝士酸忌廉大V薯」，可能是口味最豐富的一款了。辣椒粉灑滿了每一塊薯條，加埋酸忌廉同魔鬼辣辣的雙重醬料，再撒上煙熏肉碎增味提香。一啖咬落去，滿嘴就是鮮、麻、辣和濃厚的酸忌廉味。

鹹蛋黃愛好者，千萬別放過這道「鹹蛋黃艾薯」。薯條出油鍋後，立即與鹹蛋黃在鍋內一齊炒，令每一條薯條都掛滿香噴噴的鹹蛋黃粉。食起上來是沙沙的蛋黃口感，配以咖哩葉，香氣頗令人回味。

年售100萬份的艾薯，是深圳薯條界一哥，自信到放言要用薯條撬動地球！這薯條能不能撬起地球小編不知道，但好吃到我願為它拋棄世界倒是真的。

+ 3 + 2

唔止薯仔，還有給食肉獸的熱狗

這裡的經典熱狗2.0升級版終於面世！各個細節打磨地更加細緻：美國銷量第一的Johnsonville香腸、日本進口麵粉烘焙出的熱狗包…尤其喜歡他們的香腸，咬開脆嫩的腸衣，不僅能吃到緊緻多汁的肉，還會有濃郁的芝士香在口腔中充盈…誰都抗拒不了一個美好熱狗的誘惑！

人氣王海鹽香草燒雞，這雞令挑剔的廣東人都食到心服口服。只用33-35日的「童子雞」，肉汁滿溢、雞肉超嫩口。剛出爐的它，「輻射」着劇烈的香氣。原味的雞肉已經夠殺，但老闆卻還「不知足」地配備了辣椒粉和甜辣醬，蘸上它們吃，味道會更豐富。

+ 2

再來一杯消暑梳打

最近他們家新推出了3款梳打，分別是「青檸蘇打」、「鳳梨椰香」，也有無酒精的Mojito。冰涼解渴，勁啱夏天。750ml一大杯的青檸蘇打，夠飲成個晏晝！握杯的確需要些臂力，難怪把手是個肌肉臂的造型。梳打氣超足，小氣泡不斷咕嚕咕嚕地往上冒，喝下去的每一口都好冰涼舒爽！

「洗白」了的店裡 長了一棵樹

從前以黃色為主打色的艾薯，購物公園店已經「洗白」。店內中央還「種」了一棵樹，好像走進了伊甸園。有時候，我們也需要放下與壓力，在伊甸園裡享受當下的自我。

艾薯Aysh 人均： 45元 福田購物公園店 營業時間：10:00-24:00 電話：13242442440 福田區福華三路星河cocopark負一樓 梅林卓悅匯店 營業時間：10：00-22:00 電話：0755-82764634 福田區中康路與梅林路交叉口東北角卓悅匯2層L2-01號 kkone店 營業時間：09:00-00:00 電話：0755-23993427 福田區濱河大道9289號kkone商城1層114 卓越世紀中心店 營業時間：09:00-23:00 電話：0755-82777383 福田區福華三路卓越Intown商場一樓商舖L105、L106號 九方購物中心店 營業時間：10:00-22:00 電話：0755-23284361 龍華新區民治街道人民路2020號龍華九方購物中心L3層L315號舖 科興店 營業時間：11:00-21:00 電話： 0755-26602147 南山區科技園中區科苑路15號科興科學園A棟G層10號商舖 喜薈城店 營業時間：10:00-23:00 電話：0755-82639900 羅湖區太寧路8號喜薈城1層150號舖（近東湖公園） 万科里店 營業時間：10:00-23:00 電話：0755-82713751 龍崗區龍城街道龍崗大道3999號龍城万科裡1層50號 南山海雅店 營業時間：10:00-23:00 電話：0755-86535937 寶安區粵海街道南海大道東鵬龍商業城1樓IS50號店鋪（喜茶旁邊） 觀瀾湖MHmall店 營業時間：10:00-22:00 電話：0755-23772056 觀瀾街道高爾夫大道8號觀瀾湖新城MHMALL一期3層 海雅廣場店 營業時間：10:00-22:00 電話：0755-23216643 寶安區新安街道新安湖社區建安一路99號海雅廣場L132號商舖 壹方城店 營業時間：10:00-00:00 電話：0755-23002649 新安街道新湖路99號壹方城L2層017B號舖 龍崗cocopark店 營業時間：10:00-23:00 電話：0755-28991554 愛南路666號星河時代cocopark，L1c-043號

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