【韓國購物】首爾5大Shopping必到　弘大新商場、唇膏牆、眼鏡店

踏入4月，天氣乍暖還寒，又到了換季置裝時間。如果大家計劃這時到韓國旅遊、血拼的話，一定不能錯過以下5個購物熱點，奉勸各位小心買爆喼啊！

01. AA PLACE—位置就腳 價錢便宜

年頭才開幕的服飾店AA Place位於弘大Daiso對面、H&M旁邊，地點就腳。品牌主打年輕新潮路線，甫開業便成為韓國人新蒲點。新店樓高4層，售賣男女裝、中性裝、飾物、鞋襪、袋等，選擇夠豐富。價錢方面，秋冬季服飾10,000韓圜/ $70港元有交易，大家以後逛弘大時，不妨順便入內尋寶吧！

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新開的AA Place就位於弘大大街的轉角處，位置方便！（圖片來源︰shin_x.v@IG）

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AA Place 地址︰서울특별시 마포구 동교동 163-20 營業時間︰11:30AM-10:00PM 交通︰地鐵2號線弘大入口站9號出口

弘大又有新的化妝品牌進駐，店內更有擺滿不同顏色的超震撼唇膏牆。（圖片來源︰stonebrick_official@IG）

02. Stonebrick (스톤브릭)—超吸睛唇膏牆

大玩鮮艷顏色的彩妝品牌Stonebrick (스톤브릭) 近日於弘大開了新店，甫開幕便瞬間吸引韓妹注意！品牌主打玩味色彩的化妝品，說得出的顏色都能在這裡找到。另一賣點是貨架的陳列形式，以Lego積木為設計概念，非常搶眼，產品方面亦參考Lego積木設計，眼影更能與唇膏自由組合，十分有趣。

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去朝聖的朋友千萬不要錯過這道可愛的唇膏牆，七彩繽紛的色譜當照片背景可是相當漂亮呢！（圖片來源︰stonebrick_official@IG）

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地址︰首爾市麻浦區臥牛山路21街34 / 서울시 마포구 와우산로 21길 34 營業時間︰10:00am - 11:00pm 交通︰弘大入口站9號出口 / 合井站3號出口 / 上水站1號出口

「時空間」是首爾的飾物天堂，什麼款式都有！（圖片來源︰rumetal_dayo@IG）

03. 時空間—過千款飾物任你揀！

到韓國掃貨怎能不買首飾呢！日系可愛風、典雅簡約風、型格玩味風、田園文青風……想得出的風格都能在「時空間」找到，耳環、戒指、髮帶、頸鏈等飾物任君選擇。

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放眼望去十多個木櫃，掛滿不同款式的飾物，應有盡有。不論你是走哪一種風格，這裏絕對能滿足你！（圖片來源︰umemnue@IG）

時空間 시공간 地址﹕首爾市麻浦區西橋洞 358-28 / 서울시 마포구 서교동 358-28 營業時間︰1:00pm - 11:00pm 交通︰弘大入口站 9號出口

全韓國最便宜的連鎖眼鏡店 3:Factory，首爾街頭隨處可見。（圖片來源︰NAVER）

04. 3:Factory—$75配到韓製眼鏡

3:Factory (쓰리팩토리) 自稱是全南韓最便宜的眼鏡店， 18 間分店遍布南韓各個城市，包括首爾、大邱、大田、光州、濟州島都有分店，難怪有「國民眼鏡店」稱號。眼鏡價格相當便宜，用工廠批發價 6,000韓圜（ 約40港元）即可購入韓製眼鏡框，款式以簡單基本款為主，十分抵玩！

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在明洞、弘大街頭都可看到它的蹤跡。（圖片來源︰NAVER）

3:Factory 地址：首爾市江西區陽川路90 (傍花洞，1-2層) / 서울특별시 강서구 양천로 90 (방화동, 1층, 2층) 營業時間︰11:00am - 9:00pm 交通：傍花站或開花山站

梨大是女生置裝的好地方之一，價錢親民，款式又多。

05. 梨花女子大學商圈—平靚正之選！

韓國購物的朋友必定會到的地方之一—梨花女子大學。周邊一帶有多間大學，能步行至弘大及新村，從地鐵站至大學沿路形成一條富年輕氣息的購物街。這裏的時裝店、飾物店、鞋店、化妝品、美髮及美甲店包羅萬有，款式亦十分貼近潮流。適逢周末假日，大街中央還會出現售賣衣服鞋襪的小攤位和韓式小食檔，氣氛非常熱鬧，亦是感受韓流的好地方。

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T-SHIRT款平至5000韓圜。 ( 約$ 35港元 )

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梨大商圈 營業時間︰約11:00am - 10:00pm (不同商家有各自的營業時間) 交通：梨花女子大學站

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