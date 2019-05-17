【深圳好去處】5個¥100有找運動體驗！刺激小型賽車、貨櫃棒球場

終於盼到了周末，卻還沒想到節目？今次小編就大家上深圳，尋找驚險和刺激吧！極速賽車、到桌遊館玩Board game、登陸深圳最正的Party room，還可以平玩射箭、保齡球，到貨櫃滑板兼棒球場體驗加打卡，總有一樣適合你，一定不會辜負美好的假期。來不及解釋了，快上車！ ＊下列入場收費以人民幣為單位

1. 極速賽車

一入場，引擎轟鳴伴隨着汽油燃燒的濃烈氣味，迅速激發內心對飛車的期待！身體和感官的多重刺激和體驗，讓人很難拒絕小型賽車帶來的速度與激情，趕緊買票入場！無論是賽場新手、還是駕齡超長的老司機，當你坐在駕駛座上身體切實地感受到，引擎傳遞給車身的震顫，仿佛在向你低吼：去吧！

「嘩！勁刺激！」隨着變換的賽道轉動軑盤，聽着風呼呼地在耳邊吹過，血液裡都充滿着興奮。平日一切生活的瑣碎事和繁重工作，就在小型賽車場無所顧忌地放肆一把吧！簡直就是遊戲中讓人瞬間回血的神奇藥草。落場前緊張到手心冒汗的小編，在賽場馳騁數圈之後，覺得小型賽車真的是最令人振奮的的運動。

+ 5 + 4 + 3

價格： 80cc小型小型賽車¥100／人 100cc小型小型賽車¥200／人 地址：深圳市寶安區沙井黃埔上南東路 電話：（86）0755-29897388

2. 聖圓桌遊旗艦館

平時大家一旦聊到「打算去邊度玩？」的話題，肯定令人頭疼。那小編必須推薦大家去玩Broad game，也算得上是一種腦部的運動吧！比如這樣一家小而溫馨的桌遊館，歡快明亮的裝修設計風格十分討喜，每個角落都搭配充滿妙思的小玩意，很適合情侶約會。這裡的桌遊類型也格外豐富，從各種情景故事的卡牌、到趣味濃厚的飛行棋、假裝遊戲桌遊，還有策略性很強的桌遊大作戰，各式棋牌琳琅滿目，桌游發燒友看到一定會兩眼發光。

右轉進入大廳，找一個安靜的小角落，享用性價比不錯的雙人套餐吧！點完餐，就可以挑選自己感興趣的遊戲。別管會不會，儘管選，因為店員會詳細地親自教學。雖然對於小編這個桌游新手來說，很多遊戲都需要一段熟習的過程，不過玩着這些或燒腦或童趣的遊戲，就仿佛回到小時候的純真年代。

+ 2

價格：¥61／人 地址：福田區車公廟創建大廈一樓109B 電話：15899770413

3. 飛德拉射箭館

最近各大社交網站幾乎都被《權力遊戲》洗版，看過的人一定對各種射箭場景不陌生。拉弦彎弓，閉氣瞄準，一箭中的！如果想親自體驗，以下這間特別的射箭館，不但能射箭，還有萌貓萌犬陪你打桌球。

一進門就有熱情的店員陪同，1對1地耐心指導，不必擔心學不會。站好，搭箭，扣弦，開弓，瞄準！掌握好訣竅和技巧，小編竟然都能有這樣的戰績！這裡還有不同磅數的弓箭，就算是女生，也可以玩最低磅數的弓箭，說不定還能激發潛在的男友力呢！

+ 5 + 4 + 3

價格：¥84／人 地址：南山區·蛇口老街73號港貿大樓1、3樓 電話：（0755）21614593

4. 保齡球訓練基地

假期是應該動起來的！即使沒有什麼運動細胞，但是又想活動一下筋骨，有一個不錯的地方推薦——保齡球館。這家位於筍崗的保齡球訓練基地就是一個不錯的選擇。沒有花巧的裝修風格，卻是非常耿直的訓練賽場。敞開式賽道沒有太多約束，一目了然，保齡球場地的地板都是專人維護的。

要想玩一發刺激的保齡球，專用鞋是必備的。這裡鞋碼超齊，35-46碼都有。換好鞋後就要瞭解一些基本規則。最簡易的選球標準如下：

以保齡球重量為依據的選球標準： 6－7磅 小學生 8－9磅 中學生 10－12磅 女青年 13－14磅 男青年 15－16磅 中／高級球員 以體重1／10為依據的選球標準： 40－49KG 10磅 50－54KG 11磅 55－59KG 12磅 60－64KG 13磅 65－69KG 14磅 70－74KG 15磅

不過，作為顏值控的小編，自然是沒有把選球規則放在眼內…（千萬不要學）而是選了眾球中最霸氣的土豪金。接下來就是小編的Show time！實際擊中幾球不重要，最緊要有姿勢！如果是第一次玩保齡球，即使姿勢不標準，但是能在每一次多砸幾個倒下，還是很有成就感。

價格：¥41／人 地址：福田區筍崗路中成體育大廈負一樓 電話：（0755）83268850

5. SWING CAGE

集裝箱露天棒球場——是不是聽起來就覺得超型呢？小編推薦給大家假期的壓軸好去處，就是深圳第一家露天棒球場，自帶700+㎡滑板場的SWING CAGE。這裡不僅場地、環境特別，所有空間均由藍色的貨櫃打造，充滿極簡工業風。這兒更是滑板愛好者的聚集地，多彩的超大碗池，供滑板愛好者們自由發揮。在空中縱身一躍，型！

來到主菜，SWING CAGE有八條打道的室外棒球場，壘球棒球各四條。喜愛日劇的朋友千萬別錯過投幣式棒球，一個幣20個波，投完幣之後就可以開打！不會玩也沒有關係，這麼好打卡的場地，不論自拍還是他拍，都能讓你成為棒球場上另一道風景線。打完球滑完板，不如來點啤酒解渴？這裡有豐富種類的精釀啤酒。想要看到更好的view，還可以拎着啤酒上到貨櫃的第2層，一面吹風一面看風景，正！

+ 7 + 6 + 5

價格：¥73／人 地址：南山區高新中一道12號 電話：（0755）22674953

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