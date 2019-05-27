【韓國美食】嚴選十間首爾人氣烤肉店！無限續添燒五花肉不容錯過

烤肉是韓國人最喜歡的美食之一，韓國必吃美食名單中，怎能少了提升幸福感的烤肉？但是韓式烤肉種類繁多，大街小巷隨處可見的烤肉店讓遊客們眼花繚亂，不知道該選擇哪一家。下面，韓巢小編為你盤點十大美味又健康乾淨的首爾人氣烤肉店，讓你的韓國旅行好吃又好玩。

1. 荒謬的生肉：無限續添的五花肉烤肉專門店

「荒謬的生肉」是一家無限續添的人氣烤肉連鎖店。其美味的保證在於店鋪提供的新鮮厚實的五花肉。另外，店舖服務親切周到，別於其他無限續添的烤肉店，為了烤出最好吃的五花肉，店員將會在一旁幫客人烤肉，剪成方便食用的大小。

荒謬的生肉 明洞店 美食【烤肉、豬肉、牛肉、火鍋・湯、面類、其他料理】 主要菜單 : 五花肉、肩頸肉 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市中區明洞4街23 (2～3F) 서울특별시 중구 명동4길 23 (2～3F) 交通 : 4號線明洞站6號出口，步行4分鐘

2. 八色烤肉：八種口味的人氣健康烤肉

「八色烤肉」是一家一次能夠品嘗到8種口味的五花肉店。其8種不同味道，分別是大蒜、葡萄酒、松葉、香草、咖喱、大醬、辣椒醬、高麗人參。店內採用韓國產新鮮生肉，品質絕對有保證。迎合幸福時代的健康主題，8種五花肉對美容與健康都極有益處。如此特別的烤肉店，怎能輕易錯過呢！

八色烤肉 總店 美食【烤肉、豬肉】 主要菜單 : 五花肉 休息日 : 春節當天、中秋節當天 地址 : 首爾特別市麻浦區白凡路18 (B1F) 서울특별시 마포구 백범로 18 (B1F) 交通 : 2號線新村站6號出口，步行3分鐘

3. 南道餐館：《白種元的三大天王》推薦的蜂窩煤烤肉店！

擁有六十多年歷史的老店——「南道餐館」，主要特色菜品有蜂窩煤烤五花肉、烤牛肉。而且店內附贈免費的豬血湯，外加其舒適的就餐環境，一直吸引著各類人群前來這裏就餐。

南道餐館（光化門） 美食【烤肉】 主要菜單 : 蜂窩煤烤五花肉、烤牛肉 休息日 : 週日、法定節假日 地址 : 首爾特別市鐘路區鐘路3街28-6 서울특별시 종로구 종로3길 28-6 交通 : 5號線光化門站2號出口，步行5分鐘

4. 上巖一味樂：首爾西部數碼媒體城的韓式正宗烤肉店

「上巖一味樂」店內烤肉所用的豬肉、牛肉都經過的精心的篩選，肉質新鮮。首先，店員會確認專用烤盤的溫度，然後幫助客人烤五花肉，另外，還有值得一提的便是店內的小菜，味道一絕，和烤肉一起吃更是美味中的美味，給了烤肉的味道錦上添花。

上巖一味樂 美食【豬肉】 主要菜單 : 烤肉、燒酒、啤酒 休息日 : 春節前天和當天、中秋節前天和當天 地址 : 首爾特別市麻浦區城巖路13街40 서울특별시 마포구 성암로13길 40 交通 : 機場鐵路數碼媒體城站8號出口，步行3分鐘

5. 新村餐館：《白種元的三大天王》、《家常飯白老師》等超人氣餐飲電視節目推薦的美食店

「新村餐館」是一家烤肉、泡菜湯專門店，如今在海內外設有多家分店。該店的業主正是韓國餐飲業的大亨——白種元。本店的招牌料理要屬辣椒醬為基本調味料的「熱炭烤肉」和本店自創的炖煮時間最恰當的「7分鐘豬肉泡菜湯」。另外味道獨特的「泡菜冷麵」和「昔日盒飯」也相當受歡迎。

新村餐館 江南站店 美食【烤肉、火鍋・湯】 主要菜單 : 烤肉、泡菜湯等 休息日 : 春節連休(3天)、中秋節連休(3天) 地址 : 首爾特別市江南區驛三路1街18 서울특별시 강남구 역삼로1길 18 交通 : 新盆唐線江南站4號出口，步行3分鐘

其餘五間首爾人氣烤肉店（點擊下圖查看！）

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